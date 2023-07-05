https://ukraina.ru/20230705/1047805467.html

Перестарался: Telegraph объяснила, как отношение Уоллеса к Украине помешало ему стать генсеком НАТО

Перестарался: Telegraph объяснила, как отношение Уоллеса к Украине помешало ему стать генсеком НАТО - 05.07.2023 Украина.ру

Перестарался: Telegraph объяснила, как отношение Уоллеса к Украине помешало ему стать генсеком НАТО

Министр обороны Британии Бен Уоллес не стал генсеком НАТО из-за "слишком активной поддержки Украины". Об этом 4 июля написала британская газета The Telegraph со ссылкой на собственные неназванные источники. Кандидатуру Уоллеса, утверждают авторы статьи, "зарубили" США и Франция

2023-07-05T09:30

2023-07-05T09:30

2023-07-05T09:32

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Также в статье утверждается, что фаворитом президента США Джо Байдена стала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, однако полного консенсуса по ее кандидатуре достичь не удалось."Байден настаивает на том, чтобы Урсула фон дер Ляйен стала следующим генсеком НАТО", - уточняет The Telegraph.Во вторник, 4 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал в своем Twitter, что остается на этом посту еще на один год, до 1 октября 2024-го.Столтенберг занимает пост генсека Североатлантического альянса с октября 2014 года, его полномочия продлевают уже в четвертый раз. Преемника Столтенбергу искали весь прошедший год, Среди его потенциальных преемников называли премьер-министра Дании Метте Фредериксена, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Однако из-за разногласий между союзниками договориться о новой кандидатуре так и не удалось.Между тем в апреле представителями альянса было объявлено, что следующим генеральным секретарем НАТО станет европеец, способный сотрудничать с любой администрацией в США и поддерживающий Украину, но "не слишком воинственно", чтобы "не пугать страны, боящиеся спровоцировать Россию".А Столтенбергу после ухода из НАТО прочили президентство во Всемирном банке.

https://ukraina.ru/20230704/1047792238.html

https://ukraina.ru/20230705/1047803887.html

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