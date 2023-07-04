https://ukraina.ru/20230704/1047790773.html

Беременность – не помеха: ждет четвертого ребенка и помогает снабжать наших солдат на фронте. Видео

Беременность – не помеха: ждет четвертого ребенка и помогает снабжать наших солдат на фронте. Видео - 04.07.2023 Украина.ру

Беременность – не помеха: ждет четвертого ребенка и помогает снабжать наших солдат на фронте. Видео

Волонтер Анна Арбатская занимается благотворительной деятельностью с 2009 года – тогда она помогала бездомным животным. После начала специальной военной... Украина.ру, 04.07.2023

2023-07-04T13:35

2023-07-04T13:35

2023-07-04T13:35

видео

роман гнатюк

россия (рф)

украина

сво

волонтер

передовая

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Волонтер Анна Арбатская занимается благотворительной деятельностью с 2009 года – тогда она помогала бездомным животным. После начала специальной военной операции на Украине она подключилась к снабжению российских военных и на сегодняшний день снабжает порядка десяти подразделений. Начинала с поставок медикаментов, потом в список добавились коптеры, запчасти к ним, противодронные ружья и средства связи – то, что сейчас на передовой проходит как расходные материалы. Как Анне, которая сейчас на восьмом месяце беременности, удается справляться со всем этим, смотрите в материале корреспондента издания Украина.ру Романа Гнатюка.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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