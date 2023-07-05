https://ukraina.ru/20230705/1047802677.html
Зеленского обвинили в антиамериканском поведении
Зеленского обвинили в антиамериканском поведении - 05.07.2023 Украина.ру
Зеленского обвинили в антиамериканском поведении
Владимир Зеленский покушается на День независимости США, используя его как повод в очередной раз попросить денег. Однако Украина не является союзником США, а американцы не поддерживают киевский режим. Такое мнение 4 июля на своей странице в Twitter выразил американский ветеран Ноктис Дрейвен
2023-07-05T07:51
2023-07-05T07:51
2023-07-05T07:51
новости
сша
владимир зеленский
украина
день независимости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/19/1040123072_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_e8129229e539aee79a1d92a0a56ec462.jpg
"Человек, который не знает стыда... Зеленский покушается на 4 июля, чтобы подлизываться и умолять о дополнительной поддержке", — написал Дрейвен.Он добавил, что Украина не является союзником США, а американцы не поддерживают киевский режим. Ветеран пояснил, что отправка оружия не Украину не свидетельствует о поддержке американцами киевского режима, так как "коррумпированная" власть в Вашингтоне не спрашивает мнение рядовых американцев на этот счет.В середине июня Пентагон сообщил, что объем американской военной помощи Украине за время работы Джо Байдена на посту президента США превысил 40,7 миллиардов долларов.
https://ukraina.ru/20230630/1047727858.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/19/1040123072_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3b0d4048dc2220c35bae38e1c4a984e3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, владимир зеленский, украина, день независимости
Новости, США, Владимир Зеленский, Украина, День независимости
Зеленского обвинили в антиамериканском поведении
Владимир Зеленский покушается на День независимости США, используя его как повод в очередной раз попросить денег. Однако Украина не является союзником США, а американцы не поддерживают киевский режим. Такое мнение 4 июля на своей странице в Twitter выразил американский ветеран Ноктис Дрейвен
"Человек, который не знает стыда... Зеленский покушается на 4 июля, чтобы подлизываться и умолять о дополнительной поддержке", — написал Дрейвен.
Он добавил, что Украина не является союзником США, а американцы не поддерживают киевский режим. Ветеран пояснил, что отправка оружия не Украину не свидетельствует о поддержке американцами киевского режима, так как "коррумпированная" власть в Вашингтоне не спрашивает мнение рядовых американцев на этот счет.
"Украина не является союзником, формально или как-то иначе, 99% американцев не знали о существовании Украины до организованного Западом государственного переворота в 2014-16 годах", - заметил ветеран.
В середине июня Пентагон сообщил, что объем американской военной помощи Украине за время работы Джо Байдена на посту президента США превысил 40,7 миллиардов долларов.