https://ukraina.ru/20230705/1047817431.html

Можно взять всю Украину и одержать геополитическое поражение - Ищенко. Видео

Можно взять всю Украину и одержать геополитическое поражение - Ищенко. Видео - 05.07.2023 Украина.ру

Можно взять всю Украину и одержать геополитическое поражение - Ищенко. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 05.07.2023

2023-07-05T14:13

2023-07-05T14:13

2023-07-05T14:13

ростислав ищенко

видео

россия (рф)

украина

сво

пригожин

чвк

владимир зеленский

мятеж

армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/05/1047817069_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_106d88564828b8cea7a3324bb4a28990.jpg.webp

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 01:05 – Что будет с активами западных компаний на Украине и с кредитными обязательствами Украины в случае выхода российской армии на границы УССР? 07:22 – На что готова пойти Россия? 11:40 - О тех, кто публично поддержал мятеж Пригожина; 19:17 - Должны ли украинские учителя понести ответственность за пропаганду нацизма?26:25 - Единая жёсткая идеология: опыт разных стран; 39:00 - Выгодно ли России затягивание боевых действий сейчас? 45:30 – Сколько ещё США смогут повышать свой госдолг? 56:00 - О сотрудничестве с КНДР; 57:30 - Что прочитать человеку, который отправляется в зону СВО? 1:00:15 - В чем разница между взаимоотношениями Германии с Австрией и России с Украиной? 1:02:10 - Наступление ВСУ - это финальные аккорды? 1:08:45 - О демобилизации тех, кто на Украине с октября 2022 года. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ростислав ищенко, видео, россия (рф), украина, сво, пригожин, чвк, владимир зеленский, мятеж, армия, нацизм, экономика, история, ссср, идеология, владимир путин, кндр, корея, сша, кризис, передовая, мобилизация, минобороны, видео