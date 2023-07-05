https://ukraina.ru/20230705/1047803165.html

Раненые дети, плененный боксер, "покушение" на День независимости. Главное на Украине на утро 5 июля

Раненые дети, плененный боксер, "покушение" на День независимости. Главное на Украине на утро 5 июля - 05.07.2023 Украина.ру

Раненые дети, плененный боксер, "покушение" на День независимости. Главное на Украине на утро 5 июля

Украина.ру, 05.07.2023

2023-07-05T09:00

2023-07-05T09:00

2023-07-05T09:52

хроники

эксклюзив

спецоперация

дети

раненые

пострадавшие

атаки

всу

россия (рф)

военные

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Раскрыто число пострадавших при ударе ВСУ по Макеевке, среди раненых — дети. Российские военные отразили атаки националистов и взяли в плен чемпиона Украины по боксу. Зеленского обвинили в покушении на День независимости СШАУкраинские войска за ночь выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 00:20 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 05:30 — населенный пункт Желанное Первое — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в материале представительства.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, при обстреле украинскими военными утром в среду города Валуйки сработала система противовоздушной обороны.«Под обстрелом ВСУ находится город Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гладков в своем телеграм-канале.Он уточнил, что два частных жилых дома и пять автомобилей получили серьезные повреждения.Валуйки находятся в 15 километрах от границы с Украиной, численность населения около 30 тысяч человек.Также представительство ДНР в СЦКК информировало о возрастании числа пострадавших при обстреле Макеевки Вооруженными силами Украины (ВСУ) до 36 человек.Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале писал, что не менее 25 человек пострадали в результате удара ВСУ по Макеевке. Среди них двое маленьких детей, уточнял политик.Пушилин также подчеркивал, что вечером 4 июля противник нанес «ожесточенные удары» по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района. Всем пострадавшим оказывают медпомощь.Он также уточнял, что были повреждены несколько жилых домов, здания школы и детсада.Позже мэр Макеевки указал, что в результате атаки ВСУ погиб 62-летний мужчина. Он находился в своей квартире, когда был нанесен удар.В конце июня руководитель представительства ДНР в СЦКК вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина рассказала, что с 2014 года в республике из-за обстрелов противника погибли почти девять тысяч и были ранены более 12 тысяч гражданских лиц.«С 2014 года в ДНР из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены 12505 гражданских лиц, в том числе 762 ребенка», — указывала она.Западные страны регулярно оказывают помощь Киеву, речь идет о финансовой составляющей и военной технике. В частности, 3 июля стало известно, что Украина в ближайшие недели получит от Германии и Дании десятки танков Leopard 1A5.В свою очередь, Министерство реинтеграции Украины на днях отчиталось, что Киев после начала специальной военной операции получил почти 170 миллиардов евро международной помощи. Донорами Украины ведомство называет 40 стран, а также европейские институты, Международный валютный фонд и Всемирный банк. Наибольшую военную поддержку страна получила от США, Евросоюз стал лидером по финансовой помощи.В ответ на это американский историк и политолог Аарон Гуд предупредил Штаты о потере гегемонии из-за конфликта на Украине. По словам обозревателя, «худший геополитический кошмар Вашингтона» станет реальностью из-за решения Белого дома развязать конфликт и вынудить Россию начать спецоперацию.Успехи российских военныхРоссийские военные отразили атаку украинских войск под Соледаром в ДНР, уничтожив две бронемашины с пехотой, а также основную часть группы противника, дошедшую до позиций. Об этом рассказал командир артиллерийского подразделения 200-й бригады.«Противник в составе четырех машин выдвигался к нашему переднему краю: две машины были уничтожены при подходе, а две машины почти дошли до нашего переднего края, пехота противника частично спешилась и встретилась с нашей пехотой», — сказал артиллерист.Он отметил, что российские подразделения уничтожили основную часть группы при спешивании с машин, работа велась переносными ракетными комплексами.Также уральские артиллеристы из Южной группировки войск вместе с разведчиками отдельного разведбата «Спарта» обнаружили и уничтожили ЗУ-23, спрятанную в лесополосе на Донецком направлении.По его словам, чтобы наверняка поразить цель, было потрачено семь 122-миллиметровых снарядов, огонь велся из гаубицы Д-30. Боец отметил, что уничтожить цель помогла грамотная работа разведчиков из ОРБ «Спарта».«Обнаружили их, как всегда у нас, разведчики "Спарты", благодаря им отработали четко», — сказал он.Кроме того, российские бойцы взяли в плен украинского боксера Андрея Приходько.«До службы я занимался профессионально боксом — 15 лет стажа, имею такие регалии, как чемпион Украины, чемпион кубка Украины, мастер спорта. Также параллельно занимался кикбоксингом, в промежутках между боями по боксу. Там я призер чемпионата мира по разделу фулл-контакт», — рассказал Приходько.Он уточнил, что пошел служить после возникшего недопонимания с тренером. Кроме того, по его словам, чтобы сделать себе карьеру или устроиться на хорошую работу, на Украине необходимо обязательно предоставить военный билет.По словам боксера, в плен он попал на Артемовском направлении, когда пошли в наступление из населенного пункта Часов Яр.«Из Часова Яра мы пересели на БМП-1 — 4 машины — и приехали непосредственно на позиции Вооруженных сил России. Мы высадились, и в первые минуты высадки убили моего командира отделения, и мы начали откат, ушли в сторону от позиций, так как открытая местность. Мы просидели в кустах ночь, и по итогу ранили нашего медика боевого. Просидели ночь под обстрелами, под перестрелками и в следующее утро мы выдвинулись к эвакуационной группе», — рассказал пленный.Он уточнил, что заблудившись, боевики «Кракена» вышли вновь на позиции российских бойцов.«Нам нужно было свернуть, а мы пошли прямо и уперлись в позиции ваших ребят. В итоге получился бой, я шел в конце, не получилось у меня стрелять, меня ранили и я начал катиться в яму. По итогу я знаю, что у нас трое — 200-е (убитые. — Ред.) на том месте, где меня взяли в плен, один — 300-й (раненый. — Ред.), но он вышел. Где остальные пацаны, я не в курсе», — рассказал пленный.Националистическое подразделение «Кракен» сформировано и курируется главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Костяк подразделения составляют бывшие боевики запрещенной в России террористической организации «Азов»*, члены радикальных националистических движений и футбольные фанаты, а также офицеры ГУР. Задачи «Кракена» позиционируются как диверсионно-разведывательные.Командир «Кракена» Сергей Величко объявлен российским МВД в розыск по обвинению в пытках российских военнопленных. Как сообщали в полиции ЛНР, «Кракен» особо отличился на Харьковском направлении, где его боевики издевались над мирными жителями и пленными.Как рассказал в свою очередь начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Олег Чехов, военнослужащие-автомобилисты группировки под непрерывным артогнем противника смогли доставить на передний край военную технику и эвакуировать подбитые машины, за счет чего оборона ВС РФ смогла действовать непрерывно.«Благодаря опыту и грамотно организованной работе подразделения капитана Горбунова была обеспечена устойчивость и непрерывность оборонительных действий мотострелковых подразделений группировки», — сказал Чехов.Он отметил, что командир автомобильной роты ремонтно-эвакуационного полка группировки капитан Алексей Горбунов в ходе контрнаступления украинских войск руководил действиями подчиненного личного состава, который транспортировал вооружение и военную технику на одном из участков Запорожского направления.По словам Чехова, в ходе активной фазы наступательных действий украинских войск военнослужащие-автомобилисты под командованием Горбунова смогли оперативно доставить на передний край обороны отремонтированные машины и эвакуировать подбитую за время боев технику. Все это происходило под непрерывным артиллерийским огнем противника, уточнил начальник пресс-центра.Он подчеркнул, что военнослужащие группировки «Восток» проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.По его же словам, российские военнослужащие отразили атаки двух взводов и роты украинских войск на Южнодонецком направлении.«На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака до двух взводов противника севернее населенного пункта Урожайное. Уничтожены два автомобиля и живая сила националистов. Также отражена атака до роты противника в районе Макаровки», — сказал Чехов.Он добавил, что артиллерийским огнем был уничтожен пикап с военными в районе Новомихайловки, а вертолеты армейской авиации поразили места скопления украинских войск в районах Макаровки, Урожайного и Левадного.Кроме того, на Запорожском направлении артиллеристы уничтожили две буксируемые гаубицы в районах Преображенки и Лукьяновского, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Новоданиловки.Силами штурмовой и армейской авиации были уничтожены танки и БМП в районе Малой Токмачки, а также нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы противника в районе Новоданиловки и Пятихаток, уточнил Чехов. Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», по его словам, поразили живую силу украинцев в районе Дорожнянки.«Средствами противовоздушной обороны сбиты два БПЛА "Валькирия". Стрелком-зенитчиком из ПЗРК "Верба" сбит самолет Су-25 ВСУ в районе севернее Нестерянки», — добавил Чехов.Покушение на главный праздник СШААмериканский ветеран Ноктис Дрейвен обвинил президента Украины Владимира Зеленского в покушении на День независимости США. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.«Человек, который не знает стыда. Зеленский покушается на 4 июля, чтобы подлизываться и умолять о дополнительной поддержке», — прокомментировал он обращение украинского лидера к американцам.Ветеран подчеркнул, что Украина не является союзником Соединенных Штатов, а американцы не поддерживают киевский режим.По его словам, поставка вооружения Киеву не свидетельствует о поддержке гражданами США киевского режима, поскольку «коррумпированная» власть в стране не спрашивает мнение рядовых американцев.Дрейвен также призвал Зеленского не осквернять День независимости США, используя его в своих целях.Накануне поздно вечером сообщалось, что монумент «Родина-мать» в Киеве подсветили в цветах украинского и американского флагов. Таким образом в Киеве, с помощью возведенного во времена СССР памятника, поздравили США с Днем независимости.День независимости США празднуется 4 июля. В этот день в 1776 году была принята декларация независимости США, которая провозглашала независимость США от Великобритании.Летом прошлого года на Украине запустили опрос о дальнейшей судьбе герба СССР на щите монумента «Родина-мать», который находится в Киеве. Опрос предполагал три варианта ответа: оставить все как есть, снять герб или заменить его на тризуб.Убрать советский герб с памятника предлагали еще в 2020 году, а в мае 2022-го, как сообщалось, власти нашли на это средства.В середине июня Пентагон сообщил, что объем американской военной помощи Украине за время работы Джо Байдена на посту президента США превысил 40,7 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции — 40 миллиардов долларов.*Признан в РФ террористической организацией.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, дети, раненые, пострадавшие, атаки, всу, россия (рф), военные, владимир зеленский, сша, день независимости