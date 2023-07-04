Жизнь украинского охранника, назвавшего Киев русскоязычным, изменилась - 04.07.2023 Украина.ру
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Жизнь украинского охранника, назвавшего Киев русскоязычным, изменилась
Жизнь украинского охранника, назвавшего Киев русскоязычным, изменилась - 04.07.2023 Украина.ру
Жизнь украинского охранника, назвавшего Киев русскоязычным, изменилась
Украинские полицейские пришли в магазин "Конфискат", где накануне охранник назвал Киев русскоязычным городом, одна мужчины на рабочем месте не оказалось. Разрозненную информацию о его судьбе 4 июля опубликовали местные Телеграм-каналы
2023-07-04T15:24
2023-07-04T15:24
новости
новости украины
украина
киев
охранники
русский язык
увольнение
работа
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По данным УНИАН, мужчина сам написал заявление на увольнение и ушел, ничего не пояснив администрации магазина. А вот по версии журналистов "Политики страны", охранника все же уволили."Этого сотрудника сразу же уволили. В нашей компании он больше не работает", - цитирует издание ответ, который редакция получила, позвонив на горячую линию магазина.В понедельник, 3 июля, в сеть попало видео, на котором между охранником и посетителем состоялся такой диалог:"Киев - русскоязычный город", - сказал продавец."Это в СМИ попадет, и СБУ вами займется", - ответил ему посетитель.Языковые скандалы - частное явление на Украине. Та сторона. что отстаивает русский язык как минимум громко порицается, как максимум - получает физические повреждения.
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новости, новости украины, украина, киев, охранники, русский язык, увольнение, работа
Новости, Новости Украины, Украина, Киев, охранники, Русский язык, увольнение, работа

Жизнь украинского охранника, назвавшего Киев русскоязычным, изменилась

15:24 04.07.2023
 
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Украинские полицейские пришли в магазин "Конфискат", где накануне охранник назвал Киев русскоязычным городом, одна мужчины на рабочем месте не оказалось. Разрозненную информацию о его судьбе 4 июля опубликовали местные Телеграм-каналы
По данным УНИАН, мужчина сам написал заявление на увольнение и ушел, ничего не пояснив администрации магазина. А вот по версии журналистов "Политики страны", охранника все же уволили.
"Этого сотрудника сразу же уволили. В нашей компании он больше не работает", - цитирует издание ответ, который редакция получила, позвонив на горячую линию магазина.
В понедельник, 3 июля, в сеть попало видео, на котором между охранником и посетителем состоялся такой диалог:
"Киев - русскоязычный город", - сказал продавец.
"Это в СМИ попадет, и СБУ вами займется", - ответил ему посетитель.
Языковые скандалы - частное явление на Украине. Та сторона. что отстаивает русский язык как минимум громко порицается, как максимум - получает физические повреждения.
Виктор Цой - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
21 июня, 13:51
На Украине разрешили исполнять песни ЦояТворчество Виктора Цоя не запрещено к публичному исполнению на территории Украины. Об этом говорится в ответе Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования на запрос СМИ. Документы опубликовал директор информагентства "Украинские новости" Денис Иванеско 21 июня
 
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