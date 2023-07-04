ВСУ не оправдали надежд, Запад занервничал: что говорили об Украине в мире 4 июля
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Расчёт на стремительное контрнаступление ВСУ - утопия
"Надежды на быстрое продвижение Украины не оправдались. Западные страны поставляли Украине танки и боеприпасы, что было сопряжено с большими ожиданиями", - пишет немецкая газета Handelsblatt.
Ни поставки новейших систем вооружений, ни обучение украинских военнослужащих по стандартам стран НАТО не возымели эффекта. Более того, судя по спутниковым снимкам, ВС РФ значительно укрепили свои оборонительные рубежи.
По словам немецкого политолога Херфрида Мюнклера, в Германии надеялись на гораздо более быстрое и удачное для Украины развитие событий, схожее с наступлением гитлеровских войск в самом начале Великой Отечественной войны.
"Расчёт на то, что украинцы своим наступлением смогут быстро прорваться к Азовскому морю и тем самым расколоть русский фронт, был и остаётся утопичным. Такие надежды напоминают начальный этап немецкого вторжения в Советский Союз в 1941 году с большими боями на окружение.
На самом деле в нынешней ситуации гораздо уместнее сравнение с Первой мировой войной", - заявил он в комментарии порталу T-Online
1 февраля, 06:00Артиллерия снова царица полей. Военный историк сравнил спецоперацию с Первой мировойКак и в Первую Мировую войну, противоборствующие стороны ведут артиллерийские дуэли, фронт медленно перемещается, упор делается на пехотную тактику и уничтожение живой силы противника, а не на захват территорий. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов
Две ключевые проблемы украинской армии на сегодняшний день, как пишет Handelsblatt, - это минные поля и Военно-космические силы РФ.
ВСК имеют серьёзный потенциал и почти не понесли потерь в рамках спецоперации, отмечает немецкое издание. Среди западного экспертного сообщества нет единого мнения, почему Россия не реализует потенциал ВКС полностью, наиболее распространенная версия такова, что "их сохраняют, чтобы быть готовыми к нападению стран НАТО на территорию страны", добавляет автор.
Если Запад не найдёт оправданий тратам на Украину, их придётся урезать
"Западные союзники Украины нервничают из-за того, что прогресс долгожданного контрнаступления Киева измеряется не километрами, а метрами", - сообщает CNN.
Старший сержант 47-й бригады ВСУ с позывным "Легион", участвующий в боевых действиях на юге Украины, рассказал телеканалу, что войска могут продвигаться только "дерево за деревом", поскольку район заминирован, к тому же российские войска совершают атаки с воздуха и создали хорошо укреплённую линию обороны.
"Они знали, что именно в этом районе будет проходить основная атака, поэтому тщательно готовились. У них здесь есть артиллерия и авиация, регулярно работают и истребители, и вертолёты. [Нынешние бои можно сравнить с тем] что было в Бахмуте в самый жаркий период", — заявил он.
"Союзники Киева прекрасно понимают, что без их помощи Украине не победить Россию. Но более медленный, чем ожидалось, темп контрнаступления означает, что их поддержка может стать всё более неустойчивой, если конфликт затянется.
Многие страны, поддерживающие военные усилия Украины, борются с высокой инфляцией, повышением процентных ставок и вялым [экономическим] ростом. Их лидеры — а некоторым из них в ближайшие 1,5 года предстоят выборы — должны оправдать огромные ресурсы, вложенные в Украину, когда их собственные избиратели едва сводят концы с концами.
Это может оказаться трудной задачей, если не будет большого успеха на поле боя", - предупреждает CNN.
Помогая Украине, США ставят мир на грань ядерной войны
Обозреватели американского журнала Harper’s Magazine издания Бенджамин Шварц и Кристофер Лэйн в июньском выпуске обращают внимание на то, что к началу боевых действий на территории Украины неумолимо привели глобальная роль США и конкретно политика Вашингтона в отношении РФ и НАТО.
Американский подход, который позиционирует украинский конфликт как кризис, вызванный действиями России, авторы называют упрощённым и корыстным.
"Он не учитывает хорошо задокументированные и вполне понятные возражения, которые в России высказывали против расширения НАТО в течение последних трёх десятилетий, и затемняет основную ответственность, которую несут архитекторы внешней политики США за тупиковую ситуацию", - говорится в статье.
США и их союзники предоставляют украинской стороне разведывательные данные о ситуации в зоне боевых действий, отмечают обозреватели Harper’s Magazine и предупреждают, что Вашингтон приближается к прямому конфликту с Москвой, а риск ядерного противостояния между двумя сверхдержавами сегодня "выше, чем когда-либо в истории", за исключением периода Карибского кризиса 1962 года.
"[Мир стал свидетелем] самого интенсивного и продолжительного военного противостояния за всю почти 80-летнюю историю глобальной конкуренции между США и Россией", - подчёркивают Шварц и Лэйн.