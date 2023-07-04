https://ukraina.ru/20230704/1047796965.html

"Погибнут пять миллиардов человек". В Америке раскрыли подробности ядерного Апокалипсиса

"Погибнут пять миллиардов человек". В Америке раскрыли подробности ядерного Апокалипсиса - 04.07.2023 Украина.ру

"Погибнут пять миллиардов человек". В Америке раскрыли подробности ядерного Апокалипсиса

В американском обществе нарастает осознание глобальной угрозы, которую несет перспектива ядерного конфликта, связанная с эскалацией украинского кризиса

2023-07-04T16:46

2023-07-04T16:46

2023-07-04T16:46

ядерное оружие

сша

джо байден

украина

эксклюзив

ядерная война

апокалисис

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Американский журнал Time опубликовал подробный пошаговый сценарий ядерного Апокалипсиса. Как сообщается, над ним работала группа авторитетных ученых из Массачусетского технологического института, занятых в разных областях научного знания.Они подготовили максимально реалистичную компьютерную симуляцию ядерной войны. И установили, что взаимный обмен ядерными ударами неизбежно приведет к еще невиданной в истории катастрофе.По данным исследования, около 360 миллионов людей погибнут практически сразу, в результате основных поражающих факторов современного оружия с ядерными боеголовками, способного стереть с лица Земли целые мегаполисы."Крупные города превратятся в мишени – их будут бомбить, чтобы уничтожить военные объекты и помешать послевоенному восстановлению врага. Первые же удары создадут электромагнитный импульс в десятки тысяч вольт на метр, уничтожая всю электронику и электросети.При каждом ударе образуется раскаленный, как солнечное ядро, огненный шар, а за ним – радиоактивное грибовидное облако. Эти интенсивные взрывы испарят на месте людей, находящихся поблизости, а на большем удалении вызовут пожары и слепоту.Расширяющийся огненный шар создаст взрывную волну, которая уничтожит или повредит все постройки на своем пути. Огненные смерчи охватят города, штормовые ветры раздуют пламя, поджигая все, что горит, расплавляя стекло и металлы, превращая асфальт в раскаленную горючую жидкость", – сообщает об этом Time.Однако среднесрочные и долгосрочные последствия ядерных ударов заберут еще больше жизней, потому что социально-экономическая и хозяйственная инфраструктура окажется полностью разрушенной. Выжившие окажутся без помощи и поддержки, и в результате люди будут массово гибнуть от голода и болезней.Продуктовые магазины и склады, пункты неотложной помощи и больницы, электростанции и центры мобильной связи, транспортные коммуникации и топливные заправки – все это будет уничтожено атомными ударами.Никто не будет бороться с бандами вооруженных грабителей и мародеров, которые станут единственной властью, сохранившейся на обугленных руинах цивилизации.А глобальное похолодание – так называемая ядерная зима – не позволит вырастить урожай на зараженных радиоактивными отходами почвах."К сожалению, экспертные исследования показывают, что взрывы, электромагнитный импульс и радиация – это еще не самое ужасное: черный дым от ядерных огненных бурь вызовет ядерную зиму.Похожую огненную бурю вызвала атомная бомба в Хиросиме, но сегодняшние водородные бомбы гораздо мощнее. Над большими городами, где проживает раз в 50 больше людей, образуется гораздо больше дыма. Ядерные потоки поднимут его в стратосферу над дождевыми облаками, и те не смогут его смыть.Этот черный дым нагреется солнечным светом, поднимется в воздух подобно гигантскому аэростату и будет сохраняться в атмосфере примерно около десяти лет. Высотные реактивные потоки столь стремительны, что всего за несколько дней разносят дым по большей части северного полушария.Из-за этого на Земле станет очень холодно даже летом: в сельскохозяйственных угодьях Канзаса похолодает примерно на 20 градусов по Цельсию, а в других регионах – вдвое сильнее. Большая часть черного дыма останется в северном полушарии, а перепады температур сильнее всего навредят сельскому хозяйству в высоких широтахУмереть от голода могут более 5 миллиардов человек, в том числе около 99% жителей США, Европы, России и Китая", – рассказывает журналист Макс Тегмарк, который пообщался с авторами компьютерной симуляции ядерного Апокалипсиса."Очевидный факт: никто не знает, сколько людей переживет ядерную войну. Но если ее последствия хоть в чем-то совпадут с предсказаниями ученых, то можно с уверенностью утверждать, что победителей в ней не будет", – заключает автор журнала Time.Появление этого резонансного материала, безусловно, является не случайным. Среди американских общественных деятелей нарастает обеспокоенность действиями американской администрации, которая продолжает эскалацию украинского кризиса, повышая вероятность глобального ядерного конфликта."Действия Джо Байдена поставили нас на грань ядерной войны. Это экзистенциальная угроза не только для нас, но и для всего мира. Эта прокси-война, которая ведется за счет жизней населения Украины, продолжает обостряться", – сказала об этом на днях Тулси Габбард, бывшая конгрессвумен от Демократической партии США, которая участвовала в американской агрессии против Ирака.Западная партия войны все чаще говорит о том, что последствия ядерной войны якобы излишне драматизируются, и миру не стоит опасаться постоянного повышения ставок, которым занимается американское руководство."Обеспокоенность по поводу эскалации, включая вероятность применения тактического ядерного оружия, не должна удерживать нас от предоставления Украине помощи, в которой она нуждается", – заявил один из этих "бешеных псов войны", неоконсерватор Дэвид Крамер, бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека, занимающий должность исполнительного директора института Джорджа Буша-младшего.Сторонники этой линии требуют предоставить Украине неограниченную военную помощь, одновременно не ограничивая ее руководство в выборе целей для ударов дальнобойными ракетами воздушного и наземного базирования. Потому что, по мнению экспертов-милитаристов, такие действия все равно останутся для Запада безнаказанными.Кроме того, эта информационная кампания должна подготовить западные страны к возможным провокациям с использованием ядерных материалов, на которые прозрачно намекают в последние недели украинские спикеры.Сторонники западной партии войны увлеченно играют с ядерным огнем, пребывая в уверенности что они смогут контролировать ситуацию, а их страны находятся на безопасном расстоянии от украинского поля экспериментов.Однако любой такой инцидент может в считанные минуты запустить механизмы самоуничтожения человечества, о котором предупреждают западные ученые.Многие американцы и европейцы прекрасно понимают, что применение атомного оружия разрушит существующий мир буквально до основания. Причем, это не алармисты, а реалисты – в отличие от своих недальновидных и не всегда адекватных лидеров.Сейчас они не могут влиять на принятие решений, но все равно пытаются предупредить окружающих о растущей угрозе – как это делает публикация в американском журнале Time.

https://ukraina.ru/20230630/1047719396.html

https://ukraina.ru/20230630/1047733133.html

https://ukraina.ru/20230704/1047787777.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

ядерное оружие, сша, джо байден, украина, эксклюзив, ядерная война, апокалисис