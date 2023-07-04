Шойгу пообещал выделить десантные корабли для разгрузки Крымского моста - 04.07.2023 Украина.ру
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Шойгу пообещал выделить десантные корабли для разгрузки Крымского моста
Шойгу пообещал выделить десантные корабли для разгрузки Крымского моста - 04.07.2023 Украина.ру
Шойгу пообещал выделить десантные корабли для разгрузки Крымского моста
Министерство обороны РФ при необходимости готово предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу, заявил министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев на совещании правительства России
2023-07-04T16:52
2023-07-04T16:54
новости
россия (рф)
крым
сергей аксенов
николай лукашенко
сергей шойгу
крымский мост
пробка
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Министр обороны России Сергей Шойгу в случае необходимости предоставит два десантных корабля для переправки автомобилей, минуя Крымский мост, заявил глава Минтранса Виталий Савельев.Каждый корабль может брать на борт по 40 автомобилей. Если корабли будут делать по 5 рейсов в сутки, при хорошей погоде, то смогут перевести до 1000 автомобилей по переправе, минуя Крымский мост.В последние дни перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. 3 июля пробка растянулась до 13 километров, но к утру 4 июля, как сообщал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, сократилась до 4 километров. Очереди связаны с увеличением потока машин – каждое авто подлежит досмотру.Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что в августе возможен реверс в обратную сторону. То есть со стороны Крым может образоваться пробка в связи с отъездом туристов.
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новости, россия (рф), крым, сергей аксенов, николай лукашенко, сергей шойгу, крымский мост, пробка
Новости, Россия (РФ), Крым, Сергей Аксенов, Николай Лукашенко, Сергей Шойгу, Крымский мост, пробка

Шойгу пообещал выделить десантные корабли для разгрузки Крымского моста

16:52 04.07.2023 (обновлено: 16:54 04.07.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкВиды Крымского моста
Виды Крымского моста - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Министерство обороны РФ при необходимости готово предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу, заявил министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев на совещании правительства России
Министр обороны России Сергей Шойгу в случае необходимости предоставит два десантных корабля для переправки автомобилей, минуя Крымский мост, заявил глава Минтранса Виталий Савельев.
"Сегодня утром переговорил с Сергеем Кужугетовичем Шойгу, и он нам предоставит в случае необходимости 2 больших десантных корабля", - заявил Савельев.
Каждый корабль может брать на борт по 40 автомобилей. Если корабли будут делать по 5 рейсов в сутки, при хорошей погоде, то смогут перевести до 1000 автомобилей по переправе, минуя Крымский мост.
В последние дни перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. 3 июля пробка растянулась до 13 километров, но к утру 4 июля, как сообщал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, сократилась до 4 километров. Очереди связаны с увеличением потока машин – каждое авто подлежит досмотру.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что в августе возможен реверс в обратную сторону. То есть со стороны Крым может образоваться пробка в связи с отъездом туристов.
- РИА Новости, 1920, 28.05.2023
28 мая, 16:39
И в парках погулять, и в море поплескаться: чем новые регионы России удивят туристов этим летомВ преддверии курортного сезона журналист Украина.ру Александр Чаленко побывал в посёлке Урзуф ДНР
 
НовостиРоссия (РФ)КрымСергей АксеновНиколай ЛукашенкоСергей ШойгуКрымский мостпробка
 
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