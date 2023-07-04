https://ukraina.ru/20230704/1047801181.html

"Украинец" Саакашвили, сбитые самолеты, Киев – русскоязычный город. Итоги 4 июля

"Украинец" Саакашвили, сбитые самолеты, Киев – русскоязычный город. Итоги 4 июля - 04.07.2023 Украина.ру

"Украинец" Саакашвили, сбитые самолеты, Киев – русскоязычный город. Итоги 4 июля

Зеленский словами о Саакашвили обострил отношения с Грузией; над Запорожской областью и ДНР сбиты два украинских штурмовика; киевский охранник, попавший в языковой скандал исчез

2023-07-04T18:18

2023-07-04T18:18

2023-07-04T18:22

эксклюзив

хроники

самолет

саакашвили

киев

спецоперация

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Рекомендация грузинскому послу вернуться в Тбилиси для консультаций – крайняя форма обострения отношений между Киевом и Тбилиси, заявили в МИД Грузии:"Министерство иностранных дел Грузии выражает глубокую обеспокоенность решением властей Украины... Этот шаг представляет собой крайнюю форму обострения дипломатических отношений, и очень жаль, что официальный Киев идет на этот шаг против дружественного государства и народа."Решение украинской стороны, а точнее – президента Украины Владимира Зеленского, - наносит "существенный вред стратегическим отношениям двух стран и представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства", - отметили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.Кроме того, слова Зеленского о бывшем президенте Грузии, украинском политике Михаиле Саакашвили – вмешательство во внутренние дела Грузии.Зеленский накануне поручил украинскому МИД вызвать посла Грузии, чтобы выразить протест и рекомендовал дипломату покинуть Киев в течении 48 часов."В который раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и досмотра. И призываю наших партнеров обратиться, не игнорировать эту ситуацию и спасти этого человека. Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь – это базовая европейская ценность", - заявил в своем обращении Зеленский после того, как Саакашвили, принимая дистанционно участие в заседании суда, продемонстрировал изможденное тело.Зеленский предсказуемо обвинил в состоянии Саакашвили Кремль, который, по его словам, "руками действующей власти Грузии убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили".Украинские самолетыДва украинских самолета-штурмовика Су-25 были сбиты российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) в зоне спецоперации, сообщили 4 июля в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе населенных пунктов Георгиевка Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области."Также в военном ведомстве заявили об уничтожении четырнадцати украинских беспилотников – в Луганской Народной Республике и Запорожской области."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 85-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах", - резюмировал в сводке представитель МО Российской Федерации генерал Игорь Конашенков.Продолжение языкового скандала в КиевеОхранник склада-магазина "Конфискат" в Деснянском районе Киева, назвавший накануне украинскую столицу русскоязычным городом, исчез, сообщает 4 июля издание "УНИАН".Перепалка между охранником и покупателями попала в сеть накануне: мужчина отказался отвечать им на украинском языке, и заявил, что Киев – русскоязычный город." – Это в СМИ попадет.– Хорошо, хорошо.– И вами займется СБУ.– Добре, добре."Так заканчивается перепалка, и, по информации "УНИАНА", в магазин действительно пришли правоохранители. Они пообщались с администратором "Конфиската", но охранника на месте не застали – он написал заявление по собственному желанию сразу же после конфликта. Теперь мужчину разыскивает полиция.Предыдущий похожий скандал произошел в Киевской области буквально двумя днями ранее: посетительница ресторана написала заявление на заведение из-за того, что в нем исполняли песни российского певца Григория Лепса.Кафе обязали выплатить штраф по статье "нарушении порядка проведения расчетов в сфере торговли, общественного питания и услуг" (155, часть 1 Административного кодекса Украины), не имеющей никакого отношения к песням Лепса, и даже языковым нормам.О присуждении штрафа сообщили накануне в Броварском районном управлении полиции.Конфликт произошел во время исполнения другими гостями песни "Рюмка водки на столе": недовольная посетительница пыталась помешать их пению, но ее выгнали из заведения.

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https://ukraina.ru/20230616/1047316431.html

https://ukraina.ru/20230704/1047800850.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, самолет, саакашвили, киев, спецоперация