https://ukraina.ru/20230704/1047792238.html
Столтенгберг остаётся генсеком НАТО ещё на год
Столтенгберг остаётся генсеком НАТО ещё на год - 04.07.2023 Украина.ру
Столтенгберг остаётся генсеком НАТО ещё на год
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг остаётся на своём посту ещё на один год, до 1 октября 2024 года. Об этом он 4 июля сообщил в Twitter
2023-07-04T14:18
2023-07-04T14:18
2023-07-04T14:18
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зарубежье
нато
йенс столтенберг
полномочия
генсек
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Полномочия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продлили на год, до 1 октября 2024 года.Столтенберг занимает пост генсека Североатлантического альянса с октября 2014 года, его полномочия продлевают в четвёртый раз. Последний раз это было сделано в марте 2022 года, после начала российской специальной военной операции на Украине. Его мандат продлили до 30 сентября 2023 года.Столтенберг во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что планирует доработать в качестве главы альянса до осени этого года, других планов у него нет. При этом СМИ сообщали, что преемника ему найти за прошедший год не удалось из-за разногласий между союзниками, поэтому было принято решение сохранить за ним пост.Среди потенциальных преемников Столтенберга называли премьер-министра Дании Метте Фредериксена, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Вероятно, ни один из кандидатов до сих пор не сумел получить подавляющую поддержку среди 31 члена НАТО.
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новости, зарубежье, нато, йенс столтенберг, полномочия, генсек
Новости, Зарубежье, НАТО, Йенс Столтенберг, полномочия, генсек
Столтенгберг остаётся генсеком НАТО ещё на год
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг остаётся на своём посту ещё на один год, до 1 октября 2024 года. Об этом он 4 июля сообщил в Twitter
Полномочия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продлили на год, до 1 октября 2024 года.
"Высоко ценю решение союзников по НАТО продлить мои полномочия на посту генсека до 1 октября 2024 года", - написал он в Twitter.
Столтенберг занимает пост генсека Североатлантического альянса с октября 2014 года, его полномочия продлевают в четвёртый раз. Последний раз это было сделано в марте 2022 года, после начала российской специальной военной операции на Украине. Его мандат продлили до 30 сентября 2023 года.
Столтенберг во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что планирует доработать в качестве главы альянса до осени этого года, других планов у него нет. При этом СМИ сообщали, что преемника ему найти за прошедший год не удалось из-за разногласий между союзниками, поэтому было принято решение сохранить за ним пост.
Среди потенциальных преемников Столтенберга называли премьер-министра Дании Метте Фредериксена, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Вероятно, ни один из кандидатов до сих пор не сумел получить подавляющую поддержку среди 31 члена НАТО.