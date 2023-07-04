https://ukraina.ru/20230704/1047799088.html
"Будет предметом гордости". Путину предложили отправлять туристов в Крым через Донбасс
"Будет предметом гордости". Путину предложили отправлять туристов в Крым через Донбасс - 04.07.2023 Украина.ру
"Будет предметом гордости". Путину предложили отправлять туристов в Крым через Донбасс
Президент России Владимир Путин поручил оценить идею перераспределения потока туристов в Крым через новые территории РФ, чтобы избежать пробки при подъезде к Крымскому мосту. Об этом Путин сообщил на совещании с членами правительства России 4 июля
2023-07-04T17:24
2023-07-04T17:24
2023-07-04T17:25
новости
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крым
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крымский мост
пробка
владимир путин
краснодарский край
туристы
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Президент России Владимир Путин поручил оценить идею перераспределения потока туристов в Крым через новые территории РФ. Таким образом предполагается возможное решение проблемы с автомобильными пробками на Крымскому мосту.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил использовать транспортный коридор по возвращенным территориям РФ, чтобы решить проблему с пробками на въезде на Крымский мост. Туристов, следующих в Крым, можно информировать о возможности объезда ещё до въезда в Краснодарский край. Для них поездка по новым территориям России будет предметом гордости, добавил Кондратьев.Путин призвал службы слаженно работать вместе. "Если действительно не избежать этих больших пробок, то хотя бы помочь им нормально перенести то время, которое они вынужденно тратят на въезд на Крымский полуостров", добавил он.В последние дни перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. 3 июля пробка растянулась до 13 километров, но к утру 4 июля, как сообщал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, сократилась до 4 километров. Очереди связаны с увеличением потока машин – каждое авто подлежит досмотру.Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что в августе возможен реверс в обратную сторону. То есть со стороны Крым может образоваться пробка в связи с отъездом туристов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия (рф), крым, новые регионы, крымский мост, пробка, владимир путин, краснодарский край, туристы
Новости, Россия (РФ), Крым, Новые регионы, Крымский мост, пробка, Владимир Путин, краснодарский край, туристы
"Будет предметом гордости". Путину предложили отправлять туристов в Крым через Донбасс
17:24 04.07.2023 (обновлено: 17:25 04.07.2023)
Президент России Владимир Путин поручил оценить идею перераспределения потока туристов в Крым через новые территории РФ, чтобы избежать пробки при подъезде к Крымскому мосту. Об этом Путин сообщил на совещании с членами правительства России 4 июля
Президент России Владимир Путин поручил оценить идею перераспределения потока туристов в Крым через новые территории РФ. Таким образом предполагается возможное решение проблемы с автомобильными пробками на Крымскому мосту.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил использовать транспортный коридор по возвращенным территориям РФ, чтобы решить проблему с пробками на въезде на Крымский мост. Туристов, следующих в Крым, можно информировать о возможности объезда ещё до въезда в Краснодарский край. Для них поездка по новым территориям России будет предметом гордости, добавил Кондратьев.
"Для нас с вами только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых. Нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения, но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен", - отреагировал на предложение Путин.
Путин призвал службы слаженно работать вместе. "Если действительно не избежать этих больших пробок, то хотя бы помочь им нормально перенести то время, которое они вынужденно тратят на въезд на Крымский полуостров", добавил он.
В последние дни перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. 3 июля пробка растянулась до 13 километров, но к утру 4 июля, как сообщал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, сократилась до 4 километров. Очереди связаны с увеличением потока машин – каждое авто подлежит досмотру.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что в августе возможен реверс в обратную сторону. То есть со стороны Крым может образоваться пробка в связи с отъездом туристов.