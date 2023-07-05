Венгрия продолжит блокировать военную помощь Украине, пока та не выполнит одно условие - Сийярто - 05.07.2023 Украина.ру
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Венгрия продолжит блокировать военную помощь Украине, пока та не выполнит одно условие - Сийярто
Венгрия продолжит блокировать военную помощь Украине, пока та не выполнит одно условие - Сийярто - 05.07.2023 Украина.ру
Венгрия продолжит блокировать военную помощь Украине, пока та не выполнит одно условие - Сийярто
Венгрия будет блокировать закупки оружия ЕС для Украины до тех пор, пока Киев не исключит венгерский банк OTP из своего списка "спонсоров войны". Об этом сообщил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, сообщили журналисты венгерского издания Magyar Hírlap
2023-07-05T11:48
2023-07-05T11:48
новости
зарубежье
венгрия
украина
ес
вооружение
список
петер сийярто
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Венгрия не будет участвовать в финансировании поставок вооружения на Украину до тех пор, пока венгерский банк OTP фигурирует в украинском списке "международных спонсоров войны", заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Глава ведомства назвал возмутительным и неприемлемым то, что украинские власти включили крупнейший венгерский банк OTP, в котором держат деньги около трёх миллионов человек, в свой список "по ложным и смехотворным" причинам.Сийярто подчеркнул, что правительство Венгрии делает всё возможное, чтобы помочь украинскому народу, хотя венгерский народ не имеет никакого отношения к украинскому конфликту. Украинское правительство в ответ вносит венгерский банк в свой "список позора".Петер Сийярто заявил в связи с украинскими аргументами в пользу включения OTP в список: он не знает, плакать или смеяться над этим. "Мы хотели бы посмеяться, потому что поднимаются нелепые вещи, но поскольку ситуация серьезная, мы скорее в ужасе", - подчеркнул он.Ранее Сийярто высказывался также против интеграции Украины в ЕС и НАТО, пока закарпатским венграм не вернут права, существовавшие до 2015 года. По словам министра, Венгрия стремилась к хорошим отношениям с Украиной, в первую очередь, потому что в Закарпатье проживает 150 тысяч венгров. Однако с 2015 года украинское правительство от закона к закону нарушали и сокращали права венгерского меньшинства. Среди грубейших нарушений Сийярто назвал лишение венгерского меньшинства доступа к полному образованию на родном языке, что является правонарушением не двустороннего, а общеевропейского уровня.
https://ukraina.ru/20230630/1047708849.html
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новости, зарубежье, венгрия, украина, ес, вооружение, список, петер сийярто
Новости, Зарубежье, Венгрия, Украина, ЕС, вооружение, список, Петер Сийярто

Венгрия продолжит блокировать военную помощь Украине, пока та не выполнит одно условие - Сийярто

11:48 05.07.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Венгрия будет блокировать закупки оружия ЕС для Украины до тех пор, пока Киев не исключит венгерский банк OTP из своего списка "спонсоров войны". Об этом сообщил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, сообщили журналисты венгерского издания Magyar Hírlap
Венгрия не будет участвовать в финансировании поставок вооружения на Украину до тех пор, пока венгерский банк OTP фигурирует в украинском списке "международных спонсоров войны", заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Поэтому наша позиция ясна: до тех пор, пока ОТР не будет исключен из этого списка, Венгрия не будет участвовать в каком-либо дальнейшем финансировании Европейского Союза в отношении поставок оружия на Украину", - сказал он.
Глава ведомства назвал возмутительным и неприемлемым то, что украинские власти включили крупнейший венгерский банк OTP, в котором держат деньги около трёх миллионов человек, в свой список "по ложным и смехотворным" причинам.
Сийярто подчеркнул, что правительство Венгрии делает всё возможное, чтобы помочь украинскому народу, хотя венгерский народ не имеет никакого отношения к украинскому конфликту. Украинское правительство в ответ вносит венгерский банк в свой "список позора".
Петер Сийярто заявил в связи с украинскими аргументами в пользу включения OTP в список: он не знает, плакать или смеяться над этим. "Мы хотели бы посмеяться, потому что поднимаются нелепые вещи, но поскольку ситуация серьезная, мы скорее в ужасе", - подчеркнул он.
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Ранее Сийярто высказывался также против интеграции Украины в ЕС и НАТО, пока закарпатским венграм не вернут права, существовавшие до 2015 года. По словам министра, Венгрия стремилась к хорошим отношениям с Украиной, в первую очередь, потому что в Закарпатье проживает 150 тысяч венгров.
Однако с 2015 года украинское правительство от закона к закону нарушали и сокращали права венгерского меньшинства. Среди грубейших нарушений Сийярто назвал лишение венгерского меньшинства доступа к полному образованию на родном языке, что является правонарушением не двустороннего, а общеевропейского уровня.
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НовостиЗарубежьеВенгрияУкраинаЕСвооружениесписокПетер Сийярто
 
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