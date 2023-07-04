https://ukraina.ru/20230704/1047792238.html

Столтенгберг остаётся генсеком НАТО ещё на год

Столтенгберг остаётся генсеком НАТО ещё на год - 04.07.2023 Украина.ру

Столтенгберг остаётся генсеком НАТО ещё на год

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг остаётся на своём посту ещё на один год, до 1 октября 2024 года. Об этом он 4 июля сообщил в Twitter

2023-07-04T14:18

2023-07-04T14:18

2023-07-04T14:18

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йенс столтенберг

полномочия

генсек

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Полномочия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продлили на год, до 1 октября 2024 года.Столтенберг занимает пост генсека Североатлантического альянса с октября 2014 года, его полномочия продлевают в четвёртый раз. Последний раз это было сделано в марте 2022 года, после начала российской специальной военной операции на Украине. Его мандат продлили до 30 сентября 2023 года.Столтенберг во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что планирует доработать в качестве главы альянса до осени этого года, других планов у него нет. При этом СМИ сообщали, что преемника ему найти за прошедший год не удалось из-за разногласий между союзниками, поэтому было принято решение сохранить за ним пост.Среди потенциальных преемников Столтенберга называли премьер-министра Дании Метте Фредериксена, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Вероятно, ни один из кандидатов до сих пор не сумел получить подавляющую поддержку среди 31 члена НАТО.

https://ukraina.ru/20230704/1047777658.html

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