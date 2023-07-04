Столтенгберг остаётся генсеком НАТО ещё на год - 04.07.2023 Украина.ру
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Столтенгберг остаётся генсеком НАТО ещё на год
Столтенгберг остаётся генсеком НАТО ещё на год - 04.07.2023 Украина.ру
Столтенгберг остаётся генсеком НАТО ещё на год
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг остаётся на своём посту ещё на один год, до 1 октября 2024 года. Об этом он 4 июля сообщил в Twitter
2023-07-04T14:18
2023-07-04T14:18
новости
зарубежье
нато
йенс столтенберг
полномочия
генсек
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Полномочия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продлили на год, до 1 октября 2024 года.Столтенберг занимает пост генсека Североатлантического альянса с октября 2014 года, его полномочия продлевают в четвёртый раз. Последний раз это было сделано в марте 2022 года, после начала российской специальной военной операции на Украине. Его мандат продлили до 30 сентября 2023 года.Столтенберг во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что планирует доработать в качестве главы альянса до осени этого года, других планов у него нет. При этом СМИ сообщали, что преемника ему найти за прошедший год не удалось из-за разногласий между союзниками, поэтому было принято решение сохранить за ним пост.Среди потенциальных преемников Столтенберга называли премьер-министра Дании Метте Фредериксена, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Вероятно, ни один из кандидатов до сих пор не сумел получить подавляющую поддержку среди 31 члена НАТО.
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новости, зарубежье, нато, йенс столтенберг, полномочия, генсек
Новости, Зарубежье, НАТО, Йенс Столтенберг, полномочия, генсек

Столтенгберг остаётся генсеком НАТО ещё на год

14:18 04.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг остаётся на своём посту ещё на один год, до 1 октября 2024 года. Об этом он 4 июля сообщил в Twitter
Полномочия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продлили на год, до 1 октября 2024 года.
"Высоко ценю решение союзников по НАТО продлить мои полномочия на посту генсека до 1 октября 2024 года", - написал он в Twitter.
Столтенберг занимает пост генсека Североатлантического альянса с октября 2014 года, его полномочия продлевают в четвёртый раз. Последний раз это было сделано в марте 2022 года, после начала российской специальной военной операции на Украине. Его мандат продлили до 30 сентября 2023 года.
Столтенберг во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что планирует доработать в качестве главы альянса до осени этого года, других планов у него нет. При этом СМИ сообщали, что преемника ему найти за прошедший год не удалось из-за разногласий между союзниками, поэтому было принято решение сохранить за ним пост.
Среди потенциальных преемников Столтенберга называли премьер-министра Дании Метте Фредериксена, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Вероятно, ни один из кандидатов до сих пор не сумел получить подавляющую поддержку среди 31 члена НАТО.
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