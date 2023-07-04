Замкнутый круг. Запад недоволен наступлением ВСУ, а Украина – западной техникой - 04.07.2023 Украина.ру
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Замкнутый круг. Запад недоволен наступлением ВСУ, а Украина – западной техникой
Замкнутый круг. Запад недоволен наступлением ВСУ, а Украина – западной техникой - 04.07.2023 Украина.ру
Замкнутый круг. Запад недоволен наступлением ВСУ, а Украина – западной техникой
Масштабы потерь ВСУ при давно анонсированном контрнаступлении произвели на Запад отрезвляющий эффект
2023-07-04T17:01
2023-07-04T17:01
эксклюзив
всу
запад
военная техника
leopard-2 (танк)
m2 bradley
танки
контрнаступление
вс рф
спецоперация
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"Западные государства поставляли на Украину боевые танки и бронетранспортёры в надежде, что эти машины позволят добиться значительных успехов. Однако спустя почти месяц после начала наступления ВСУ наступило некоторое разочарование", – написало немецкое издание Berliner Zeitung 2 июля.Одна из причин – большие потери украинской армией военной техники, полученной из-за рубежа, в частности танков Leopard-2. Масштабы утрат достоверно неизвестны, поскольку Киев официально не предоставляет такие сведения, автор статьи приводит цифры с нидерландского портала военной аналитики Oryx. К настоящему моменту уничтожено 4 танка Leopard 2A6 и 3 танка Leopard 2A4, то есть 13% от общего количества поставленных Киеву – 18 танков Leopard 2A6 передала Германии, 36 танков Leopard 2A4 от Польши, Испании, Норвегии и Канады.Американский журнал Forbes в свою очередь отмечает, что особенно дорого ВСУ обошлась атака 8 июня к югу от Малой Токмачки – 33-я механизированная бригада и 47-я штурмовая бригада украинской армии на оборудованных российскими войсками минном поле потеряли 3 из 14 танков Leopard 2A6, 16 из 109 БПМ M-2 Bradley и 3 из 6 инженерных машин Leopard 2R – причём всего за несколько минут.3 июля на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что только за месяц в Донбассе и Запорожской области российские войска уничтожили 920 единиц бронетехники ВСУ, включая 16 танков Leopard, что сопоставимо с количеством танков этой модели, поставленных Польшей и Португалией.Уничтожении ВС РФ целого ряда танков Leopard-2 стало очередным отрезвляющим моментом для Запада, подчёркивает Berliner Zeitung.Менее чем через 3 недели после начала контрнаступления ВСУ, 22 июня, западный чиновник в комментарии телеканалу CNN назвал его "не оправдывающим ожиданий ни на одном фронте". Российские же силы, по словам другого официального лица, демонстрируют большую компетентность, чем прогнозировал Запад, выстроили хорошо защищённую линию обороны, пресекают попытки атак ВСУ, успешно подавляют украинскую бронетехнику ракетными ударами и минами, а также умело используют превосходство в воздухе."В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хвалёного западного оружия", – заявил Шойгу.Западная техника подвела ВСУУкраинские власти и военное командование воспринимали тяжёлое вооружение образцов НАТО как чудо техники, способное решить все проблемы ВСУ на фронте и в мгновение переломить ситуацию в пользу Киева. Они откровенно выпрашивали у иностранных партнёров ПЗРК, бронеавтомобили, средства ПВО, танки, самолёты, обещая, что именно с этим типом вооружения дела у ВСУ точно пойдут в гору. Однако западная техника, как показали реальные боевые действия, – вовсе не панацея."Качество вооружений из нескольких европейских государств оставляет желать лучшего", – пишет американский портал Military Watch Magazine.Критике украинских офицеров в частности подвергается бронетехника французского производства. На днях командир батальона 37-й бригады морской пехоты ВСУ с позывным "Спартанец" в беседе с корреспондентом агентства Agence France-Presse рассказал о непригодности бронеавтомобилей AMX-10 RC, они же колёсные танки, при наступательных действиях. По его словам, у машины хорошее вооружение, хорошие приборы наблюдения, но из-за лёгкой брони их используют только для огневой поддержки, но никак не для атаки."Спартанец" вспомнил случай гибели всего экипажа французского бронеавтомобиля в результате артобстрела: "Снаряд разорвался рядом с машиной, осколки пробили броню, и боекомплект сдетонировал. Экипаж из четырёх человек погиб".Кроме того, у AMX-10 RC есть проблемы с коробкой передач, что, по мнению украинского военнослужащего, связано с передвижением по грунтовым дорогам.А как красиво всего 2,5 месяца назад, в середине апреля, министр обороны Украины Алексей Резников писал в Twitter про AMX-10 RC: "Мы опробовали их вместе с нашими воинами и решили назвать "снайперскими винтовками на быстрых колёсах". Эти современные машины с мощным вооружением помогут нам освободить нашу территорию".Хотя французские СМИ ещё в январе, когда президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении в ближайшее время передать Киеву AMX-10 RC, предупреждали о недостатках бронеавтомобилей этой модели."AMX-10RC станут ахиллесовой пятой для ВСУ, вызвав логистические проблемы. Полуавтоматическая пушка 105 F2 48 может стрелять различными снарядами, однако они не соответствуют 105-мм снарядам, отвечающим стандартам НАТО: пушка ведёт огонь только 105-мм боеприпасами определённого типа (105x527R), поэтому боевые возможности этих будущих украинских машин будут полностью зависеть от военной помощи Франции", – писало издание Air &amp; Cosmos.Кроме того, поясняется, с чем связана такая щедрость Парижа взять и поставить Украине до 40 бронеавтомобилей, как было пообещано. AMX-10RC, начавшие поступать на вооружение французской армии в 1981 году, списывают и заменяют новыми бронированными разведывательно-боевыми машинами (EBRC) Jaguar. Иными словами, власти Пятой республики просто-напросто нашли способ утилизировать AMX-10RC и освободить место для более совершенной техники."Франция – лишь одна из многих европейских стран, чьё оборудование подверглось резкой критике после поставки на Украину из-за ограниченных возможностей. Некачественным считалось немецкое и особенно итальянское оружие. Вот, например, как в украинских отчётах в конце 2022 года описывали итальянский 120-мм миномёт Mod63: "Они намного хуже, чем их советские аналоги времён Второй мировой войны". В апреле 2023 года Минобороны Украины обнаружило, что ни одна из 20 недавно поставленных итальянских самоходных гаубиц М109 не пригодна к эксплуатации. Немецкое оружие также подвергалось критике. В конце июля сообщалось, что самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, которые некоторые западные источники считают самыми боеспособными в мире, продемонстрировали значительные признаки износа уже через месяц службы", – добавляет Military Watch Magazine.А тем временем CNN сообщает, что Запад уже нервничает из-за слишком медленных темпов контрнаступления, более того, если ВСУ не добьются существенных результатов на поле боя, то у спонсоров Украины возникнут вопросы о целесообразности дальнейшей поддержке, и финансирование могут сократить. Тем более, в ряде западных стран грядут выборы, политикам нужно оправдаться перед электоратом за траты на Украину в ситуации, когда их собственные страны страдают от высокой инфляции и низких темпов экономического роста.Вот и получается такой замкнутый круг: Запад недоволен действиями Украины, а Украина – качеством и количеством вооружений, поставляемых Западом.
https://ukraina.ru/20230616/1047294552.html
https://ukraina.ru/20230704/1047782894.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, всу, запад, военная техника, leopard-2 (танк), m2 bradley, танки, контрнаступление, вс рф, спецоперация
Эксклюзив, ВСУ, Запад, военная техника, Leopard-2 (танк), M2 Bradley, танки, контрнаступление, ВС РФ, Спецоперация

Замкнутый круг. Запад недоволен наступлением ВСУ, а Украина – западной техникой

17:01 04.07.2023
 
© AP / Andriy Andriyenko
- РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP / Andriy Andriyenko
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Масштабы потерь ВСУ при давно анонсированном контрнаступлении произвели на Запад отрезвляющий эффект
"Западные государства поставляли на Украину боевые танки и бронетранспортёры в надежде, что эти машины позволят добиться значительных успехов. Однако спустя почти месяц после начала наступления ВСУ наступило некоторое разочарование", – написало немецкое издание Berliner Zeitung 2 июля.
Одна из причин – большие потери украинской армией военной техники, полученной из-за рубежа, в частности танков Leopard-2.
Масштабы утрат достоверно неизвестны, поскольку Киев официально не предоставляет такие сведения, автор статьи приводит цифры с нидерландского портала военной аналитики Oryx. К настоящему моменту уничтожено 4 танка Leopard 2A6 и 3 танка Leopard 2A4, то есть 13% от общего количества поставленных Киеву – 18 танков Leopard 2A6 передала Германии, 36 танков Leopard 2A4 от Польши, Испании, Норвегии и Канады.
Американский журнал Forbes в свою очередь отмечает, что особенно дорого ВСУ обошлась атака 8 июня к югу от Малой Токмачки – 33-я механизированная бригада и 47-я штурмовая бригада украинской армии на оборудованных российскими войсками минном поле потеряли 3 из 14 танков Leopard 2A6, 16 из 109 БПМ M-2 Bradley и 3 из 6 инженерных машин Leopard 2R – причём всего за несколько минут.
3 июля на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что только за месяц в Донбассе и Запорожской области российские войска уничтожили 920 единиц бронетехники ВСУ, включая 16 танков Leopard, что сопоставимо с количеством танков этой модели, поставленных Польшей и Португалией.
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Уничтожении ВС РФ целого ряда танков Leopard-2 стало очередным отрезвляющим моментом для Запада, подчёркивает Berliner Zeitung.
Менее чем через 3 недели после начала контрнаступления ВСУ, 22 июня, западный чиновник в комментарии телеканалу CNN назвал его "не оправдывающим ожиданий ни на одном фронте".
Российские же силы, по словам другого официального лица, демонстрируют большую компетентность, чем прогнозировал Запад, выстроили хорошо защищённую линию обороны, пресекают попытки атак ВСУ, успешно подавляют украинскую бронетехнику ракетными ударами и минами, а также умело используют превосходство в воздухе.
"В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хвалёного западного оружия", – заявил Шойгу.
Западная техника подвела ВСУ
Украинские власти и военное командование воспринимали тяжёлое вооружение образцов НАТО как чудо техники, способное решить все проблемы ВСУ на фронте и в мгновение переломить ситуацию в пользу Киева.
Они откровенно выпрашивали у иностранных партнёров ПЗРК, бронеавтомобили, средства ПВО, танки, самолёты, обещая, что именно с этим типом вооружения дела у ВСУ точно пойдут в гору. Однако западная техника, как показали реальные боевые действия, – вовсе не панацея.
"Качество вооружений из нескольких европейских государств оставляет желать лучшего", – пишет американский портал Military Watch Magazine.
Критике украинских офицеров в частности подвергается бронетехника французского производства.
На днях командир батальона 37-й бригады морской пехоты ВСУ с позывным "Спартанец" в беседе с корреспондентом агентства Agence France-Presse рассказал о непригодности бронеавтомобилей AMX-10 RC, они же колёсные танки, при наступательных действиях.
По его словам, у машины хорошее вооружение, хорошие приборы наблюдения, но из-за лёгкой брони их используют только для огневой поддержки, но никак не для атаки.
"Спартанец" вспомнил случай гибели всего экипажа французского бронеавтомобиля в результате артобстрела: "Снаряд разорвался рядом с машиной, осколки пробили броню, и боекомплект сдетонировал. Экипаж из четырёх человек погиб".
Кроме того, у AMX-10 RC есть проблемы с коробкой передач, что, по мнению украинского военнослужащего, связано с передвижением по грунтовым дорогам.
А как красиво всего 2,5 месяца назад, в середине апреля, министр обороны Украины Алексей Резников писал в Twitter про AMX-10 RC: "Мы опробовали их вместе с нашими воинами и решили назвать "снайперскими винтовками на быстрых колёсах". Эти современные машины с мощным вооружением помогут нам освободить нашу территорию".
Хотя французские СМИ ещё в январе, когда президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении в ближайшее время передать Киеву AMX-10 RC, предупреждали о недостатках бронеавтомобилей этой модели.
"AMX-10RC станут ахиллесовой пятой для ВСУ, вызвав логистические проблемы. Полуавтоматическая пушка 105 F2 48 может стрелять различными снарядами, однако они не соответствуют 105-мм снарядам, отвечающим стандартам НАТО: пушка ведёт огонь только 105-мм боеприпасами определённого типа (105x527R), поэтому боевые возможности этих будущих украинских машин будут полностью зависеть от военной помощи Франции", – писало издание Air & Cosmos.
Литовкин о стратегии ВСУ, списанной технике и о том, что поможет Киеву за неимением авиации. Видео
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Литовкин о стратегии ВСУ, списанной технике и о том, что поможет Киеву за неимением авиации. Видео
Кроме того, поясняется, с чем связана такая щедрость Парижа взять и поставить Украине до 40 бронеавтомобилей, как было пообещано.
AMX-10RC, начавшие поступать на вооружение французской армии в 1981 году, списывают и заменяют новыми бронированными разведывательно-боевыми машинами (EBRC) Jaguar. Иными словами, власти Пятой республики просто-напросто нашли способ утилизировать AMX-10RC и освободить место для более совершенной техники.
"Франция – лишь одна из многих европейских стран, чьё оборудование подверглось резкой критике после поставки на Украину из-за ограниченных возможностей.
Некачественным считалось немецкое и особенно итальянское оружие. Вот, например, как в украинских отчётах в конце 2022 года описывали итальянский 120-мм миномёт Mod63: "Они намного хуже, чем их советские аналоги времён Второй мировой войны".
В апреле 2023 года Минобороны Украины обнаружило, что ни одна из 20 недавно поставленных итальянских самоходных гаубиц М109 не пригодна к эксплуатации.
Немецкое оружие также подвергалось критике. В конце июля сообщалось, что самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, которые некоторые западные источники считают самыми боеспособными в мире, продемонстрировали значительные признаки износа уже через месяц службы", – добавляет Military Watch Magazine.
А тем временем CNN сообщает, что Запад уже нервничает из-за слишком медленных темпов контрнаступления, более того, если ВСУ не добьются существенных результатов на поле боя, то у спонсоров Украины возникнут вопросы о целесообразности дальнейшей поддержке, и финансирование могут сократить.
Тем более, в ряде западных стран грядут выборы, политикам нужно оправдаться перед электоратом за траты на Украину в ситуации, когда их собственные страны страдают от высокой инфляции и низких темпов экономического роста.
Вот и получается такой замкнутый круг: Запад недоволен действиями Украины, а Украина – качеством и количеством вооружений, поставляемых Западом.
 
ЭксклюзивВСУЗападвоенная техникаLeopard-2 (танк)M2 BradleyтанкиконтрнаступлениеВС РФСпецоперация
 
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