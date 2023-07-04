Позиция Зеленского по Саакашвили оскорбительна для Грузии - Кобахидзе - 04.07.2023 Украина.ру
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Позиция Зеленского по Саакашвили оскорбительна для Грузии - Кобахидзе
Позиция Зеленского по Саакашвили оскорбительна для Грузии - Кобахидзе - 04.07.2023 Украина.ру
Позиция Зеленского по Саакашвили оскорбительна для Грузии - Кобахидзе
Требование властей Украины передать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего тюремный срок на родине, оскорбительно. Об этом заявил 4 июля председатель правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, передает mtavari.tv
2023-07-04T13:44
2023-07-04T13:44
саакашвили
новости
владимир зеленский
тбилиси
грузия
украина
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"Что касается вчерашнего шага президента Украины, который был связан с Михаилом Саакашвили, я не хочу углубляться в эту тему по одной простой причине: это касается президента страны, которая находится в состоянии войны, но в целом такая позиция правительства оскорбительна для нас", — сказал он.По словам Кобахидзе, для Тбилиси также оскорбительно, что некоторые высокопоставленные украинские чиновники были причастны к отправке Саакашвили в Грузию в 2021 году и сегодня то же самое правительство требует его возвращения обратно на Украину.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев неоднократно призывал Тбилиси "остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили", предлагая "различные опции [его] спасения". Он поручил украинскому МИДу вызвать посла Грузии и предложить тому покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.Михаил Саакашвили занимал должность президента Грузии два срока подряд, в 2004–2013 годах. После поражения на очередных выборах он покинул страну.В Грузии экс-президента обвиняют в злоупотреблениях властью, растрате бюджетных средств, насильственном разгоне протестной акции и преследовании политических оппонентов. В грузинской Генпрокуратуре заявили, что ему грозит до 11 лет лишения свободы.В мае 2015 года Саакашвили получил украинское гражданство по указу действовавшего на тот момент президента Украины Петра Порошенко. Какое-то время он возглавлял Одесскую область. В том же году политика лишили грузинского гражданства за получение украинского паспорта.В 2017 году из-за конфликта с Порошенко Саакашвили лишился украинского гражданства и покинул страну. Два года спустя, после победы Зеленского на выборах президента, он вернулся на Украину и возглавил исполнительный комитет Национального совета реформ.Политик несколько раз объявлял о намерении вернуться в Грузию. 6 сентября 2021 года экс-президент заявил, что не боится ареста на родине, так как "грузинский народ победит и освободит" его. Свой приезд в страну Саакашвили приурочил к выборам в органы местного самоуправления. Тем не менее в октябре 2021 года его задержали.В СИЗО 55-летний Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В феврале суд в Тбилиси отказал ему в освобождении по состоянию здоровья, а в мае ЕСПЧ не удовлетворил иск об отсрочке отбывания наказания для лечения в зарубежной клинике.Саакашвили не раз говорил, что "борется за выживание" и находится "на грани смерти". 3 июля этого года на заседании суда он показал, насколько похудел в заключении. Кобахидзе сыронизировал, что видел в зале суда рекламу резекции, операции на желудке. По его словам, члены семьи приносят Саакашвили низкокалорийную еду.
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саакашвили, новости, владимир зеленский, тбилиси, грузия, украина
Саакашвили, Новости, Владимир Зеленский, Тбилиси, Грузия, Украина

Позиция Зеленского по Саакашвили оскорбительна для Грузии - Кобахидзе

13:44 04.07.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Требование властей Украины передать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего тюремный срок на родине, оскорбительно. Об этом заявил 4 июля председатель правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, передает mtavari.tv
"Что касается вчерашнего шага президента Украины, который был связан с Михаилом Саакашвили, я не хочу углубляться в эту тему по одной простой причине: это касается президента страны, которая находится в состоянии войны, но в целом такая позиция правительства оскорбительна для нас", — сказал он.

По словам Кобахидзе, для Тбилиси также оскорбительно, что некоторые высокопоставленные украинские чиновники были причастны к отправке Саакашвили в Грузию в 2021 году и сегодня то же самое правительство требует его возвращения обратно на Украину.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев неоднократно призывал Тбилиси "остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили", предлагая "различные опции [его] спасения". Он поручил украинскому МИДу вызвать посла Грузии и предложить тому покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.

Михаил Саакашвили занимал должность президента Грузии два срока подряд, в 2004–2013 годах. После поражения на очередных выборах он покинул страну.

В Грузии экс-президента обвиняют в злоупотреблениях властью, растрате бюджетных средств, насильственном разгоне протестной акции и преследовании политических оппонентов. В грузинской Генпрокуратуре заявили, что ему грозит до 11 лет лишения свободы.

В мае 2015 года Саакашвили получил украинское гражданство по указу действовавшего на тот момент президента Украины Петра Порошенко. Какое-то время он возглавлял Одесскую область. В том же году политика лишили грузинского гражданства за получение украинского паспорта.

В 2017 году из-за конфликта с Порошенко Саакашвили лишился украинского гражданства и покинул страну. Два года спустя, после победы Зеленского на выборах президента, он вернулся на Украину и возглавил исполнительный комитет Национального совета реформ.

Политик несколько раз объявлял о намерении вернуться в Грузию. 6 сентября 2021 года экс-президент заявил, что не боится ареста на родине, так как "грузинский народ победит и освободит" его. Свой приезд в страну Саакашвили приурочил к выборам в органы местного самоуправления. Тем не менее в октябре 2021 года его задержали.

В СИЗО 55-летний Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В феврале суд в Тбилиси отказал ему в освобождении по состоянию здоровья, а в мае ЕСПЧ не удовлетворил иск об отсрочке отбывания наказания для лечения в зарубежной клинике.

Саакашвили не раз говорил, что "борется за выживание" и находится "на грани смерти". 3 июля этого года на заседании суда он показал, насколько похудел в заключении.
Кобахидзе сыронизировал, что видел в зале суда рекламу резекции, операции на желудке. По его словам, члены семьи приносят Саакашвили низкокалорийную еду.
Михаил Саакашвили и Елизавета Ясько
15 февраля, 17:37
Квартирный вопрос: депутат Рады от партии Зеленского бросила СаакашвилиДепутат Верховной Рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елизавета Ясько перестала поддерживать отношения со своим возлюбленным, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, пишет 15 февраля украинское издание "Страна.ua"
 
СаакашвилиНовостиВладимир ЗеленскийТбилисиГрузияУкраина
 
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