Зеленского назначили почетным доктором университета в Литве - 05.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230705/1047817189.html
Зеленского назначили почетным доктором университета в Литве
Зеленского назначили почетным доктором университета в Литве - 05.07.2023 Украина.ру
Зеленского назначили почетным доктором университета в Литве
Университет имени Витаутаса Великого в Литве 5 июля сообщил, что присвоил президенту Украины Владимиру Зеленскому звание почетного доктора
2023-07-05T14:23
2023-07-05T14:23
литва
университет
владимир зеленский
новости
украина
доктор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/0a/1044275157_0:108:1043:695_1920x0_80_0_0_53774f6525921b77f7ebdbc591cb87e3.jpg
Звание присудили за "лидерство в борьбе за свободу Украины, демократию и гуманистические ценности".Пока Запад воюет с Россией на территории Украины, президент страны обменивается любезностями с властями европейских стран и США. Зимой Зеленский присвоил звание "Город-спаситель" Вильнюсу (столица Литвы). Аналогичными званиями он наградил ранее Прагу и Жешув (Польша).Также в прошлом году украинский лидер получил почетное звание доктора наук в 27 американских вузах.
https://ukraina.ru/20230124/1042926628.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/0a/1044275157_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_a57762fd9175846b8505e468581200d4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
литва, университет, владимир зеленский, новости, украина, доктор
Литва, университет, Владимир Зеленский, Новости, Украина, доктор

Зеленского назначили почетным доктором университета в Литве

14:23 05.07.2023
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин
Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Университет имени Витаутаса Великого в Литве 5 июля сообщил, что присвоил президенту Украины Владимиру Зеленскому звание почетного доктора
Звание присудили за "лидерство в борьбе за свободу Украины, демократию и гуманистические ценности".

"Мы уверены, что необычайная настойчивость, непоколебимая сила духа и мудрое руководство президента Зеленского позволят Украине добиться заслуженной итоговой победы", — отметил ректор вуза Юозас Аугутис.

Пока Запад воюет с Россией на территории Украины, президент страны обменивается любезностями с властями европейских стран и США. Зимой Зеленский присвоил звание "Город-спаситель" Вильнюсу (столица Литвы). Аналогичными званиями он наградил ранее Прагу и Жешув (Польша).
Также в прошлом году украинский лидер получил почетное звание доктора наук в 27 американских вузах.
Города мира. Вильнюс - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 16:19
Зеленский присвоил почетное звание столице ЛитвыВладимир Зеленский присвоил звание "Город-спаситель" Вильнюсу. Об этом сказано в официальном указе, опубликованном 24 января на сайте Офиса президента Украины
 
ЛитвауниверситетВладимир ЗеленскийНовостиУкраинадоктор
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Президент Литвы рассказал, чего ждать "Зеленскису" от саммита НАТО
15:36Украина и еще три страны подали в суд на Иран из-за сбитого в 2020 году пассажирского самолета
15:29Украинская певица получила срок за видеосъемку работы ПВО
15:04В ходе СВО ликвидирован литовский наемник, раскрыта интересная деталь
15:00Лизан о проблемах отечественной авиации, росте зарплат и зерновой сделке. Видео
14:59Медведев назвал условие прекращения спецоперации за несколько дней
14:58Советник Пушилина опроверг сообщения о потере Клещеевки в ДНР
14:53CBS News: белый порошок, найденный в Белом доме, был оставлен в камере хранения
14:41Сырский заявил, что контрнаступление ВСУ идет по плану, и пообещал вернуть Артемовск
14:23Зеленского назначили почетным доктором университета в Литве
14:22Песков рассказал об угрозе катастрофичной диверсии на Запорожской АЭС
14:13Можно взять всю Украину и одержать геополитическое поражение - Ищенко. Видео
14:01В Китае не поверили словам о сбитом Украиной "Кинжале" - Резников
14:00Песков рассказал о решении России по зерновой сделке
13:59Во Франции заявили об угрозе, исходящей от Украины
13:57Дело Инны Иваночко. Львовскую оппозиционерку судят на Украине за критику радикального национализма
13:39Андрей Клинцевич: Военным корпорациям выгодно, чтобы "Леопарды" горели в полях Украины
13:38Кремль опроверг слухи о предостережении лидера КНР насчет ядерного оружия
13:30Максим Невенчанный: кто он
13:25Замглавы МИД России указал на провал контрнаступления ВСУ
Лента новостейМолния