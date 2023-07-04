"Украинец" Саакашвили, сбитые самолеты, Киев – русскоязычный город. Итоги 4 июля - 04.07.2023 Украина.ру
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"Украинец" Саакашвили, сбитые самолеты, Киев – русскоязычный город. Итоги 4 июля
"Украинец" Саакашвили, сбитые самолеты, Киев – русскоязычный город. Итоги 4 июля - 04.07.2023 Украина.ру
"Украинец" Саакашвили, сбитые самолеты, Киев – русскоязычный город. Итоги 4 июля
Зеленский словами о Саакашвили обострил отношения с Грузией; над Запорожской областью и ДНР сбиты два украинских штурмовика; киевский охранник, попавший в языковой скандал исчез
2023-07-04T18:18
2023-07-04T18:22
эксклюзив
хроники
самолет
саакашвили
киев
спецоперация
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Рекомендация грузинскому послу вернуться в Тбилиси для консультаций – крайняя форма обострения отношений между Киевом и Тбилиси, заявили в МИД Грузии:"Министерство иностранных дел Грузии выражает глубокую обеспокоенность решением властей Украины... Этот шаг представляет собой крайнюю форму обострения дипломатических отношений, и очень жаль, что официальный Киев идет на этот шаг против дружественного государства и народа."Решение украинской стороны, а точнее – президента Украины Владимира Зеленского, - наносит "существенный вред стратегическим отношениям двух стран и представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства", - отметили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.Кроме того, слова Зеленского о бывшем президенте Грузии, украинском политике Михаиле Саакашвили – вмешательство во внутренние дела Грузии.Зеленский накануне поручил украинскому МИД вызвать посла Грузии, чтобы выразить протест и рекомендовал дипломату покинуть Киев в течении 48 часов."В который раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и досмотра. И призываю наших партнеров обратиться, не игнорировать эту ситуацию и спасти этого человека. Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь – это базовая европейская ценность", - заявил в своем обращении Зеленский после того, как Саакашвили, принимая дистанционно участие в заседании суда, продемонстрировал изможденное тело.Зеленский предсказуемо обвинил в состоянии Саакашвили Кремль, который, по его словам, "руками действующей власти Грузии убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили".Украинские самолетыДва украинских самолета-штурмовика Су-25 были сбиты российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) в зоне спецоперации, сообщили 4 июля в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе населенных пунктов Георгиевка Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области."Также в военном ведомстве заявили об уничтожении четырнадцати украинских беспилотников – в Луганской Народной Республике и Запорожской области."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 85-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах", - резюмировал в сводке представитель МО Российской Федерации генерал Игорь Конашенков.Продолжение языкового скандала в КиевеОхранник склада-магазина "Конфискат" в Деснянском районе Киева, назвавший накануне украинскую столицу русскоязычным городом, исчез, сообщает 4 июля издание "УНИАН".Перепалка между охранником и покупателями попала в сеть накануне: мужчина отказался отвечать им на украинском языке, и заявил, что Киев – русскоязычный город." – Это в СМИ попадет.– Хорошо, хорошо.– И вами займется СБУ.– Добре, добре."Так заканчивается перепалка, и, по информации "УНИАНА", в магазин действительно пришли правоохранители. Они пообщались с администратором "Конфиската", но охранника на месте не застали – он написал заявление по собственному желанию сразу же после конфликта. Теперь мужчину разыскивает полиция.Предыдущий похожий скандал произошел в Киевской области буквально двумя днями ранее: посетительница ресторана написала заявление на заведение из-за того, что в нем исполняли песни российского певца Григория Лепса.Кафе обязали выплатить штраф по статье "нарушении порядка проведения расчетов в сфере торговли, общественного питания и услуг" (155, часть 1 Административного кодекса Украины), не имеющей никакого отношения к песням Лепса, и даже языковым нормам.О присуждении штрафа сообщили накануне в Броварском районном управлении полиции.Конфликт произошел во время исполнения другими гостями песни "Рюмка водки на столе": недовольная посетительница пыталась помешать их пению, но ее выгнали из заведения.
https://ukraina.ru/20230628/1047640786.html
https://ukraina.ru/20230616/1047316431.html
https://ukraina.ru/20230704/1047800850.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, самолет, саакашвили, киев, спецоперация
Эксклюзив, Хроники, самолет, Саакашвили, Киев, Спецоперация

"Украинец" Саакашвили, сбитые самолеты, Киев – русскоязычный город. Итоги 4 июля

18:18 04.07.2023 (обновлено: 18:22 04.07.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк Штурмовик СУ-25 над железнодорожным вокзалом в Донецке
 Штурмовик СУ-25 над железнодорожным вокзалом в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Зеленский словами о Саакашвили обострил отношения с Грузией; над Запорожской областью и ДНР сбиты два украинских штурмовика; киевский охранник, попавший в языковой скандал исчез
Рекомендация грузинскому послу вернуться в Тбилиси для консультаций – крайняя форма обострения отношений между Киевом и Тбилиси, заявили в МИД Грузии:
"Министерство иностранных дел Грузии выражает глубокую обеспокоенность решением властей Украины... Этот шаг представляет собой крайнюю форму обострения дипломатических отношений, и очень жаль, что официальный Киев идет на этот шаг против дружественного государства и народа."
Решение украинской стороны, а точнее – президента Украины Владимира Зеленского, - наносит "существенный вред стратегическим отношениям двух стран и представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства", - отметили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.
Кроме того, слова Зеленского о бывшем президенте Грузии, украинском политике Михаиле Саакашвили – вмешательство во внутренние дела Грузии.
Зеленский накануне поручил украинскому МИД вызвать посла Грузии, чтобы выразить протест и рекомендовал дипломату покинуть Киев в течении 48 часов.
"В который раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и досмотра. И призываю наших партнеров обратиться, не игнорировать эту ситуацию и спасти этого человека.
Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь – это базовая европейская ценность", - заявил в своем обращении Зеленский после того, как Саакашвили, принимая дистанционно участие в заседании суда, продемонстрировал изможденное тело.
Зеленский предсказуемо обвинил в состоянии Саакашвили Кремль, который, по его словам, "руками действующей власти Грузии убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили".
Зеленский
28 июня, 14:52
"Гарантия для Молдавии и шанс для Грузии": Зеленский предложил "поделить шкуру неубитого медведя"Владимир Зеленский выступил с обращением в Верховной Раде Украины, в котором сделал сразу несколько громких заявлений. В частности, он сказал о том, что победа Украины — это гарантия восстановления территориальной целостности Молдавии и шанс для целостности Грузии. Соответствующее видео 28 июня Зеленский опубликовал в своих соцсетях
Украинские самолеты
Два украинских самолета-штурмовика Су-25 были сбиты российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) в зоне спецоперации, сообщили 4 июля в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе населенных пунктов Георгиевка Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области."
Также в военном ведомстве заявили об уничтожении четырнадцати украинских беспилотников – в Луганской Народной Республике и Запорожской области.
Пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
16 июня, 17:35
Столтенберг назвал условие поставок американских истребителей F-16 Украине Сроки поставок Украине американских истребителей F-16 будут зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 85-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах", - резюмировал в сводке представитель МО Российской Федерации генерал Игорь Конашенков.
Продолжение языкового скандала в Киеве
Охранник склада-магазина "Конфискат" в Деснянском районе Киева, назвавший накануне украинскую столицу русскоязычным городом, исчез, сообщает 4 июля издание "УНИАН".
Перепалка между охранником и покупателями попала в сеть накануне: мужчина отказался отвечать им на украинском языке, и заявил, что Киев – русскоязычный город.
" – Это в СМИ попадет.
– Хорошо, хорошо.
– И вами займется СБУ.
– Добре, добре."
Так заканчивается перепалка, и, по информации "УНИАНА", в магазин действительно пришли правоохранители. Они пообщались с администратором "Конфиската", но охранника на месте не застали – он написал заявление по собственному желанию сразу же после конфликта. Теперь мужчину разыскивает полиция.
Предыдущий похожий скандал произошел в Киевской области буквально двумя днями ранее: посетительница ресторана написала заявление на заведение из-за того, что в нем исполняли песни российского певца Григория Лепса.
Кафе обязали выплатить штраф по статье "нарушении порядка проведения расчетов в сфере торговли, общественного питания и услуг" (155, часть 1 Административного кодекса Украины), не имеющей никакого отношения к песням Лепса, и даже языковым нормам.
О присуждении штрафа сообщили накануне в Броварском районном управлении полиции.
Конфликт произошел во время исполнения другими гостями песни "Рюмка водки на столе": недовольная посетительница пыталась помешать их пению, но ее выгнали из заведения.
флаг нато украина - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
18:08
Что НАТО придумала для Украины. О чём говорили эксперты 4 июля
 
ЭксклюзивХроникисамолетСаакашвилиКиевСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
18:18"Украинец" Саакашвили, сбитые самолеты, Киев – русскоязычный город. Итоги 4 июля
18:08Что НАТО придумала для Украины. О чём говорили эксперты 4 июля
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