Макс Покровский подал иск в суд с требованием снять с себя статус иноагента - СМИ - 05.07.2023 Украина.ру
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Макс Покровский подал иск в суд с требованием снять с себя статус иноагента - СМИ
Макс Покровский подал иск в суд с требованием снять с себя статус иноагента - СМИ - 05.07.2023 Украина.ру
Макс Покровский подал иск в суд с требованием снять с себя статус иноагента - СМИ
Беглый лидер рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский* потребовал снять с него статус иноагента. Об этом 5 июля сообщил Телеграм-канал Mash
2023-07-05T13:24
2023-07-05T13:24
новости
иноагент
статус
суд
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По информации издания, музыкант подал иск к Минюсту с требованием убрать его из реестра иноагентов. Заседание назначено на 17 июля."У него уже, наверное не только ногу, а все тело свело от отсутствия возможности кормиться в России, но ничего не поделаешь, Максим", "Надоели они все", "И чего им тут надо, пусть в своих Америках-Украинах поют", - отреагировали пользователи сети.Покровского* внесли в реестр иноагентов 31 марта текущего года. По данным ведомства, музыкант "открыто выступал в поддержку недружественной страны –Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины".Сам Покровский* позже назвал свой новый статус популярностью, а действия Минюста - хайпом.Между тем, уже 18 апреля он объявил, что передаст средства с нового концерта "Шоу иноагента" в США в поддержку Украине.Покровский* несколько лет назад переехал в США. Оттуда он активно поддерживает киевский режим, написал несколько песен против российской спецоперации на Украине.В то же время Покровский* фигурирует на скандальном украинском сайте "Миротворец", куда попал за гастроли в Крыму.К слову, попытки снять с себя статус иноагента через суд уже предприняли беглые певица Земфира* и комик Максим Галкин*. Однако суд в обоих случаях счет доводы Минюста основательными.*Признан Минюстом иноагентом.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, иноагент, статус, суд
Новости, иноагент, статус, Суд

Макс Покровский подал иск в суд с требованием снять с себя статус иноагента - СМИ

13:24 05.07.2023
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / max_pokrovskiy
- РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / max_pokrovskiy
Читать в
Беглый лидер рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский* потребовал снять с него статус иноагента. Об этом 5 июля сообщил Телеграм-канал Mash
По информации издания, музыкант подал иск к Минюсту с требованием убрать его из реестра иноагентов. Заседание назначено на 17 июля.
"У него уже, наверное не только ногу, а все тело свело от отсутствия возможности кормиться в России, но ничего не поделаешь, Максим", "Надоели они все", "И чего им тут надо, пусть в своих Америках-Украинах поют", - отреагировали пользователи сети.
Покровского* внесли в реестр иноагентов 31 марта текущего года. По данным ведомства, музыкант "открыто выступал в поддержку недружественной страны –Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины".
Сам Покровский* позже назвал свой новый статус популярностью, а действия Минюста - хайпом.
Между тем, уже 18 апреля он объявил, что передаст средства с нового концерта "Шоу иноагента" в США в поддержку Украине.
Покровский* несколько лет назад переехал в США. Оттуда он активно поддерживает киевский режим, написал несколько песен против российской спецоперации на Украине.
В то же время Покровский* фигурирует на скандальном украинском сайте "Миротворец", куда попал за гастроли в Крыму.
К слову, попытки снять с себя статус иноагента через суд уже предприняли беглые певица Земфира* и комик Максим Галкин*. Однако суд в обоих случаях счет доводы Минюста основательными.
Музыкальный фестиваль Пикник Афиши Земфира - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
14 июня, 14:55
Московский суд отказался исключить певицу Земфиру* из иноагентовЗамоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры Рамазановой*, просившей исключить ее из реестра иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда 14 июня
*Признан Минюстом иноагентом.
 
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