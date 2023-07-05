Зеленского назначили почетным доктором университета в Литве
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Университет имени Витаутаса Великого в Литве 5 июля сообщил, что присвоил президенту Украины Владимиру Зеленскому звание почетного доктора
Звание присудили за "лидерство в борьбе за свободу Украины, демократию и гуманистические ценности".
"Мы уверены, что необычайная настойчивость, непоколебимая сила духа и мудрое руководство президента Зеленского позволят Украине добиться заслуженной итоговой победы", — отметил ректор вуза Юозас Аугутис.
Пока Запад воюет с Россией на территории Украины, президент страны обменивается любезностями с властями европейских стран и США. Зимой Зеленский присвоил звание "Город-спаситель" Вильнюсу (столица Литвы). Аналогичными званиями он наградил ранее Прагу и Жешув (Польша).
Также в прошлом году украинский лидер получил почетное звание доктора наук в 27 американских вузах.