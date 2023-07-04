"Цирк продолжается". Депутатам Львовского облсовета вручили повестки в военкоматы
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Йосиф Ситник
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Йосиф Ситник
Депутатам Львовского Облсовета Украины вручили повестки от представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), военкоматов. Об этом сообщил депутат от партии "Свобода" Иосиф Сытник в своём Facebook*
Депутатам Львовского облсовета вручили повестки для явки в военкоматы. Повестки раздали перед началом сессионного заседания.
"Сессия Львовского областного совета начинается со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного [ТЦК и СП] г. Львова. Депутатам вручили повестки", - написал Сытник.
На повестке, фото которой опубликовал депутат Сытник, отсутствует номер, а дата явки в военкомат назначена на 9 утра 5 июля.
"Областной военкомат исправляет ошибку, допущенную 24 февраля 2022 года. Повестки на входе в сессионный зал Львовский областной совет", – прокомментировал депутат Александр Ганущин, уже находящийся на службе в 103 бригаде территориальной обороны.
Подписчики прокомментировали фото повестки иронично. "Показуха для лохов!", - написал один из пользователей. "Никто не пойдёт. Половина инвалидов. Цирк продолжается", - поддержал второй.
* соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
2 июля, 16:53Во Львове назвали число добровольно приходящих в военкоматыЛишь 20% от необходимого количества военнообязанных идут служить в ВСУ добровольно, это значит, что мобилизация в регионе может оказаться под угрозой. Такое заявление 2 июля сделал руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко в интервью "24 каналу"