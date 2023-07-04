https://ukraina.ru/20230704/1047786430.html

"Цирк продолжается". Депутатам Львовского облсовета вручили повестки в военкоматы

"Цирк продолжается". Депутатам Львовского облсовета вручили повестки в военкоматы - 04.07.2023 Украина.ру

"Цирк продолжается". Депутатам Львовского облсовета вручили повестки в военкоматы

Депутатам Львовского Облсовета Украины вручили повестки от представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), военкоматов. Об этом сообщил депутат от партии "Свобода" Иосиф Сытник в своём Facebook*

2023-07-04T13:07

2023-07-04T13:07

2023-07-04T13:07

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украина

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военкомат

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Депутатам Львовского облсовета вручили повестки для явки в военкоматы. Повестки раздали перед началом сессионного заседания.На повестке, фото которой опубликовал депутат Сытник, отсутствует номер, а дата явки в военкомат назначена на 9 утра 5 июля."Областной военкомат исправляет ошибку, допущенную 24 февраля 2022 года. Повестки на входе в сессионный зал Львовский областной совет", – прокомментировал депутат Александр Ганущин, уже находящийся на службе в 103 бригаде территориальной обороны.Подписчики прокомментировали фото повестки иронично. "Показуха для лохов!", - написал один из пользователей. "Никто не пойдёт. Половина инвалидов. Цирк продолжается", - поддержал второй.* соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

https://ukraina.ru/20230702/1047753095.html

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новости, украина, львов, облсовет, повестка, военкомат