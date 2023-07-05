https://ukraina.ru/20230705/1047817189.html

Зеленского назначили почетным доктором университета в Литве

Зеленского назначили почетным доктором университета в Литве - 05.07.2023 Украина.ру

Зеленского назначили почетным доктором университета в Литве

Университет имени Витаутаса Великого в Литве 5 июля сообщил, что присвоил президенту Украины Владимиру Зеленскому звание почетного доктора

2023-07-05T14:23

2023-07-05T14:23

2023-07-05T14:23

литва

университет

владимир зеленский

новости

украина

доктор

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Звание присудили за "лидерство в борьбе за свободу Украины, демократию и гуманистические ценности".Пока Запад воюет с Россией на территории Украины, президент страны обменивается любезностями с властями европейских стран и США. Зимой Зеленский присвоил звание "Город-спаситель" Вильнюсу (столица Литвы). Аналогичными званиями он наградил ранее Прагу и Жешув (Польша).Также в прошлом году украинский лидер получил почетное звание доктора наук в 27 американских вузах.

https://ukraina.ru/20230124/1042926628.html

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2023

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

литва, университет, владимир зеленский, новости, украина, доктор