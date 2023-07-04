https://ukraina.ru/20230704/1047797425.html

Зеленский не указ. После скандала с закупкой барабанов киевский чиновник получил другую должность

Зеленский не указ. После скандала с закупкой барабанов киевский чиновник получил другую должность - 04.07.2023 Украина.ру

Зеленский не указ. После скандала с закупкой барабанов киевский чиновник получил другую должность

Уволенный Зеленским из-за закупки барабанов председатель Днепровской РГА Киева Павел Бабий получил другую должность. Об этом сообщает пресс-служба райгосадминистрации, передаёт агенство "УНИАН"

2023-07-04T16:39

2023-07-04T16:39

2023-07-04T16:39

новости

бомбоубежища

киев

тендер

администрация

увольнение

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Уволенный с должности врио председателя Днепровской райгосадминистрации Киева Павел Бабий остается в руководстве РГА. Сейчас он занимает должность заместителя начальника администрации, говорится в сообщении.Как пояснили в отделе по вопросам информационной политики РГА, после распоряжения Владимира Зеленского об увольнении Бабия, тот вернулся на свою предыдущую должность. Такое решение приняли в Киевской городской госадминистрации.Бабий был назначен на должность заместителя председателя РГА в январе 2021 года и занимал ее до 27 января 2022 года, после чего стал врио председателя РГА. 1 июля этого года Зеленский освободил Павла Бабия от исполнения обязанностей врио председателя Днепровской РГА. Решение было принято в связи с резонансными госзакупками, проведенными Днепровской РГА для гражданских укрытий.Ранее в Днепровском районе Киева управление образования объявило тендер на закупку 12 "комплектов оборудования для обработки продуктов питания в укрытиях" более чем на 1,5 млн грн в декабре 2022 года.Кроме овощерезок, для учебных заведений также закупили барабаны для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог. Покупка 306 барабанов для бомбоубежищ обошлась киевскому бюджету в 900 тысяч грн (24 тысячи долларов или 1,5 млн рублей). Кроме этого, почти 1,5 млн грн было потрачено на закупку воздухоочистителей.Ранее масштабная проверка показала, что многие укрытия в Киеве не имеют свободного доступа или непригодны для эксплуатации. Это послужило для силовых ведомств основанием для возбуждения уголовного дела о растрате.

https://ukraina.ru/20230701/1047737643.html

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новости, бомбоубежища, киев, тендер, администрация, увольнение