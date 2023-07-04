https://ukraina.ru/20230704/1047800137.html
В Могилеве зритель набросился на "фашиста" во время реконструкции боя
В Могилеве зритель набросился на "фашиста" во время реконструкции боя - 04.07.2023 Украина.ру
В Могилеве зритель набросился на "фашиста" во время реконструкции боя
Во время военно-исторической реконструкции боя батальона милиции с немецкими захватчиками один из зрителей бросился на "фашиста" врукопашную. Видео опубликовали в белорусских телеграм-каналах
2023-07-04T17:48
2023-07-04T17:48
2023-07-04T17:48
новости
белоруссия
зарубежье
фашисты
исторические реконструкции
зритель
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Возле деревни Гаи Могилевского района Белоруссии состоялась военно-историческая реконструкция боя батальона милиции под командованием Константина Владимирова с немецкими захватчиками.Пожилой зритель настолько проникся боем Красной армии и немцев, что не стерпел и бросился на врага врукопашную.Мужчина ногой ударил в голову "фашиста" и попытался забрать у него автомат. После чего ударил его по ноге. На помощь актёру, игравшему роль немецкого фашиста, пришёл "сотрудник НКВД", который оттащил мужчину.Сообщается, что мужчина был трезв, но вот совладать с эмоциями не смог.
https://ukraina.ru/20230704/1047793738.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, зарубежье, фашисты, исторические реконструкции, зритель
Новости, Белоруссия, Зарубежье, фашисты, исторические реконструкции, зритель
В Могилеве зритель набросился на "фашиста" во время реконструкции боя
Во время военно-исторической реконструкции боя батальона милиции с немецкими захватчиками один из зрителей бросился на "фашиста" врукопашную. Видео опубликовали в белорусских телеграм-каналах
Возле деревни Гаи Могилевского района Белоруссии состоялась военно-историческая реконструкция боя батальона милиции под командованием Константина Владимирова с немецкими захватчиками.
Пожилой зритель настолько проникся боем Красной армии и немцев, что не стерпел и бросился на врага врукопашную.
Мужчина ногой ударил в голову "фашиста" и попытался забрать у него автомат. После чего ударил его по ноге. На помощь актёру, игравшему роль немецкого фашиста, пришёл "сотрудник НКВД", который оттащил мужчину.
Сообщается, что мужчина был трезв, но вот совладать с эмоциями не смог.