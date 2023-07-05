https://ukraina.ru/20230705/1047814854.html

Макс Покровский подал иск в суд с требованием снять с себя статус иноагента - СМИ

Макс Покровский подал иск в суд с требованием снять с себя статус иноагента - СМИ - 05.07.2023 Украина.ру

Макс Покровский подал иск в суд с требованием снять с себя статус иноагента - СМИ

Беглый лидер рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский* потребовал снять с него статус иноагента. Об этом 5 июля сообщил Телеграм-канал Mash

2023-07-05T13:24

2023-07-05T13:24

2023-07-05T13:24

новости

иноагент

статус

суд

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По информации издания, музыкант подал иск к Минюсту с требованием убрать его из реестра иноагентов. Заседание назначено на 17 июля."У него уже, наверное не только ногу, а все тело свело от отсутствия возможности кормиться в России, но ничего не поделаешь, Максим", "Надоели они все", "И чего им тут надо, пусть в своих Америках-Украинах поют", - отреагировали пользователи сети.Покровского* внесли в реестр иноагентов 31 марта текущего года. По данным ведомства, музыкант "открыто выступал в поддержку недружественной страны –Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины".Сам Покровский* позже назвал свой новый статус популярностью, а действия Минюста - хайпом.Между тем, уже 18 апреля он объявил, что передаст средства с нового концерта "Шоу иноагента" в США в поддержку Украине.Покровский* несколько лет назад переехал в США. Оттуда он активно поддерживает киевский режим, написал несколько песен против российской спецоперации на Украине.В то же время Покровский* фигурирует на скандальном украинском сайте "Миротворец", куда попал за гастроли в Крыму.К слову, попытки снять с себя статус иноагента через суд уже предприняли беглые певица Земфира* и комик Максим Галкин*. Однако суд в обоих случаях счет доводы Минюста основательными.*Признан Минюстом иноагентом.

https://ukraina.ru/20230614/1047220053.html

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новости, иноагент, статус, суд