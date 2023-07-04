Что НАТО придумала для Украины. О чём говорили эксперты 4 июля - 04.07.2023 Украина.ру
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Что НАТО придумала для Украины. О чём говорили эксперты 4 июля
Что НАТО придумала для Украины. О чём говорили эксперты 4 июля - 04.07.2023 Украина.ру
Что НАТО придумала для Украины. О чём говорили эксперты 4 июля
Украина.ру, 04.07.2023
2023-07-04T18:08
2023-07-04T18:08
эксклюзив
всу
нато
украина
россия (рф)
альянс
перенджиев
владимир зеленский
дмитрий кулеба
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Картинка для ЗападаСаммит НАТО пройдет 11–12 июля в Вильнюсе. При этом Украине предложили принять участие только на встрече "в полях", а не как потенциальному кандидату на вступление в блок. Об этом на днях заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.Западное общество кушает картинки, кушает мемы. Поэтому его нужно потчевать образами, говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Образ Украины, бешено стремящейся встать в ряд цивилизованных стран (которые находятся, естественно, по их концепции "на стороне добра"), необходим для того, чтобы продолжать её поддерживать. Или, по крайней мере, создавать режим, при котором общество не возражает против содействия Киеву, отметил эксперт.При этом как только ситуация начнёт проваливаться и на Западе не смогут сохранить картинку Украины — как настоящей части России, считающей себя Западом, а не какой-то "азиатчиной" — придется вносить определённые коррективы для общества. Иначе оно перестанет это потреблять."Они [представители стран – участниц НАТО] отлично знают свои народы и учтут чувствительные моменты, когда будут делать заявление", — заявил Брутер.По его словам, сейчас Киев создаёт информационные фоны, изображает дискуссию. На самом же деле и Зеленскому, и Кулебе совершенно ясно, каким будет предположительный результат. Там есть варианты, но они не касаются приглашения Украины вступить в НАТО."Например, как вариант, когда примут решение о том, что в силу особых обстоятельств Украина после окончания вооружённого конфликта сможет вступить в НАТО без плана действий по членству в альянсе", – сказал эксперт."Это игра в одни ворота"Почему-то во всех рассуждениях по поводу членства Украины в НАТО официальный Киев с одной стороны и руководство Альянса с другой забыли, что Украина уже наделена правами партнера НАТО с расширенными возможностями с 2020 года. Об этом говорит военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Тогда в Киеве, отметил он, хлопали в ладоши и кричали ура, из-за того, что одной ногой уже были в НАТО. Но статус партнера как раз говорит о том, что НАТО хочет иметь ресурсы данного государства как инструмент. То есть этот статус говорит о том, что НАТО и не собирается принимать эту страну в Альянс."Это игра в одни ворота, партнёр фактически очень много берет на себя обязанностей по выполнению задач в структуре НАТО, а у Альянса есть возможность для маневра по отношению к своим обязательствам.Стоит ли вообще принимать за чистую монету все разговоры о членстве Украины, потому что она и так придаток НАТО? Если проанализировать обстановку, мы уже находимся в прямой конфронтации с НАТО, учитывая угрозы, которые нашим северо-западным рубежам создают Польша и Прибалтика, прежде всего Литва.Но пока что некая маневренность сохраняется и для России, и для НАТО, чтобы делать вид, что мы еще напрямую друг с другом не воюем", – сообщил Перенджиев.При этом, используя Украину как инструмент агрессии против России, НАТО крайне не заинтересована в том, чтобы сделать ее членом организации – слишком много надо будет брать на себя обязательств и слишком жёстким будет противостояние НАТО с Россией."Они используют риторику о включении Украины в НАТО, но больше для того чтобы потроллить Россию. Ведь мы и начинали спецоперацию, чтобы с территории Украины не было угрозы для нас.В принципе нам все равно, вступит Украина в НАТО или нет, мы и так воюем с Альянсом. А вся эта игра вокруг вступления в НАТО – это попытка показать, что Украина – еще самостоятельная структура", – заявил политолог.Новый статус для Украины, ничего не меняющийНе стоит всё сводить к предстоящему саммиту НАТО, предупреждает профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко."Я боюсь, что мы опять создали себе сказку, в которую сами верим. Вот, мол, не продемонстрируют вооруженные силы Украины (ВСУ) успехи — и сократится поддержка Киева.Ничего подобного не будет, пусть даже украинская армия не проявит себя. Всё равно ВСУ будут накачивать оружием", – отметил Фененко.В то же время в НАТО Украину вряд ли примут: например, как в свое время Пакистану, предоставят статус ключевого союзника вне НАТО — "Major non-NATO ally".Страна со статусом ключевого союзника вне НАТО обладает правом закупки оружия на льготных условиях, может рассчитывать на работу американских советников и на участие США в планировании военных и других операций.Что касается влияния саммита на украинский конфликт, то оно минимально, уверен эксперт."Повлиять на украинский конфликт может только одно —наша победа на поле боя. Кстати, здесь возникают два очень интересных варианта развития событий.Первый — если война будет идти ни шатко, ни валко, то Запад продолжит накачивать ВСУ оружием. А вот если мы одержим победу, в таком случае НАТО, Запад поставят вопрос о разделе Украины. И вот этот остаток они вполне могут принять в НАТО.Я имею в виду этническую территорию Украины от Полтавы до Тернополя — галицийско-полтавскую платформу, как сами американцы называют ее".
https://ukraina.ru/20230704/1047774681.html
https://ukraina.ru/20230704/1047792556.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, всу, нато, украина, россия (рф), альянс, перенджиев, владимир зеленский, дмитрий кулеба
Эксклюзив, ВСУ, НАТО, Украина, Россия (РФ), альянс, Перенджиев, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба

Что НАТО придумала для Украины. О чём говорили эксперты 4 июля

18:08 04.07.2023
 
© Фото : пресс-служба президента Украиныфлаг нато украина
флаг нато украина - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Картинка для Запада
Саммит НАТО пройдет 11–12 июля в Вильнюсе. При этом Украине предложили принять участие только на встрече "в полях", а не как потенциальному кандидату на вступление в блок. Об этом на днях заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Западное общество кушает картинки, кушает мемы. Поэтому его нужно потчевать образами, говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Образ Украины, бешено стремящейся встать в ряд цивилизованных стран (которые находятся, естественно, по их концепции "на стороне добра"), необходим для того, чтобы продолжать её поддерживать. Или, по крайней мере, создавать режим, при котором общество не возражает против содействия Киеву, отметил эксперт.
При этом как только ситуация начнёт проваливаться и на Западе не смогут сохранить картинку Украины — как настоящей части России, считающей себя Западом, а не какой-то "азиатчиной" — придется вносить определённые коррективы для общества. Иначе оно перестанет это потреблять.
"Они [представители стран – участниц НАТО] отлично знают свои народы и учтут чувствительные моменты, когда будут делать заявление", — заявил Брутер.
По его словам, сейчас Киев создаёт информационные фоны, изображает дискуссию. На самом же деле и Зеленскому, и Кулебе совершенно ясно, каким будет предположительный результат. Там есть варианты, но они не касаются приглашения Украины вступить в НАТО.
"Например, как вариант, когда примут решение о том, что в силу особых обстоятельств Украина после окончания вооружённого конфликта сможет вступить в НАТО без плана действий по членству в альянсе", – сказал эксперт.
Владимир Брутер интервью
04:50
Владимир Брутер о вступлении Украины в НАТО: Зеленский и Кулеба прекрасно знают результат
"Это игра в одни ворота"
Почему-то во всех рассуждениях по поводу членства Украины в НАТО официальный Киев с одной стороны и руководство Альянса с другой забыли, что Украина уже наделена правами партнера НАТО с расширенными возможностями с 2020 года. Об этом говорит военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Тогда в Киеве, отметил он, хлопали в ладоши и кричали ура, из-за того, что одной ногой уже были в НАТО. Но статус партнера как раз говорит о том, что НАТО хочет иметь ресурсы данного государства как инструмент. То есть этот статус говорит о том, что НАТО и не собирается принимать эту страну в Альянс.
"Это игра в одни ворота, партнёр фактически очень много берет на себя обязанностей по выполнению задач в структуре НАТО, а у Альянса есть возможность для маневра по отношению к своим обязательствам.
Стоит ли вообще принимать за чистую монету все разговоры о членстве Украины, потому что она и так придаток НАТО? Если проанализировать обстановку, мы уже находимся в прямой конфронтации с НАТО, учитывая угрозы, которые нашим северо-западным рубежам создают Польша и Прибалтика, прежде всего Литва.
Но пока что некая маневренность сохраняется и для России, и для НАТО, чтобы делать вид, что мы еще напрямую друг с другом не воюем", – сообщил Перенджиев.
Александр Перенджиев интервью
15:00
Александр Перенджиев: Украинские батальоны в составе армии России освободят Украину от оккупации НАТОРоссия уже находится в прямой конфронтации с НАТО, учитывая угрозы, которые нашим северо-западным рубежам создают Польша и Прибалтика, прежде всего Литва, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
При этом, используя Украину как инструмент агрессии против России, НАТО крайне не заинтересована в том, чтобы сделать ее членом организации – слишком много надо будет брать на себя обязательств и слишком жёстким будет противостояние НАТО с Россией.
"Они используют риторику о включении Украины в НАТО, но больше для того чтобы потроллить Россию. Ведь мы и начинали спецоперацию, чтобы с территории Украины не было угрозы для нас.
В принципе нам все равно, вступит Украина в НАТО или нет, мы и так воюем с Альянсом. А вся эта игра вокруг вступления в НАТО – это попытка показать, что Украина – еще самостоятельная структура", – заявил политолог.
Новый статус для Украины, ничего не меняющий
Не стоит всё сводить к предстоящему саммиту НАТО, предупреждает профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко.
"Я боюсь, что мы опять создали себе сказку, в которую сами верим. Вот, мол, не продемонстрируют вооруженные силы Украины (ВСУ) успехи — и сократится поддержка Киева.
Ничего подобного не будет, пусть даже украинская армия не проявит себя. Всё равно ВСУ будут накачивать оружием", – отметил Фененко.
В то же время в НАТО Украину вряд ли примут: например, как в свое время Пакистану, предоставят статус ключевого союзника вне НАТО — "Major non-NATO ally".
Страна со статусом ключевого союзника вне НАТО обладает правом закупки оружия на льготных условиях, может рассчитывать на работу американских советников и на участие США в планировании военных и других операций.
Что касается влияния саммита на украинский конфликт, то оно минимально, уверен эксперт.
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
17:36
Алексей Фененко о том, какая часть Украины попадет в НАТО и почему протесты во Франции опаснее МайданаЕсли Россия победит, на Западе поставят вопрос о разделе Украины и ее "остаток" — этническую территорию от Полтавы до Тернополя — вполне могут принять в НАТО. Однако наступательный потенциал ВСУ еще не исчерпан, и у страны есть большой мобилизационный ресурс
"Повлиять на украинский конфликт может только одно —наша победа на поле боя. Кстати, здесь возникают два очень интересных варианта развития событий.
Первый — если война будет идти ни шатко, ни валко, то Запад продолжит накачивать ВСУ оружием. А вот если мы одержим победу, в таком случае НАТО, Запад поставят вопрос о разделе Украины. И вот этот остаток они вполне могут принять в НАТО.
Я имею в виду этническую территорию Украины от Полтавы до Тернополя — галицийско-полтавскую платформу, как сами американцы называют ее".
 
ЭксклюзивВСУНАТОУкраинаРоссия (РФ)альянсПеренджиевВладимир ЗеленскийДмитрий Кулеба
 
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