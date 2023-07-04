https://ukraina.ru/20230704/1047797256.html
В Польше нашли документ о том, что Украину звали в НАТО ещё в 2008 году
В Польше нашли документ о том, что Украину звали в НАТО ещё в 2008 году - 04.07.2023 Украина.ру
В Польше нашли документ о том, что Украину звали в НАТО ещё в 2008 году
Авторы польской программы Reset обнародовали якобы записку главы департамента восточной политики МИД Польши Ярослава Браткевича от 2008 года о политике Польши в отношении России и Украины. Об этом сообщили журналисты Польского агентства печати 4 июля
2023-07-04T16:18
2023-07-04T16:18
2023-07-04T16:18
новости
зарубежье
польша
украина
россия (рф)
нато
ес
ярослав качиньский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/14/1045502123_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b47629ba30812f2244fefd6dcf18878.jpg
В документе, озаглавленном "Положение о политике Республики Польша в отношении России и Украины", глава департамента восточной политики МИД Польши Ярослав Браткевич оценивает, что Россия будет воздерживаться от своих "агрессивных, имперских намерений, потому что её стратегическая цель – прочность её тактического и прагматического союза с Западом". А вот членство Украины в ЕС и НАТО, по мнению Браткевича, якобы положит конец российскому империализму.В записке от 2008 года Браткевич указывает, что перспективы членства Украины в НАТО и ЕС "не очень хорошие", но в конце концов "притяжение Украины к институтам западного мира" увенчается её членством в НАТО и ЕС. А это поспособствует "демонтажу постсоветского пространства и окончательной деимпериализации России".Записка Браткевича должна была стать официальной позицией польского правительства на саммите НАТО в Бухаресте, утверждают авторы статьи. По их словам, президент Польши Лех Качиньский перед саммитом НАТО в 2008 году обратился в МИД с просьбой срочно направить лидерам стран Североатлантического Альянса его письмо с призывом принять Украину и Грузию в НАТО.Накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша сформирует самую сильную сухопутную армию в Европе за два года, опасаясь воссоздания Российской империи.
https://ukraina.ru/20230609/1047052047.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/14/1045502123_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c9c284c939737f045bdaf305ff35e17f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зарубежье, польша, украина, россия (рф), нато, ес, ярослав качиньский
Новости, Зарубежье, Польша, Украина, Россия (РФ), НАТО, ЕС, Ярослав Качиньский
В Польше нашли документ о том, что Украину звали в НАТО ещё в 2008 году
Авторы польской программы Reset обнародовали якобы записку главы департамента восточной политики МИД Польши Ярослава Браткевича от 2008 года о политике Польши в отношении России и Украины. Об этом сообщили журналисты Польского агентства печати 4 июля
В документе, озаглавленном "Положение о политике Республики Польша в отношении России и Украины", глава департамента восточной политики МИД Польши Ярослав Браткевич оценивает, что Россия будет воздерживаться от своих "агрессивных, имперских намерений, потому что её стратегическая цель – прочность её тактического и прагматического союза с Западом". А вот членство Украины в ЕС и НАТО, по мнению Браткевича, якобы положит конец российскому империализму.
"Россия – "вечный враг" польского народа, и по сей день преследующий цель имперского возрождения", - говорится в документе.
В записке от 2008 года Браткевич указывает, что перспективы членства Украины в НАТО и ЕС "не очень хорошие", но в конце концов "притяжение Украины к институтам западного мира" увенчается её членством в НАТО и ЕС. А это поспособствует "демонтажу постсоветского пространства и окончательной деимпериализации России".
Записка Браткевича должна была стать официальной позицией польского правительства на саммите НАТО в Бухаресте, утверждают авторы статьи. По их словам, президент Польши Лех Качиньский перед саммитом НАТО в 2008 году обратился в МИД с просьбой срочно направить лидерам стран Североатлантического Альянса его письмо с призывом принять Украину и Грузию в НАТО.
Накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша сформирует самую сильную сухопутную армию в Европе за два года, опасаясь воссоздания Российской империи.