Андрей Коробов-Латынцев: кто он
Кандидат философских наук, руководитель научного отдела Донецкого высшего общевойскового командного училища, лейтенант Народной милиции ДНР
Родился в 1989 году в Чите.
Окончил филологический факультет ЛГПУ.
В 2014 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Этическая центрированность философского языка Ф. М. Достоевского и его влияние на русский философский экзистенциализм (Николай Бердяев, Лев Шестов)».
Работал в Воронежском государственном университете, в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова, Московском православном институте св. Иоанна Богослова.
Потом переехал в Донецк.
За время службы в Донецке Коробов-Латынцев выпустил книгу «Философ и война» и еще несколько сборников эссеистики и прозы, а недавно стал одним из инициаторов подписания так называемого Соглашения Дарьи Дугиной, которое призывает деятелей патриотического толка «отложить раздоры» и «сообща соработничать нашему государству, нашей армии, нашей общей Родине». Среди подписантов соглашения — ученые, общественники, деятели культуры, военкоры и просто неравнодушные граждане.
Автор книг «Швы» (2013) и «Философские очерки о русском рэпе» (2016), ряда научных и публицистических статей.
Сейчас — доцент кафедры гуманитарных дисциплин Донецкого Высшего общевойскового командного училища.