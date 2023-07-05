https://ukraina.ru/20230705/1047810628.html

Михаил Шпир: Все эти трепыхания Киева закончатся с проектом "Украина". Видео

Михаил Шпир: Все эти трепыхания Киева закончатся с проектом "Украина". Видео - 05.07.2023 Украина.ру

Михаил Шпир: Все эти трепыхания Киева закончатся с проектом "Украина". Видео

Заместитель министра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир рассказал изданию Украина.ру о последствиях ракетного удара ВСУ... Украина.ру, 05.07.2023

2023-07-05T11:44

2023-07-05T11:44

2023-07-05T11:44

международный канский видео фестиваль

россия (рф)

украина

сво

всу

херсонская область

чонгарский мост

ракеты

терроризм

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Заместитель министра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир рассказал изданию Украина.ру о последствиях ракетного удара ВСУ по чонгарскому мосту и о том, как на это отвечает Россия и как жители региона реагируют на террористические атаки киевского режима. Он также сообщил о мерах, которые предпринимают власти для того, чтобы усилить безопасность в Херсонской области, а также о том, что уже сделано и что планируется сделать для развития региона.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

международный канский видео фестиваль, россия (рф), украина, сво, всу, херсонская область, чонгарский мост , ракеты, терроризм, видео