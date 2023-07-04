ВСУ не оправдали надежд, Запад занервничал: что говорили об Украине в мире 4 июля - 04.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230704/1047795738.html
ВСУ не оправдали надежд, Запад занервничал: что говорили об Украине в мире 4 июля
ВСУ не оправдали надежд, Запад занервничал: что говорили об Украине в мире 4 июля - 04.07.2023 Украина.ру
ВСУ не оправдали надежд, Запад занервничал: что говорили об Украине в мире 4 июля
Украина.ру, 04.07.2023
2023-07-04T16:48
2023-07-04T16:48
эксклюзив
всу
спецоперация
вс рф
контрнаступление
россия (рф)
сша
нато
ядерная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0e/1047223478_0:108:1090:721_1920x0_80_0_0_08aab4370338358c7122b5023e566d80.jpg
Расчёт на стремительное контрнаступление ВСУ - утопия"Надежды на быстрое продвижение Украины не оправдались. Западные страны поставляли Украине танки и боеприпасы, что было сопряжено с большими ожиданиями", - пишет немецкая газета Handelsblatt.Ни поставки новейших систем вооружений, ни обучение украинских военнослужащих по стандартам стран НАТО не возымели эффекта. Более того, судя по спутниковым снимкам, ВС РФ значительно укрепили свои оборонительные рубежи.По словам немецкого политолога Херфрида Мюнклера, в Германии надеялись на гораздо более быстрое и удачное для Украины развитие событий, схожее с наступлением гитлеровских войск в самом начале Великой Отечественной войны."Расчёт на то, что украинцы своим наступлением смогут быстро прорваться к Азовскому морю и тем самым расколоть русский фронт, был и остаётся утопичным. Такие надежды напоминают начальный этап немецкого вторжения в Советский Союз в 1941 году с большими боями на окружение. На самом деле в нынешней ситуации гораздо уместнее сравнение с Первой мировой войной", - заявил он в комментарии порталу T-OnlineДве ключевые проблемы украинской армии на сегодняшний день, как пишет Handelsblatt, - это минные поля и Военно-космические силы РФ. ВСК имеют серьёзный потенциал и почти не понесли потерь в рамках спецоперации, отмечает немецкое издание. Среди западного экспертного сообщества нет единого мнения, почему Россия не реализует потенциал ВКС полностью, наиболее распространенная версия такова, что "их сохраняют, чтобы быть готовыми к нападению стран НАТО на территорию страны", добавляет автор.Если Запад не найдёт оправданий тратам на Украину, их придётся урезать"Западные союзники Украины нервничают из-за того, что прогресс долгожданного контрнаступления Киева измеряется не километрами, а метрами", - сообщает CNN.Старший сержант 47-й бригады ВСУ с позывным "Легион", участвующий в боевых действиях на юге Украины, рассказал телеканалу, что войска могут продвигаться только "дерево за деревом", поскольку район заминирован, к тому же российские войска совершают атаки с воздуха и создали хорошо укреплённую линию обороны."Они знали, что именно в этом районе будет проходить основная атака, поэтому тщательно готовились. У них здесь есть артиллерия и авиация, регулярно работают и истребители, и вертолёты. [Нынешние бои можно сравнить с тем] что было в Бахмуте в самый жаркий период", — заявил он."Союзники Киева прекрасно понимают, что без их помощи Украине не победить Россию. Но более медленный, чем ожидалось, темп контрнаступления означает, что их поддержка может стать всё более неустойчивой, если конфликт затянется. Многие страны, поддерживающие военные усилия Украины, борются с высокой инфляцией, повышением процентных ставок и вялым [экономическим] ростом. Их лидеры — а некоторым из них в ближайшие 1,5 года предстоят выборы — должны оправдать огромные ресурсы, вложенные в Украину, когда их собственные избиратели едва сводят концы с концами. Это может оказаться трудной задачей, если не будет большого успеха на поле боя", - предупреждает CNN.Помогая Украине, США ставят мир на грань ядерной войныОбозреватели американского журнала Harper’s Magazine издания Бенджамин Шварц и Кристофер Лэйн в июньском выпуске обращают внимание на то, что к началу боевых действий на территории Украины неумолимо привели глобальная роль США и конкретно политика Вашингтона в отношении РФ и НАТО.Американский подход, который позиционирует украинский конфликт как кризис, вызванный действиями России, авторы называют упрощённым и корыстным."Он не учитывает хорошо задокументированные и вполне понятные возражения, которые в России высказывали против расширения НАТО в течение последних трёх десятилетий, и затемняет основную ответственность, которую несут архитекторы внешней политики США за тупиковую ситуацию", - говорится в статье.США и их союзники предоставляют украинской стороне разведывательные данные о ситуации в зоне боевых действий, отмечают обозреватели Harper’s Magazine и предупреждают, что Вашингтон приближается к прямому конфликту с Москвой, а риск ядерного противостояния между двумя сверхдержавами сегодня "выше, чем когда-либо в истории", за исключением периода Карибского кризиса 1962 года."[Мир стал свидетелем] самого интенсивного и продолжительного военного противостояния за всю почти 80-летнюю историю глобальной конкуренции между США и Россией", - подчёркивают Шварц и Лэйн.
https://ukraina.ru/20230201/1043128069.html
https://ukraina.ru/20230622/1047491044.html
https://ukraina.ru/20230419/1045485204.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0e/1047223478_0:6:1090:824_1920x0_80_0_0_74b898feef420df46c8fdda8baa26c05.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, всу, спецоперация, вс рф, контрнаступление, россия (рф), сша, нато, ядерная война
Эксклюзив, ВСУ, Спецоперация, ВС РФ, контрнаступление, Россия (РФ), США, НАТО, ядерная война

ВСУ не оправдали надежд, Запад занервничал: что говорили об Украине в мире 4 июля

16:48 04.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Расчёт на стремительное контрнаступление ВСУ - утопия
"Надежды на быстрое продвижение Украины не оправдались. Западные страны поставляли Украине танки и боеприпасы, что было сопряжено с большими ожиданиями", - пишет немецкая газета Handelsblatt.
Ни поставки новейших систем вооружений, ни обучение украинских военнослужащих по стандартам стран НАТО не возымели эффекта. Более того, судя по спутниковым снимкам, ВС РФ значительно укрепили свои оборонительные рубежи.
По словам немецкого политолога Херфрида Мюнклера, в Германии надеялись на гораздо более быстрое и удачное для Украины развитие событий, схожее с наступлением гитлеровских войск в самом начале Великой Отечественной войны.
"Расчёт на то, что украинцы своим наступлением смогут быстро прорваться к Азовскому морю и тем самым расколоть русский фронт, был и остаётся утопичным. Такие надежды напоминают начальный этап немецкого вторжения в Советский Союз в 1941 году с большими боями на окружение.
На самом деле в нынешней ситуации гораздо уместнее сравнение с Первой мировой войной", - заявил он в комментарии порталу T-Online
Боевая работа САУ Акация - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 06:00
Артиллерия снова царица полей. Военный историк сравнил спецоперацию с Первой мировойКак и в Первую Мировую войну, противоборствующие стороны ведут артиллерийские дуэли, фронт медленно перемещается, упор делается на пехотную тактику и уничтожение живой силы противника, а не на захват территорий. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов
Две ключевые проблемы украинской армии на сегодняшний день, как пишет Handelsblatt, - это минные поля и Военно-космические силы РФ.
ВСК имеют серьёзный потенциал и почти не понесли потерь в рамках спецоперации, отмечает немецкое издание. Среди западного экспертного сообщества нет единого мнения, почему Россия не реализует потенциал ВКС полностью, наиболее распространенная версия такова, что "их сохраняют, чтобы быть готовыми к нападению стран НАТО на территорию страны", добавляет автор.
Если Запад не найдёт оправданий тратам на Украину, их придётся урезать
"Западные союзники Украины нервничают из-за того, что прогресс долгожданного контрнаступления Киева измеряется не километрами, а метрами", - сообщает CNN.
Старший сержант 47-й бригады ВСУ с позывным "Легион", участвующий в боевых действиях на юге Украины, рассказал телеканалу, что войска могут продвигаться только "дерево за деревом", поскольку район заминирован, к тому же российские войска совершают атаки с воздуха и создали хорошо укреплённую линию обороны.
"Они знали, что именно в этом районе будет проходить основная атака, поэтому тщательно готовились. У них здесь есть артиллерия и авиация, регулярно работают и истребители, и вертолёты. [Нынешние бои можно сравнить с тем] что было в Бахмуте в самый жаркий период", — заявил он.
"Союзники Киева прекрасно понимают, что без их помощи Украине не победить Россию. Но более медленный, чем ожидалось, темп контрнаступления означает, что их поддержка может стать всё более неустойчивой, если конфликт затянется.
Многие страны, поддерживающие военные усилия Украины, борются с высокой инфляцией, повышением процентных ставок и вялым [экономическим] ростом. Их лидеры — а некоторым из них в ближайшие 1,5 года предстоят выборы — должны оправдать огромные ресурсы, вложенные в Украину, когда их собственные избиратели едва сводят концы с концами.
Это может оказаться трудной задачей, если не будет большого успеха на поле боя", - предупреждает CNN.
17020420924333 - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
22 июня, 17:04
Нужно больше денег. €50 млрд не хватит, чтобы заткнуть дыру в бюджете Украины - PoliticoСША и другие страны должны вмешаться, чтобы помочь Киеву покрыть дефицит бюджета. Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Politico 22 июня
Помогая Украине, США ставят мир на грань ядерной войны
Обозреватели американского журнала Harper’s Magazine издания Бенджамин Шварц и Кристофер Лэйн в июньском выпуске обращают внимание на то, что к началу боевых действий на территории Украины неумолимо привели глобальная роль США и конкретно политика Вашингтона в отношении РФ и НАТО.
Американский подход, который позиционирует украинский конфликт как кризис, вызванный действиями России, авторы называют упрощённым и корыстным.
"Он не учитывает хорошо задокументированные и вполне понятные возражения, которые в России высказывали против расширения НАТО в течение последних трёх десятилетий, и затемняет основную ответственность, которую несут архитекторы внешней политики США за тупиковую ситуацию", - говорится в статье.
США и их союзники предоставляют украинской стороне разведывательные данные о ситуации в зоне боевых действий, отмечают обозреватели Harper’s Magazine и предупреждают, что Вашингтон приближается к прямому конфликту с Москвой, а риск ядерного противостояния между двумя сверхдержавами сегодня "выше, чем когда-либо в истории", за исключением периода Карибского кризиса 1962 года.
"[Мир стал свидетелем] самого интенсивного и продолжительного военного противостояния за всю почти 80-летнюю историю глобальной конкуренции между США и Россией", - подчёркивают Шварц и Лэйн.
Путин Байден Зеленский коллаж - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
19 апреля, 17:02
Кровавый тупик и просчёты Байдена. Как США ведут прокси-войну против России на УкраинеЧем больше оружия США поставляют Украине, тем сложнее американским властям убеждать общественность в том, что они просто следят за происходящим и лишь помогают Киеву защищаться от "агрессии РФ"
 
ЭксклюзивВСУСпецоперацияВС РФконтрнаступлениеРоссия (РФ)СШАНАТОядерная война
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:31"Вечная война". Американский обозреватель рассказал, как в НАТО подорвали наступательный потенциал ВСУ
17:24"Будет предметом гордости". Путину предложили отправлять туристов в Крым через Донбасс
17:01Замкнутый круг. Запад недоволен наступлением ВСУ, а Украина – западной техникой
16:52Шойгу пообещал выделить десантные корабли для разгрузки Крымского моста
16:48ВСУ не оправдали надежд, Запад занервничал: что говорили об Украине в мире 4 июля
16:46"Погибнут пять миллиардов человек". В Америке раскрыли подробности ядерного Апокалипсиса
16:44"Ситуация во Франции жуткая": Орленко о том, как протесты превратились в мародерство. Видео
16:39Зеленский не указ. После скандала с закупкой барабанов киевский чиновник получил другую должность
16:18В Польше нашли документ о том, что Украину звали в НАТО ещё в 2008 году
15:56Днепропетровская учительница получила штраф за "неправильный" урок
15:41Андрей Коробов-Латынцев: кто он
15:31Александр Песке: Если ВСУ не устроят России новый Сталинград, Запад бросит их как горячую картошку
15:24Жизнь украинского охранника, назвавшего Киев русскоязычным, изменилась
15:17"Пропаганда дружбы": на Украине судят профессора Сергея Шубина, отказавшегося предать родной язык
15:00Александр Перенджиев: Украинские батальоны в составе армии России освободят Украину от оккупации НАТО
14:59Жителя Крыма осудили за контрабанду военной продукции в США
14:45Европейский банк реконструкции даст Днепру кредит "на коммуналку", озвучена сумма
14:41Замглавы МИД РФ рассказал, как сохранение Столтенбергом поста отразится на отношениях РФ и НАТО
14:25"Для тех, кто в танке?": пока в Киеве "защищали" F-16, российские силы сбили два украинских Су-25
14:22Иран включили в ШОС
Лента новостейМолния