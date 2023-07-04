https://ukraina.ru/20230704/1047790773.html
Беременность – не помеха: ждет четвертого ребенка и помогает снабжать наших солдат на фронте. Видео
Беременность – не помеха: ждет четвертого ребенка и помогает снабжать наших солдат на фронте. Видео - 04.07.2023 Украина.ру
Беременность – не помеха: ждет четвертого ребенка и помогает снабжать наших солдат на фронте. Видео
Волонтер Анна Арбатская занимается благотворительной деятельностью с 2009 года – тогда она помогала бездомным животным. После начала специальной военной... Украина.ру, 04.07.2023
2023-07-04T13:35
2023-07-04T13:35
2023-07-04T13:35
видео
роман гнатюк
россия (рф)
украина
сво
волонтер
передовая
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Волонтер Анна Арбатская занимается благотворительной деятельностью с 2009 года – тогда она помогала бездомным животным. После начала специальной военной операции на Украине она подключилась к снабжению российских военных и на сегодняшний день снабжает порядка десяти подразделений. Начинала с поставок медикаментов, потом в список добавились коптеры, запчасти к ним, противодронные ружья и средства связи – то, что сейчас на передовой проходит как расходные материалы. Как Анне, которая сейчас на восьмом месяце беременности, удается справляться со всем этим, смотрите в материале корреспондента издания Украина.ру Романа Гнатюка.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, роман гнатюк, россия (рф), украина, сво, волонтер, передовая, видео
Видео, Роман Гнатюк, Россия (РФ), Украина, СВО, волонтер, передовая
Волонтер Анна Арбатская занимается благотворительной деятельностью с 2009 года – тогда она помогала бездомным животным. После начала специальной военной операции на Украине она подключилась к снабжению российских военных и на сегодняшний день снабжает порядка десяти подразделений. Начинала с поставок медикаментов, потом в список добавились коптеры, запчасти к ним, противодронные ружья и средства связи – то, что сейчас на передовой проходит как расходные материалы. Как Анне, которая сейчас на восьмом месяце беременности, удается справляться со всем этим, смотрите в материале корреспондента издания Украина.ру Романа Гнатюка.