Звезда "Сватов" рассказала, как верила в Зеленского, но он разочаровал ее - 05.07.2023 Украина.ру
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Культура
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Звезда "Сватов" рассказала, как верила в Зеленского, но он разочаровал ее
Звезда "Сватов" рассказала, как верила в Зеленского, но он разочаровал ее - 05.07.2023 Украина.ру
Звезда "Сватов" рассказала, как верила в Зеленского, но он разочаровал ее
Российская актриса Олеся Железеняк, известная украинским зрителям по сериалу "Сваты" совместного производства, рассказала, что президент Украины Владимир Зеленским казался ей человеком, который "любит русских", и она была рада его победе на выборах в 2019 году. Интервью с актрисой было опубликовано на YouTube-канале "Эмпатия Манучи" на днях
2023-07-05T10:05
2023-07-05T10:05
культура
новости
сваты
владимир зеленский
олеся железняк
украина
актриса
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По совместным работам в кино Железняк помнит Зеленского, как веселого и открытого человека, но он сильно изменился с их последней встречи."Сначала многие обрадовались, что Украину возглавил человек, который любит русских. Но потом начались ожесточённые выступления украинского лидера и его команды из "95 Квартала", оскорбления культуры России, населения, нашей церкви. Всё звучало из его уст убийственно, жестоко и зло", – рассказала она.Железняк по национальности украинка, и ей больно оттого, что она не сможет больше попасть на могилы бабушки и дедушки, которые находят на Украине, также рассказала актриса.Ранее Железняк говорила, что ей горестно от заявлений украинской коллеги по "Сватам" – актрисы Анны Кошмал, которая с начала спецоперации заняла радикально русофобскую позицию.
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новости, сваты, владимир зеленский, олеся железняк, украина, актриса
Культура, Новости, Сваты, Владимир Зеленский, Олеся Железняк, Украина, актриса

Звезда "Сватов" рассказала, как верила в Зеленского, но он разочаровал ее

10:05 05.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСпектакль "Под одной крышей" в театре "Ленком" Железняк
Спектакль Под одной крышей в театре Ленком Железняк - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российская актриса Олеся Железеняк, известная украинским зрителям по сериалу "Сваты" совместного производства, рассказала, что президент Украины Владимир Зеленским казался ей человеком, который "любит русских", и она была рада его победе на выборах в 2019 году. Интервью с актрисой было опубликовано на YouTube-канале "Эмпатия Манучи" на днях
По совместным работам в кино Железняк помнит Зеленского, как веселого и открытого человека, но он сильно изменился с их последней встречи.
"Сначала многие обрадовались, что Украину возглавил человек, который любит русских. Но потом начались ожесточённые выступления украинского лидера и его команды из "95 Квартала", оскорбления культуры России, населения, нашей церкви. Всё звучало из его уст убийственно, жестоко и зло", – рассказала она.
Железняк по национальности украинка, и ей больно оттого, что она не сможет больше попасть на могилы бабушки и дедушки, которые находят на Украине, также рассказала актриса.
Ранее Железняк говорила, что ей горестно от заявлений украинской коллеги по "Сватам" – актрисы Анны Кошмал, которая с начала спецоперации заняла радикально русофобскую позицию.
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