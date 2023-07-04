В Польше нашли документ о том, что Украину звали в НАТО ещё в 2008 году - 04.07.2023 Украина.ру
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В Польше нашли документ о том, что Украину звали в НАТО ещё в 2008 году
В Польше нашли документ о том, что Украину звали в НАТО ещё в 2008 году - 04.07.2023 Украина.ру
В Польше нашли документ о том, что Украину звали в НАТО ещё в 2008 году
Авторы польской программы Reset обнародовали якобы записку главы департамента восточной политики МИД Польши Ярослава Браткевича от 2008 года о политике Польши в отношении России и Украины. Об этом сообщили журналисты Польского агентства печати 4 июля
2023-07-04T16:18
2023-07-04T16:18
новости
зарубежье
польша
украина
россия (рф)
нато
ес
ярослав качиньский
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В документе, озаглавленном "Положение о политике Республики Польша в отношении России и Украины", глава департамента восточной политики МИД Польши Ярослав Браткевич оценивает, что Россия будет воздерживаться от своих "агрессивных, имперских намерений, потому что её стратегическая цель – прочность её тактического и прагматического союза с Западом". А вот членство Украины в ЕС и НАТО, по мнению Браткевича, якобы положит конец российскому империализму.В записке от 2008 года Браткевич указывает, что перспективы членства Украины в НАТО и ЕС "не очень хорошие", но в конце концов "притяжение Украины к институтам западного мира" увенчается её членством в НАТО и ЕС. А это поспособствует "демонтажу постсоветского пространства и окончательной деимпериализации России".Записка Браткевича должна была стать официальной позицией польского правительства на саммите НАТО в Бухаресте, утверждают авторы статьи. По их словам, президент Польши Лех Качиньский перед саммитом НАТО в 2008 году обратился в МИД с просьбой срочно направить лидерам стран Североатлантического Альянса его письмо с призывом принять Украину и Грузию в НАТО.Накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша сформирует самую сильную сухопутную армию в Европе за два года, опасаясь воссоздания Российской империи.
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новости, зарубежье, польша, украина, россия (рф), нато, ес, ярослав качиньский
Новости, Зарубежье, Польша, Украина, Россия (РФ), НАТО, ЕС, Ярослав Качиньский

В Польше нашли документ о том, что Украину звали в НАТО ещё в 2008 году

16:18 04.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Польши в Москве.
Флаги на территории посольства Польши в Москве. - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
Авторы польской программы Reset обнародовали якобы записку главы департамента восточной политики МИД Польши Ярослава Браткевича от 2008 года о политике Польши в отношении России и Украины. Об этом сообщили журналисты Польского агентства печати 4 июля
В документе, озаглавленном "Положение о политике Республики Польша в отношении России и Украины", глава департамента восточной политики МИД Польши Ярослав Браткевич оценивает, что Россия будет воздерживаться от своих "агрессивных, имперских намерений, потому что её стратегическая цель – прочность её тактического и прагматического союза с Западом". А вот членство Украины в ЕС и НАТО, по мнению Браткевича, якобы положит конец российскому империализму.
"Россия – "вечный враг" польского народа, и по сей день преследующий цель имперского возрождения", - говорится в документе.
В записке от 2008 года Браткевич указывает, что перспективы членства Украины в НАТО и ЕС "не очень хорошие", но в конце концов "притяжение Украины к институтам западного мира" увенчается её членством в НАТО и ЕС. А это поспособствует "демонтажу постсоветского пространства и окончательной деимпериализации России".
Записка Браткевича должна была стать официальной позицией польского правительства на саммите НАТО в Бухаресте, утверждают авторы статьи. По их словам, президент Польши Лех Качиньский перед саммитом НАТО в 2008 году обратился в МИД с просьбой срочно направить лидерам стран Североатлантического Альянса его письмо с призывом принять Украину и Грузию в НАТО.
Накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша сформирует самую сильную сухопутную армию в Европе за два года, опасаясь воссоздания Российской империи.
- РИА Новости, 1920, 09.06.2023
9 июня, 05:17
Польская интервенция на Украину: уже не "если", а "когда"Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Польша может "индивидуально" ввести свои войска на территорию Украины. Польские эксперты считают такой сценарий вероятным и крайне опасным
 
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