https://ukraina.ru/20230704/1047799625.html

"Вечная война". Американский обозреватель рассказал, как в НАТО подорвали наступательный потенциал ВСУ

"Вечная война". Американский обозреватель рассказал, как в НАТО подорвали наступательный потенциал ВСУ - 04.07.2023 Украина.ру

"Вечная война". Американский обозреватель рассказал, как в НАТО подорвали наступательный потенциал ВСУ

Запад помешал наступлению ВСУ, поставив много разнообразного оружия, которым сложно централизованно управлять во время боевых действий. Об этом рассказал эксперт в сфере международных отношений Роберт Келли в статье для 19Fortyfive

2023-07-04T17:31

2023-07-04T17:31

2023-07-04T17:32

новости

всу

наступление

контрнаступление

вооружение

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/18/1045626739_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a28edd89d66d179b57eca4d5e2c67ae1.jpg

Запад предоставил такие разнообразные пакеты вооружений Киеву, что их координация и слаженность стала серьезной проблемой для вооруженных сил Украины, говорится в статье.По его словам, США и Евросоюз ввели для Киева такие сильные ограничения на поле боя, которые никогда бы не наложили на своих военных. Кроме того, в НАТО отказались вводить бесполетную зону на территории Украины и до недавнего времени не хотела передавать ВСУ современные истребители, напомнил Келли.Все эти решения западных партнеров Киева привели к тому, что украинские механизированные бригады разбиваются об российские оборонительные укрепления, никакого существенного успеха они не добились, признал эксперт.По мнению автора, если прогресс Украины в контрнаступлении этим летом будет "умеренным", то Россия по-прежнему будет связана дорогостоящей "вечной войной".Ранее пленный боевик нацподразделения "Кракен" Андрей Приходько рассказал, что украинские бойцы не хотят ездить на танках Leopard, так как на западную технику у российских военных была объявлена охота.Украинские механики боятся залезать в "Леопарды", потому что как только танки появляются на поле боя, их обстреливают российские военные. В западную технику летит всё подряд, включая крупные калибры, рассказал военнопленный.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что в первые дни наступления ВСУ наносили удары батальонно-тактическими группами (БТГ) при поддержке танков и БМП.Украинские войска применили психические атаки, когда пустили в атаку новейшие "Леопарды-А6", о которых ранее речь вообще не шла, добавил эксперт.Эти хвалёные "Леопарды- А6" в первый же день были выведены нами из строя: часть подорвалась на минах, часть из них была уничтожена ВС РФ, заключил собеседник здания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230704/1047790263.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, наступление, контрнаступление, вооружение, нато