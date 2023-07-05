Перестарался: Telegraph объяснила, как отношение Уоллеса к Украине помешало ему стать генсеком НАТО - 05.07.2023 Украина.ру
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Перестарался: Telegraph объяснила, как отношение Уоллеса к Украине помешало ему стать генсеком НАТО
Перестарался: Telegraph объяснила, как отношение Уоллеса к Украине помешало ему стать генсеком НАТО - 05.07.2023 Украина.ру
Перестарался: Telegraph объяснила, как отношение Уоллеса к Украине помешало ему стать генсеком НАТО
Министр обороны Британии Бен Уоллес не стал генсеком НАТО из-за "слишком активной поддержки Украины". Об этом 4 июля написала британская газета The Telegraph со ссылкой на собственные неназванные источники. Кандидатуру Уоллеса, утверждают авторы статьи, "зарубили" США и Франция
2023-07-05T09:30
2023-07-05T09:32
новости
бен уоллес
генсек
нато
столтенберг
украина
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Также в статье утверждается, что фаворитом президента США Джо Байдена стала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, однако полного консенсуса по ее кандидатуре достичь не удалось."Байден настаивает на том, чтобы Урсула фон дер Ляйен стала следующим генсеком НАТО", - уточняет The Telegraph.Во вторник, 4 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал в своем Twitter, что остается на этом посту еще на один год, до 1 октября 2024-го.Столтенберг занимает пост генсека Североатлантического альянса с октября 2014 года, его полномочия продлевают уже в четвертый раз. Преемника Столтенбергу искали весь прошедший год, Среди его потенциальных преемников называли премьер-министра Дании Метте Фредериксена, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Однако из-за разногласий между союзниками договориться о новой кандидатуре так и не удалось.Между тем в апреле представителями альянса было объявлено, что следующим генеральным секретарем НАТО станет европеец, способный сотрудничать с любой администрацией в США и поддерживающий Украину, но "не слишком воинственно", чтобы "не пугать страны, боящиеся спровоцировать Россию".А Столтенбергу после ухода из НАТО прочили президентство во Всемирном банке.
https://ukraina.ru/20230704/1047792238.html
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новости, бен уоллес, генсек, нато, столтенберг, украина
Новости, Бен Уоллес, генсек, НАТО, Столтенберг, Украина

Перестарался: Telegraph объяснила, как отношение Уоллеса к Украине помешало ему стать генсеком НАТО

09:30 05.07.2023 (обновлено: 09:32 05.07.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВстреча министров обороны России и Великобритании С. Шойгу и Б. Уоллеса
Встреча министров обороны России и Великобритании С. Шойгу и Б. Уоллеса
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны Британии Бен Уоллес не стал генсеком НАТО из-за "слишком активной поддержки Украины". Об этом 4 июля написала британская газета The Telegraph со ссылкой на собственные неназванные источники. Кандидатуру Уоллеса, утверждают авторы статьи, "зарубили" США и Франция
"Министр обороны был фаворитом ряда государств-членов НАТО, но у него с Вашингтоном, фактическим лидером альянса, возникла значительная напряженность из-за его беспрецедентной поддержки Украины. В своей военной поддержке Киева, в том числе в отношении танков и крылатых ракет большой дальности, он часто заходил дальше, чем США", - говорится в публикации.
Также в статье утверждается, что фаворитом президента США Джо Байдена стала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, однако полного консенсуса по ее кандидатуре достичь не удалось.
"Байден настаивает на том, чтобы Урсула фон дер Ляйен стала следующим генсеком НАТО", - уточняет The Telegraph.
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Вчера, 14:18
Столтенгберг остаётся генсеком НАТО ещё на годГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг остаётся на своём посту ещё на один год, до 1 октября 2024 года. Об этом он 4 июля сообщил в Twitter
Во вторник, 4 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал в своем Twitter, что остается на этом посту еще на один год, до 1 октября 2024-го.
Столтенберг занимает пост генсека Североатлантического альянса с октября 2014 года, его полномочия продлевают уже в четвертый раз. Преемника Столтенбергу искали весь прошедший год,
Среди его потенциальных преемников называли премьер-министра Дании Метте Фредериксена, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Однако из-за разногласий между союзниками договориться о новой кандидатуре так и не удалось.
Между тем в апреле представителями альянса было объявлено, что следующим генеральным секретарем НАТО станет европеец, способный сотрудничать с любой администрацией в США и поддерживающий Украину, но "не слишком воинственно", чтобы "не пугать страны, боящиеся спровоцировать Россию".
А Столтенбергу после ухода из НАТО прочили президентство во Всемирном банке.
Города мира. Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
08:53
Активист: власти США преследуют за альтернативную позицию по УкраинеВласти США преследуют граждан за любое выражение альтернативного мнения об Украине и специальной военной операции РФ. Такое заявление 4 июля в интервью журналистам РИА Новости сделал глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов
 
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