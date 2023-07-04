Беременность – не помеха: ждет четвертого ребенка и помогает снабжать наших солдат на фронте. Видео - 04.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230704/1047790773.html
Беременность – не помеха: ждет четвертого ребенка и помогает снабжать наших солдат на фронте. Видео
Беременность – не помеха: ждет четвертого ребенка и помогает снабжать наших солдат на фронте. Видео - 04.07.2023 Украина.ру
Беременность – не помеха: ждет четвертого ребенка и помогает снабжать наших солдат на фронте. Видео
Волонтер Анна Арбатская занимается благотворительной деятельностью с 2009 года – тогда она помогала бездомным животным. После начала специальной военной... Украина.ру, 04.07.2023
2023-07-04T13:35
2023-07-04T13:35
видео
роман гнатюк
россия (рф)
украина
сво
волонтер
передовая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/04/1047790097_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a16d655a3495bc2e4429c7ae4f45b1c3.jpg
Волонтер Анна Арбатская занимается благотворительной деятельностью с 2009 года – тогда она помогала бездомным животным. После начала специальной военной операции на Украине она подключилась к снабжению российских военных и на сегодняшний день снабжает порядка десяти подразделений. Начинала с поставок медикаментов, потом в список добавились коптеры, запчасти к ним, противодронные ружья и средства связи – то, что сейчас на передовой проходит как расходные материалы. Как Анне, которая сейчас на восьмом месяце беременности, удается справляться со всем этим, смотрите в материале корреспондента издания Украина.ру Романа Гнатюка.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/04/1047790097_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f46209df8412d97d74d43649d37af064.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, роман гнатюк, россия (рф), украина, сво, волонтер, передовая, видео
Видео, Роман Гнатюк, Россия (РФ), Украина, СВО, волонтер, передовая

Беременность – не помеха: ждет четвертого ребенка и помогает снабжать наших солдат на фронте. Видео

13:35 04.07.2023
 
Читать в
Волонтер Анна Арбатская занимается благотворительной деятельностью с 2009 года – тогда она помогала бездомным животным. После начала специальной военной операции на Украине она подключилась к снабжению российских военных и на сегодняшний день снабжает порядка десяти подразделений. Начинала с поставок медикаментов, потом в список добавились коптеры, запчасти к ним, противодронные ружья и средства связи – то, что сейчас на передовой проходит как расходные материалы. Как Анне, которая сейчас на восьмом месяце беременности, удается справляться со всем этим, смотрите в материале корреспондента издания Украина.ру Романа Гнатюка.
 
ВидеоРоман ГнатюкРоссия (РФ)УкраинаСВОволонтерпередовая
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:55Песков рассказал об уровне защиты Москвы от украинских беспилотников
13:44Позиция Зеленского по Саакашвили оскорбительна для Грузии - Кобахидзе
13:41Данилов объявил о смене стратегии контрнаступления
13:39Александр Песке: кто он
13:35Беременность – не помеха: ждет четвертого ребенка и помогает снабжать наших солдат на фронте. Видео
13:24Путин объяснил, зачем Запад создал из Украины "Антироссию"
13:23"Вырежем всех". В Хмельницкой области неизвестные угрожают священникам УПЦ
13:15От Запорожья до Ровно. Где и как власти Украины планируют ядерную провокацию
13:12Ученые в России предложили новый метод изготовления ядерного топлива с помощью СВЧ
13:09Си Цзиньпин призвал страны ШОС противостоять цветным революциям
13:07"Цирк продолжается". Депутатам Львовского облсовета вручили повестки в военкоматы
13:04Верующие УПЦ заблокировали комиссию Минкульта Украины в Киево-Печерской лавре
13:00Подготовка к провокациям на ЗАЭС, атаки ВСУ, борьба за Лавру. Главное на Украине на 13:00 4 июля
12:19"Никакого эффекта": в Эстонии увеличат штрафы за русский язык в школах в 15 раз
12:09Боевик "Кракена" рассказал, почему украинские солдаты не хотят лезть в "Леопарады"
12:02Неправильная борьба с наркотиками. Почём на Западе опиум для народа
12:01Юшков о сокращении поставок нефти, курсе на Казахстан и ветрогенерации в ЕС. Видео
11:58"С самого начала было ясно": немецкий историк рассказал о роли Leopаrd для Украины и сделал новый прогноз
11:29Замглавы МВД Польши: Варшава поможет Киеву, но Волынскую резню не простит
11:23Бурятский депутат ушёл добровольцем и получил ранение
Лента новостейМолния