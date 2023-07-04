https://ukraina.ru/20230704/1047800137.html

В Могилеве зритель набросился на "фашиста" во время реконструкции боя

В Могилеве зритель набросился на "фашиста" во время реконструкции боя - 04.07.2023 Украина.ру

В Могилеве зритель набросился на "фашиста" во время реконструкции боя

Во время военно-исторической реконструкции боя батальона милиции с немецкими захватчиками один из зрителей бросился на "фашиста" врукопашную. Видео опубликовали в белорусских телеграм-каналах

2023-07-04T17:48

2023-07-04T17:48

2023-07-04T17:48

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белоруссия

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исторические реконструкции

зритель

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Возле деревни Гаи Могилевского района Белоруссии состоялась военно-историческая реконструкция боя батальона милиции под командованием Константина Владимирова с немецкими захватчиками.Пожилой зритель настолько проникся боем Красной армии и немцев, что не стерпел и бросился на врага врукопашную.Мужчина ногой ударил в голову "фашиста" и попытался забрать у него автомат. После чего ударил его по ноге. На помощь актёру, игравшему роль немецкого фашиста, пришёл "сотрудник НКВД", который оттащил мужчину.Сообщается, что мужчина был трезв, но вот совладать с эмоциями не смог.

https://ukraina.ru/20230704/1047793738.html

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новости, белоруссия, зарубежье, фашисты, исторические реконструкции, зритель