https://ukraina.ru/20230704/1047786854.html

Подготовка к провокациям на ЗАЭС, атаки ВСУ, борьба за Лавру. Главное на Украине на 13:00 4 июля

Подготовка к провокациям на ЗАЭС, атаки ВСУ, борьба за Лавру. Главное на Украине на 13:00 4 июля - 04.07.2023 Украина.ру

Подготовка к провокациям на ЗАЭС, атаки ВСУ, борьба за Лавру. Главное на Украине на 13:00 4 июля

Украина.ру, 04.07.2023

2023-07-04T13:00

2023-07-04T13:00

2023-07-04T13:00

спецоперация

хроники

эксклюзив

киево-печерская лавра

лавра

всу

атаки

белгородская область

москва

запорожская аэс

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Рогов заявил об алгоритме действий на случай провокации Украины на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). ВСУ обстреляли медицинский склад в Акимовке, выпустили около 130 снарядов по Белгородской области, попытались устроить теракт в Москве и области. Верующие УПЦ заблокировали доступ комиссии Минкульта в корпус Киево-Печерской лаврыПредседатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что был прописан алгоритм действий на случай провокации украинских военных на Запорожской атомной электростанции."В Энергодаре проверены сирены и средства оповещения населения, паники никакой нет, оперативные службы все готовы, алгоритм действий на случай провокации украинских войск прописан", — указал Рогов.Он подчеркнул, что обстановка на ЗАЭС спокойная.По словам главы движения, радиационный фон находится в норме, а персонал атомной станции работает в штатном режиме.В свою очередь советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа рассказал, что Украина отключила Днепровскую линию электропередач, через которую проходило снабжение электричеством ЗАЭС.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отвечая на просьбу журналистов дать оценку ситуации вокруг ЗАЭС, отметил, что она "остается чрезвычайно хрупкой и опасной"."Данная АЭС находится, считайте, в центре вооруженного конфликта. Мы надеемся, что стороны будут с ответственностью подходить к этому и что инцидента на АЭС не произойдет", - добавил он.Также он заверил, что специалисты агентства продолжат свою работу на Запорожской АЭС и после 5 июля.Ранее в телеграм-канале военной разведки Украины появилось заявление, что персонал Запорожской АЭС якобы получил рекомендации постепенно эвакуироваться в Крым до 5 июля. Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа отмечал, что утверждения из Киева не соответствуют действительности.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту.В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что российская сторона якобы намерена взорвать Запорожскую АЭС. Позднее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва распространила в организации письмо, в котором проинформировала, что не намерена взрывать ЗАЭС.Атаки ВСУВооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник обстреляли медицинский склад в Акимовке, ранив четырёх волонтеров, рассказал журналистам представитель оперативных служб Запорожской области.Также украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области примерно 130 различными снарядами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале."В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущен 21 артиллерийский снаряд. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. Под артиллерийский обстрел попало село Журавлевка - зафиксировано 7 прилетов. Также противник сбросил с беспилотников одно взрывное устройство и одну гранату. Обошлось без последствий. По селу Солнцевка выпущено два артиллерийских снаряда", - написал Гладков.Он уточнил, что в Валуйском городском округе из ствольной артиллерии 20 раз обстреляли село Кукуевка. Различные повреждения получили шесть частных домовладений, два транспортных средства и четыре нежилых строения. По селу Борки выпущено четыре артиллерийских снаряда, также над селом Карабаново силами ПВО сбит один беспилотник противника. По данным губернатора, в хуторе Старый Волоконовского района было выпущено 45 минометных снарядов, а в селе Тишанка – шесть артиллерийских снарядов. В Грайворонском округе, согласно сведениям главы области, в селе Пороз с беспилотника сброшено взрывное устройство, поврежден объект связи. В окраине села Сподарюшино выпущено шесть минометных снарядов."В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено семь артиллерийских и пять минометных снарядов. Из миномета обстреляли село Терезовка – зафиксировано три прилета", - отметил Гладков, добавив, что ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.Кроме того, во вторник противовоздушная оборона пресекла попытку Украины провести террористическую атаку пятью беспилотниками по объектам в Москве и области, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы", - говорится в сообщении.Отмечается, что четыре украинских беспилотника на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО.Ещё один аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области."В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - уточнили в МО РФ.Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.Как констатировал накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.Во вторник украинский солдат с позывным Легион заявил, что нынешние бои на передовой похожи на то, что происходило в Артемовске "в самый горячий период". По его словам, из-за минных полей украинские войска могут продвигаться только "от дерева к дереву". Он отметил, что за годы военной службы он никогда не видел столько мин.Борьба за лавруНа днях адвокат Киево-Печерской лавры Никита Чекман опубликовал указ министерства культуры и информационной политики Украины, где говорилось, что ведомство создало комиссию по опечатыванию помещений монастыря и призвало монахов УПЦ освободить помещения до 4 июля.В УПЦ заявили, что требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры является незаконным, назвали такие действия самоуправством.Во вторник в украинском Минкульте проинформировали, что комиссия ведомства намерена проверить и опечатать пять корпусов на территории лавры.В ведомстве уточнили, что речь идет о корпусах, не задействованных в религиозной деятельности монастыря.В свою очередь верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заблокировали доступ комиссии минкультуры Украины по описи в один из корпусов лавры, сообщил союз православных журналистов Украины."Верующие заблокировали комиссии доступ к 69-му корпусу. Глава нацзаповедника говорит, что если комиссия не сможет "работать", то чиновники обратятся к правоохранительным органам. Представители полиции уже там. Между защитниками лавры и активистами происходят словесные перепалки. При этом активисты сменили риторику - теперь они говорят, что они не выступают против УПЦ, а ратуют "за исполнения решения суда" и переживают "за закон", - говорится в материале союза православных журналистов Украины.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил монахам остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

спецоперация, хроники, эксклюзив, киево-печерская лавра, лавра, всу, атаки, белгородская область, москва, запорожская аэс, провокации