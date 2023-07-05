Гражданин РФ, уроженец Украины: в Екатеринбурге задержан мужчина, спонсировавший ВСУ - 05.07.2023 Украина.ру
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Гражданин РФ, уроженец Украины: в Екатеринбурге задержан мужчина, спонсировавший ВСУ
Гражданин РФ, уроженец Украины: в Екатеринбурге задержан мужчина, спонсировавший ВСУ - 05.07.2023 Украина.ру
Гражданин РФ, уроженец Украины: в Екатеринбурге задержан мужчина, спонсировавший ВСУ
В аэропорту Екатеринбурга задержан гражданин РФ, оказывавший финансовую помощь ВСУ. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области
2023-07-05T10:23
2023-07-05T10:25
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По информации силовиков, 39-летний мужчина переводил деньги на банковский счет, используемый для сбора средств в поддержку ВСУ, а также "совершил конкретные действия, направленные на приобретение в интересах артиллерийских подразделений противника оборудования спутниковой связи, предназначенного для организации передачи координат расположения ВС РФ".Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена", предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы.Днем ранее, 4 июля, сотрудники ФСБ произвели сразу два громких задержания: в Луганской Народной Республике был арестован мужчина по подозрению в сборе и передаче Украине информации о российских подразделениях, а в Тюмени - местный житель, который по заданию украинских спецслужб склонял российских военных переходить на сторону ВСУ.В понедельник, 3 июля, оперативники ФСБ пресекли вторую за два месяца попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.
https://ukraina.ru/20230704/1047782168.html
https://ukraina.ru/20230704/1047782034.html
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новости, фсб, задержание, всу, спонсоры
Новости, ФСБ, задержание, ВСУ, спонсоры

Гражданин РФ, уроженец Украины: в Екатеринбурге задержан мужчина, спонсировавший ВСУ

10:23 05.07.2023 (обновлено: 10:25 05.07.2023)
 
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ФСБ России о пресекла деятельность пособника украинских спецслужб
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В аэропорту Екатеринбурга задержан гражданин РФ, оказывавший финансовую помощь ВСУ. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области
"Управлением ФСБ России по Свердловской области совместно с пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области пресечена противоправная деятельность уроженца Украины, которому предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины (ВСУ) в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Гражданин России, проживающий за рубежом, задержан при попытке пересечения государственной границы Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По информации силовиков, 39-летний мужчина переводил деньги на банковский счет, используемый для сбора средств в поддержку ВСУ, а также "совершил конкретные действия, направленные на приобретение в интересах артиллерийских подразделений противника оборудования спутниковой связи, предназначенного для организации передачи координат расположения ВС РФ".
Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена", предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы.
Днем ранее, 4 июля, сотрудники ФСБ произвели сразу два громких задержания: в Луганской Народной Республике был арестован мужчина по подозрению в сборе и передаче Украине информации о российских подразделениях, а в Тюмени - местный житель, который по заданию украинских спецслужб склонял российских военных переходить на сторону ВСУ.
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В понедельник, 3 июля, оперативники ФСБ пресекли вторую за два месяца попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.
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10:23Гражданин РФ, уроженец Украины: в Екатеринбурге задержан мужчина, спонсировавший ВСУ
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