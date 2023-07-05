https://ukraina.ru/20230705/1047813655.html

Страна-полигон, третья волна контрнаступления, недовольство Зеленским. Главное на Украине на 13:00 5 июля

Страна-полигон, третья волна контрнаступления, недовольство Зеленским. Главное на Украине на 13:00 5 июля - 05.07.2023 Украина.ру

Страна-полигон, третья волна контрнаступления, недовольство Зеленским. Главное на Украине на 13:00 5 июля

Украина.ру, 05.07.2023

2023-07-05T13:00

2023-07-05T13:00

2023-07-05T15:06

полигон

оружие

украина

резников

хроники

эксклюзив

спецоперация

всу

макеевка

пострадавшие

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Министр обороны Украины признал, что страна стала полигоном для испытания западного оружия. ВСУ обстреливают новые регионы России и готовят теракты, а в ДНР сообщают о третьей волне контрнаступления. Закон Зеленского об английском языке вызвал общественное недовольство.Глава министерства обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Financial Times заявил, что страна является идеальным полигоном для испытания западного оружия.«Для военной промышленности мира лучшего полигона не придумаешь», — сказал он.Как отмечает издание, передача Киеву зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а также недавно разработанных Германией систем противовоздушной обороны IRIS-T позволила впервые подвергнуть совместному испытанию «все различные системы уровня НАТО».Он добавил, что западные союзники Киева «на самом деле могут увидеть, работает ли их оружие, насколько эффективно оно работает и нужно ли его модернизировать».В этом же интервью министр признал эффективность российских систем радиоэлектронной борьбы.По его словам, боеприпасы с GPS-наведением для артиллерии, а также реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS были «очень точными», однако мощные российские системы могут их подавлять.Резников отметил также, что Вооруженные силы России постоянно придумывают, как противостоять западным военным технологиям, Киев информирует об этом Запад, но после внедрения очередного улучшения Российская армия изобретает очередную контрмеру.«Это как постоянный маятник», — добавил он.Западные страны, несмотря на протесты России, продолжают буквально заваливать Украину оружием. Этим, как не раз отмечала российская сторона, они только затягивают конфликт.Весной спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале уже подчеркивал, что Украина является для Вашингтона и НАТО полигоном для испытания оружия, в том числе биологического.Он указывал, что жители Европы и США все меньше согласны с политикой глав своих государств, направленной на поддержку Киева. Однако лидеры западных стран пытаются сохранить власть, не думая об экономике и народе Украины и ввергая граждан своих стран в проблемы.Атаки ВСУ, новая волна контрнаступленияУкраинские войска обстреляли Кировский район Донецка и поселок Еленовка в среду утром, выпустив 15 снарядов калибра. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Еленовка была обстреляна в 7:40 девятью снарядами калибра 152 миллиметра.Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.В свою очередь глава администрации Макеевки Владислав Ключаров в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что число пострадавших в результате ракетного удара, нанесенного украинскими войсками по городу накануне, увеличилось до 41 человека.«На сегодняшнюю минуту это 41 человек, двое детей пострадали», — сказал Ключаров.Кроме того ФСБ России сообщила о предотвращении терактов на объекте энергосистемы Сахалина и в военном комиссариате.«В результате проведенных мероприятий задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма», — говорится в материале службы.Отмечается, что по месту его проживания изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, большое количество террористического и экстремистского контента, переписка с координатором одной из террористических организаций Украины.«В отношении задержанного следственным подразделением территориального органа безопасности возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту) и ст. 275 (государственная измена) УК России», — уточняется в сообщении.Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В начале июня на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось украинское контрнаступление. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.Как констатировал на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard — «практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией». Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский считает, что сейчас Вооруженные силы Украины предпринимают попытку третьего контрнаступления в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.«Вчера можно было констатировать факт, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе они начали третью волну контрнаступления и выбрали за основу то же Запорожское направление. Сейчас полыхает все — от Днепра практически до стыка в Запорожской области и Донецкой Народной Республики», — сказал Кимаковский в эфире «Соловьев Live».Он подчеркнул, что ВСУ ведут наступательные действия в нескольких направлениях, но без особых успехов, не могут прорвать даже первую линию обороны.Советник Дениса Пушилина отметил, что идут отвлекающие удары на Луганском направлении, а под Авдеевкой украинские войска «ведут бои по улучшению своего положения».Непопулярный закон ЗеленскогоВ конце июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду страны законопроект под статусом «неотложный», закрепляющий английский в качестве языка международного общения в стране.Как требует законопроект, уметь говорить по-английски должны руководители местных государственных администраций и их заместители, офицеры вооруженных сил, военные-контрактники, прокуроры, сотрудники таможни и налоговой службы, полицейские среднего и высшего состава, начальствующий состав других правоохранительных органов.Кроме этого, будет определен дополнительный список должностей, которые потребуют от кандидатов на их замещение знания английского языка. Предполагается, что закон будет способствовать «активизации процессов интеграции украинцев в европейскую общность и формированию субъектности Украины, а также повышению конкурентоспособности страны». Английский язык будут изучать уже в детском саду, а соискателей магистерской степени обяжут сдавать экзамен по нему. Место английского в культурной жизни Украины тоже будет усилено — телепрограммы на английском не попадут под учет квот общего недельного вещания, а в театрах до 10% спектаклей можно будет показывать на английском.Наряду с повышением статуса английского языка, законопроект Зеленского предполагает некоторые ограничения в отношении русского языка. Например, потенциальные беженцы, желающие получить убежище на Украине, будут обязаны заполнять соответствующие заявки на украинском или английском. Если документ будет написан на русском, миграционная служба Украины должна предложить беженцам переводчика или попросить их нанять его за свой счет.Согласно плану, к 2025 году доля фильмов, которые будут показывать на языке оригинала, составит 50 процентов, а к 2027 году — 100 процентов.После этого на сайте президента появились пять петиций против закона об английском языке.Одна из петиций просит главу государства наложить вето на законопроект. Она была зарегистрирована 4 июля, к утру среды ее поддержали 877 человек, притом что для рассмотрения она должна набрать 25 тысяч голосов.Другие четыре обращения содержат просьбу пересмотреть закон в части запрета на дубляж англоязычных фильмов. Согласно этой инициативе, фильмы на английском в кинотеатрах будут показывать на языке оригинала и сопровождать украинскими субтитрами.На днях Союз кинотеатров Украины обратился к Зеленскому, председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку с просьбой не принимать законопроект о применении английского языка на Украине, поскольку это может привести к закрытию кинотеатров.В своем письме союз отмечает, что принятие законопроекта приведет к закрытию студий дубляжа, потере специалистов и оборудования и увольнению актеров, занимающихся дубляжем, а также потере аудитории из-за затрудненного восприятия.Как заявили в союзе, из-за предложенного законопроекта падение аудитории может составить до 80%, что создает угрозу закрытия кинотеатров и приведет к ограничению функционирования и применения украинского языка как государственного, ведь нововведение затронет более 80% фильмов, выходящих в украинский прокат. В связи с этим Союз кинотеатров Украины призвал «не принимать законопроект в нынешнем виде и доработать его».В среду уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь назвал попытки приравнять на Украине английский язык к украинскому неконституционными.«Любые попытки применить двуязычие на Украине будут неконституционными. Об этом говорит решение Конституционного суда Украины от 14 июля 2021 года, где отмечается, что ни один гражданин Украины не обязан владеть другим языком, кроме государственного, и что любая угроза национальному языку означает угрозу национальной безопасности», — заявил Креминь в эфире телеканала Ukraine World News.По словам омбудсмена, инициатива, касающаяся замены украинского дубляжа в кинофильмах титрами, ограничит права граждан страны получение информации и услуг на украинским языке.Законопроект Зеленского — это не декоративная мера и не простое угодничество перед США, отметил научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук Дмитрий Офицеров-Бельский. По его словам, обязательное знание английского дает президенту возможность проводить массовые кадровые перестановки и снимать неугодных чиновников под предлогом незнания языка. В условиях, когда не все госслужащие знают даже украинский язык, английский превращается в удобный инструмент для люстраций. При этом попытку угодить Западу тоже не надо снимать со счетов — например, добавляет эксперт, Украина так может готовиться к размещению на своей территории войск НАТО, что при постепенной утрате Киевом своей субъектности не представляется невозможным.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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