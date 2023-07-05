Михаил Шпир: Все эти трепыхания Киева закончатся с проектом "Украина". Видео - 05.07.2023 Украина.ру
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Михаил Шпир: Все эти трепыхания Киева закончатся с проектом "Украина". Видео
Михаил Шпир: Все эти трепыхания Киева закончатся с проектом "Украина". Видео - 05.07.2023 Украина.ру
Михаил Шпир: Все эти трепыхания Киева закончатся с проектом "Украина". Видео
Заместитель министра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир рассказал изданию Украина.ру о последствиях ракетного удара ВСУ... Украина.ру, 05.07.2023
2023-07-05T11:44
2023-07-05T11:44
международный канский видео фестиваль
россия (рф)
украина
сво
всу
херсонская область
чонгарский мост
ракеты
терроризм
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Заместитель министра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир рассказал изданию Украина.ру о последствиях ракетного удара ВСУ по чонгарскому мосту и о том, как на это отвечает Россия и как жители региона реагируют на террористические атаки киевского режима. Он также сообщил о мерах, которые предпринимают власти для того, чтобы усилить безопасность в Херсонской области, а также о том, что уже сделано и что планируется сделать для развития региона.
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международный канский видео фестиваль, россия (рф), украина, сво, всу, херсонская область, чонгарский мост , ракеты, терроризм, видео
Международный Канский Видео Фестиваль, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, Херсонская область, Чонгарский мост , ракеты, терроризм

Михаил Шпир: Все эти трепыхания Киева закончатся с проектом "Украина". Видео

11:44 05.07.2023
 
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Заместитель министра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир рассказал изданию Украина.ру о последствиях ракетного удара ВСУ по чонгарскому мосту и о том, как на это отвечает Россия и как жители региона реагируют на террористические атаки киевского режима. Он также сообщил о мерах, которые предпринимают власти для того, чтобы усилить безопасность в Херсонской области, а также о том, что уже сделано и что планируется сделать для развития региона.
 
Международный Канский Видео ФестивальРоссия (РФ)УкраинаСВОВСУХерсонская областьЧонгарский мостракетытерроризм
 
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