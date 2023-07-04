https://ukraina.ru/20230704/1047788068.html

Александр Песке: Если ВСУ не устроят России новый Сталинград, Запад бросит их как горячую картошку

Александр Песке: Если ВСУ не устроят России новый Сталинград, Запад бросит их как горячую картошку - 04.07.2023 Украина.ру

Александр Песке: Если ВСУ не устроят России новый Сталинград, Запад бросит их как горячую картошку

Руководство Евросоюза не делает правильных выводов из массовых беспорядков во Франции. А на самом деле это только цветочки или, конкретнее, симптомы очень... Украина.ру, 04.07.2023

2023-07-04T15:31

2023-07-04T15:31

2023-07-04T15:31

интервью

россия (рф)

франция

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Руководство Евросоюза не делает правильных выводов из массовых беспорядков во Франции. А на самом деле это только цветочки или, конкретнее, симптомы очень глубокой и хронической болезни ЕС. Без глубоких реформ союз долго не протянет, а Киев по-прежнему тянет свою страну в этот "рай". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель информационно-аналитического и культурного журнала на русском языке "Русская Швейцария", издаваемого в Цюрихе, журналист и предприниматель Александр Песке.— Александр, массовые беспорядки во Франции перекинулись на Швейцарию, где ночью задержали семь человек, пишет издание 20Minutes со ссылкой на полицию. Каковы настроения и обстановка в Швейцарии? Какова реакция правительства на происходящее?— Французские массовые беспорядки перекинулись на швейцарскую территорию в виде некоего хэппининга. [Хэппининг — театральная инсценировка; одна из разновидностей приколов — незаметно ходить цепочкой за кем-либо, синхронно повторяя его движения]. В ночь на 3 июля были задержаны 7 человек: трое молодых людей и три девушки 13–17 лет и один молодой парень 24 лет. Все задержанные — швейцарские граждане.Беспорядки происходили в Лозанне в районе, где расположены магазинчики с модной одеждой и обувью. Обратите внимание, подростки бузили не против государства, не против государственного строя или властей, а лишь пытались извлечь из обстановки очень конкретную выгоду для себя. Поэтому в правительственных и общественных кругах выступления молодёжи в Лозанне не вызвали определённой тревоги.Да, безусловно, они кидались булыжниками в полицию. Но, к счастью, в Швейцарии и труба пониже и дым пожиже, поэтому события имели очень локальный характер— Имеет ли конфликт во Франции что-то общее с майданом?— Я не сильный эксперт в этом, но на мой взгляд, протесты во Франции имеют очень относительное сходство с майданом на Украине. Скорее бы я отметил напряжение в массах и накопившиеся противоречия, которые уже настолько велики, что агрессия у французов выкидывается именно таким образом.— О чем это говорит?— Это говорит о том, что сохранившаяся несправедливость и кастовость французского общества, которое в принципе закрыто — социальные лифты во Франции практически не работают для детей мигрантов. Даже если дети родились в этой стране, базовые ценности Французской Республики, те, которые формулировал Наполеон (свобода, равенство и братство) до сих пор не работают. Поэтому неравенство и противоречия не решаются властями страны, а накопленная энергия выплёскивается на улицы революционной бойней.Тут есть еще одно кардинальное различие с тем, что происходило в майдан на Украине. Протест во Франции — яростный и беспощадный, но здесь нет единого вожака, нет организационного комитета данных беспорядков. Митинг не имеет политической, объединяющей народные массы, силы. Я думаю, все-таки беспорядки во Франции сойдут на нет.— Могут ли беспорядки разрастись в Швейцарии?— Все же все основные проблемы, которые являются двигателем протестного движения во Франции, сильно отличаются от таких же проблем в Швейцарии. Они действительно похожи и есть, но, повторюсь, в Швейцарии все пониже и попроще, и денег больше чем у Франции. В Швейцарии практически нет безработицы, и любой молодой человек, который имеет две руки и желание трудиться, может с заработанных средств достойно жить. Безработица среди молодых людей во Франции — это провоцирующий, остро чувствуемый молодёжью фактор несправедливости. Поэтому таких же событий в Швейцарии я себе представить не могу.— Может ли волна французских протестов накрыть другие страны Евросоюза?— В ряде стран Европы, скажем, Австрии, Люксембурге, вряд ли можно ожидать похожих беспорядков, как и в Швейцарии. Однако в государствах типа Бельгии, Голландии, Швеции, где иммигрантские сообщества создали параллельные субкультуры, я могу себе легко представить французский сценарий беспорядков. Здесь подобные события вполне могут произойти.Я думаю, Европа и европейские структуры пытаются спрятаться от решения подобных проблем в кусты. Можно даже утверждать, что руководство Евросоюза не делает правильных выводов из массовых беспорядков во Франции. Потому что в европейских структурах по-прежнему обсуждается необходимость упорядочения и увеличения массовой миграции иностранцев.К примеру, в воскресном интервью (2 июля) канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что стране ежегодно нужно 1,5 миллиона мигрантов. Эту же цифру повторили ряд местных экспертов. Я не знаю, как обосновываются эти цифры, но это сумасшествие, идущее вразрез с реальностью.— Почему украинские СМИ очень неохотно освещают какие-либо беспорядки в Европе? Сейчас, когда происходят протесты во Франции, это особенно видно. Боятся ослабления Запада или того, что украинцы возьмут пример с французов? (На Украине постоянно отменяют соцвыплаты, увеличили в два раза тариф на электроэнергию)— Безусловно, украинским СМИ, невероятно зачёсанным и ориентированным лишь на интересы правящей верхушки, невыгодно освещать такие события в Евросоюзе. Ведь во внутреннем использовании украинские власти описывают ЕС как чудный сад господина Борреля, в который они якобы ведут страну — в эдакое прекрасное далеко, которое на самом деле не существует. Наверняка, украинские комментаторы и псевдоэксперты выставляют протесты во Франции как локальные и малозначимые проявления какой-нибудь молодёжной субкультуры.А на самом деле протесты во Франции — это цветочки или, скажу конкретнее, симптомы очень глубокой и хронической болезни Евросоюза. Да, Евросоюз без глубоких и серьёзнейших реформ долго не протянет, а украинское правительство по-прежнему тянет свою страну и в НАТО, и в ЕС.— Швейцарию критикуют за то, что она запрещает другим государствам передавать Киеву произведенное у нее оружие из соображений нейтралитета. Например, 28 июня правительство страны не разрешило реэкспорт почти сотни танков Leopard 1, которые после модернизации в Германии должны были передать Украине. Есть ли у Швейцарии какая-то особенная позиции по вступлению Украины в НАТО?— К счастью, Швейцария не является членом НАТО — ни прямым, ни ассоциированным. Поэтому швейцарская позиция по этому вопросу никак не будет отображена.Что касается запрета передавать Киеву вооружения, произведенные в Швейцарии, — даже в нашей нейтральной стране борются группировки, которые заинтересованы в массовом производстве оружия и продажи его за рубеж. Да, действительно, они ходят с лозунгами: чем жёстче Швейцария будет запрещать поставлять купленное у нас вооружение в третьи государства своим странам-партнёрам (например, Германии), тем чаще последние будут отказываться от покупок швейцарского военного продукта.Это капитализм, и производитель хочет продавать свою продукцию на максимально большем количестве рынков. К счастью, пока и правительство, и народ нашей маленькой страны следует букве закона, которая запрещает поставлять вооружения в страны с открытым военным конфликтом. Буквально на днях Международный Красный Крест насчитал порядка 100 горячих военных конфликтов [в мире], где гибнут мирные граждане. Ровно в эти страны мы в Швейцарии не станем поставлять оружие. Пока это так — насколько длительно мы сможем жить согласно этому правилу, я прогнозировать не могу.Швейцария является маленьким островком, окружённым странами НАТО и Евросоюза, и, конечно, такая независимая и нейтральная позиция сильно мешает нашим странам-соседям. Конечно же, на правительство Швейцарии постоянно оказывают определённое давление — повторюсь, пока наши держатся, но не факт, что это будет всегда.— Как вы считаете, будет ли более массовое наступление вооруженных сил Украины (ВСУ)?— Массовое наступление ВСУ, честно говоря, обязательная часть в этой программе [войны Украины и Запада против России]. Знаете, как у фигуристов: первая часть выступления — свободная, а другая — обязательная, где спортсмены выполняют прописанный в списке набор кульбитов, шурупов и тулупов.Страны, вооружившие Украину до зубов, безусловно, будут требовать от нее исполнения данных обещаний — то есть наступления и поражения России на поле боя. Без этого вся аргументация и Украины, и блока НАТО рассыпается как карточный домик. В НАТО, Евросоюзе, на Западе нет плана Б — есть только план, согласно которому Россия должна проиграть. Для этого нужно подорвать её социальный строй, что очевидно не получается; нужно экономику уничтожить — Обама с 2011 год говорит о разорванной в клочья экономике России, а на самом деле нефть и газ по-прежнему продаются, самолёты летают, россияне трудятся и отдыхают.На Западе понимают, что на экономическом фронте близких перемен ожидать не стоит, поэтому не остаётся ничего другого, кроме вооружения оголтелых, озверевших украинских войск. Насколько наступление ВСУ будет удачным, вопрос, на который практически все знают ответ: удачным наступление украинской армии быть не может. Но Западу нужна именно эта генеральная, так называемая Сталинградская битва, чтобы потом, разведя руками, сказать "мы сделали все, что могли" и бросить Украину, как горячую картофелину.

https://ukraina.ru/20230704/1047790196.html

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https://ukraina.ru/20230628/1047641418.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия (рф), франция, украина, швейцария, зарубежье, запад, европа, киев, германия, олаф шольц, протесты, нато, безработица, украинские сми, всу