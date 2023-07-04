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Андрей Коробов-Латынцев: кто он

Андрей Коробов-Латынцев: кто он - 04.07.2023 Украина.ру

Андрей Коробов-Латынцев: кто он

Кандидат философских наук, руководитель научного отдела Донецкого высшего общевойскового командного училища, лейтенант Народной милиции ДНР

2023-07-04T15:41

2023-07-04T15:41

2023-07-04T15:41

новости

андрей коробов-латынцев

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Родился в 1989 году в Чите. Окончил филологический факультет ЛГПУ. В 2014 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Этическая центрированность философского языка Ф. М. Достоевского и его влияние на русский философский экзистенциализм (Николай Бердяев, Лев Шестов)». Работал в Воронежском государственном университете, в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова, Московском православном институте св. Иоанна Богослова. Потом переехал в Донецк.За время службы в Донецке Коробов-Латынцев выпустил книгу «Философ и война» и еще несколько сборников эссеистики и прозы, а недавно стал одним из инициаторов подписания так называемого Соглашения Дарьи Дугиной, которое призывает деятелей патриотического толка «отложить раздоры» и «сообща соработничать нашему государству, нашей армии, нашей общей Родине». Среди подписантов соглашения — ученые, общественники, деятели культуры, военкоры и просто неравнодушные граждане.Автор книг «Швы» (2013) и «Философские очерки о русском рэпе» (2016), ряда научных и публицистических статей.Сейчас — доцент кафедры гуманитарных дисциплин Донецкого Высшего общевойскового командного училища.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, андрей коробов-латынцев