Андрей Коробов-Латынцев: кто он - 04.07.2023 Украина.ру
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Андрей Коробов-Латынцев: кто он
Андрей Коробов-Латынцев: кто он - 04.07.2023 Украина.ру
Андрей Коробов-Латынцев: кто он
Кандидат философских наук, руководитель научного отдела Донецкого высшего общевойскового командного училища, лейтенант Народной милиции ДНР
2023-07-04T15:41
2023-07-04T15:41
новости
андрей коробов-латынцев
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Родился в 1989 году в Чите. Окончил филологический факультет ЛГПУ. В 2014 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Этическая центрированность философского языка Ф. М. Достоевского и его влияние на русский философский экзистенциализм (Николай Бердяев, Лев Шестов)». Работал в Воронежском государственном университете, в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова, Московском православном институте св. Иоанна Богослова. Потом переехал в Донецк.За время службы в Донецке Коробов-Латынцев выпустил книгу «Философ и война» и еще несколько сборников эссеистики и прозы, а недавно стал одним из инициаторов подписания так называемого Соглашения Дарьи Дугиной, которое призывает деятелей патриотического толка «отложить раздоры» и «сообща соработничать нашему государству, нашей армии, нашей общей Родине». Среди подписантов соглашения — ученые, общественники, деятели культуры, военкоры и просто неравнодушные граждане.Автор книг «Швы» (2013) и «Философские очерки о русском рэпе» (2016), ряда научных и публицистических статей.Сейчас — доцент кафедры гуманитарных дисциплин Донецкого Высшего общевойскового командного училища.
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новости, андрей коробов-латынцев
Новости, Андрей Коробов-Латынцев

Андрей Коробов-Латынцев: кто он

15:41 04.07.2023
 
© Украина.руАндрей Коробов-Латынцев
Андрей Коробов-Латынцев - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Украина.ру
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Кандидат философских наук, руководитель научного отдела Донецкого высшего общевойскового командного училища, лейтенант Народной милиции ДНР
Родился в 1989 году в Чите.
Окончил филологический факультет ЛГПУ.
В 2014 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Этическая центрированность философского языка Ф. М. Достоевского и его влияние на русский философский экзистенциализм (Николай Бердяев, Лев Шестов)».
Работал в Воронежском государственном университете, в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова, Московском православном институте св. Иоанна Богослова.
Потом переехал в Донецк.
За время службы в Донецке Коробов-Латынцев выпустил книгу «Философ и война» и еще несколько сборников эссеистики и прозы, а недавно стал одним из инициаторов подписания так называемого Соглашения Дарьи Дугиной, которое призывает деятелей патриотического толка «отложить раздоры» и «сообща соработничать нашему государству, нашей армии, нашей общей Родине». Среди подписантов соглашения — ученые, общественники, деятели культуры, военкоры и просто неравнодушные граждане.
Автор книг «Швы» (2013) и «Философские очерки о русском рэпе» (2016), ряда научных и публицистических статей.
Сейчас — доцент кафедры гуманитарных дисциплин Донецкого Высшего общевойскового командного училища.
 
НовостиАндрей Коробов-Латынцев
 
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