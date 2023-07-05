https://ukraina.ru/20230705/1047806634.html

Звезда "Сватов" рассказала, как верила в Зеленского, но он разочаровал ее

Звезда "Сватов" рассказала, как верила в Зеленского, но он разочаровал ее - 05.07.2023 Украина.ру

Звезда "Сватов" рассказала, как верила в Зеленского, но он разочаровал ее

Российская актриса Олеся Железеняк, известная украинским зрителям по сериалу "Сваты" совместного производства, рассказала, что президент Украины Владимир Зеленским казался ей человеком, который "любит русских", и она была рада его победе на выборах в 2019 году. Интервью с актрисой было опубликовано на YouTube-канале "Эмпатия Манучи" на днях

2023-07-05T10:05

2023-07-05T10:05

2023-07-05T10:05

культура

новости

сваты

владимир зеленский

олеся железняк

украина

актриса

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По совместным работам в кино Железняк помнит Зеленского, как веселого и открытого человека, но он сильно изменился с их последней встречи."Сначала многие обрадовались, что Украину возглавил человек, который любит русских. Но потом начались ожесточённые выступления украинского лидера и его команды из "95 Квартала", оскорбления культуры России, населения, нашей церкви. Всё звучало из его уст убийственно, жестоко и зло", – рассказала она.Железняк по национальности украинка, и ей больно оттого, что она не сможет больше попасть на могилы бабушки и дедушки, которые находят на Украине, также рассказала актриса.Ранее Железняк говорила, что ей горестно от заявлений украинской коллеги по "Сватам" – актрисы Анны Кошмал, которая с начала спецоперации заняла радикально русофобскую позицию.

https://ukraina.ru/20230123/1042876012.html

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новости, сваты, владимир зеленский, олеся железняк, украина, актриса