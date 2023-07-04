https://ukraina.ru/20230704/1047794878.html

Жизнь украинского охранника, назвавшего Киев русскоязычным, изменилась

Жизнь украинского охранника, назвавшего Киев русскоязычным, изменилась - 04.07.2023 Украина.ру

Жизнь украинского охранника, назвавшего Киев русскоязычным, изменилась

Украинские полицейские пришли в магазин "Конфискат", где накануне охранник назвал Киев русскоязычным городом, одна мужчины на рабочем месте не оказалось. Разрозненную информацию о его судьбе 4 июля опубликовали местные Телеграм-каналы

2023-07-04T15:24

2023-07-04T15:24

2023-07-04T15:24

новости

новости украины

украина

киев

охранники

русский язык

увольнение

работа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/04/1047794630_0:75:539:378_1920x0_80_0_0_b0b6e3d9133a015a33af137c30a3b437.jpg.webp

По данным УНИАН, мужчина сам написал заявление на увольнение и ушел, ничего не пояснив администрации магазина. А вот по версии журналистов "Политики страны", охранника все же уволили."Этого сотрудника сразу же уволили. В нашей компании он больше не работает", - цитирует издание ответ, который редакция получила, позвонив на горячую линию магазина.В понедельник, 3 июля, в сеть попало видео, на котором между охранником и посетителем состоялся такой диалог:"Киев - русскоязычный город", - сказал продавец."Это в СМИ попадет, и СБУ вами займется", - ответил ему посетитель.Языковые скандалы - частное явление на Украине. Та сторона. что отстаивает русский язык как минимум громко порицается, как максимум - получает физические повреждения.

https://ukraina.ru/20230621/1047436821.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, украина, киев, охранники, русский язык, увольнение, работа