https://ukraina.ru/20230705/1047809865.html

Венгрия продолжит блокировать военную помощь Украине, пока та не выполнит одно условие - Сийярто

Венгрия продолжит блокировать военную помощь Украине, пока та не выполнит одно условие - Сийярто - 05.07.2023 Украина.ру

Венгрия продолжит блокировать военную помощь Украине, пока та не выполнит одно условие - Сийярто

Венгрия будет блокировать закупки оружия ЕС для Украины до тех пор, пока Киев не исключит венгерский банк OTP из своего списка "спонсоров войны". Об этом сообщил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, сообщили журналисты венгерского издания Magyar Hírlap

2023-07-05T11:48

2023-07-05T11:48

2023-07-05T11:48

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петер сийярто

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Венгрия не будет участвовать в финансировании поставок вооружения на Украину до тех пор, пока венгерский банк OTP фигурирует в украинском списке "международных спонсоров войны", заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Глава ведомства назвал возмутительным и неприемлемым то, что украинские власти включили крупнейший венгерский банк OTP, в котором держат деньги около трёх миллионов человек, в свой список "по ложным и смехотворным" причинам.Сийярто подчеркнул, что правительство Венгрии делает всё возможное, чтобы помочь украинскому народу, хотя венгерский народ не имеет никакого отношения к украинскому конфликту. Украинское правительство в ответ вносит венгерский банк в свой "список позора".Петер Сийярто заявил в связи с украинскими аргументами в пользу включения OTP в список: он не знает, плакать или смеяться над этим. "Мы хотели бы посмеяться, потому что поднимаются нелепые вещи, но поскольку ситуация серьезная, мы скорее в ужасе", - подчеркнул он.Ранее Сийярто высказывался также против интеграции Украины в ЕС и НАТО, пока закарпатским венграм не вернут права, существовавшие до 2015 года. По словам министра, Венгрия стремилась к хорошим отношениям с Украиной, в первую очередь, потому что в Закарпатье проживает 150 тысяч венгров. Однако с 2015 года украинское правительство от закона к закону нарушали и сокращали права венгерского меньшинства. Среди грубейших нарушений Сийярто назвал лишение венгерского меньшинства доступа к полному образованию на родном языке, что является правонарушением не двустороннего, а общеевропейского уровня.

https://ukraina.ru/20230630/1047708849.html

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новости, зарубежье, венгрия, украина, ес, вооружение, список, петер сийярто