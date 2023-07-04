"Цирк продолжается". Депутатам Львовского облсовета вручили повестки в военкоматы - 04.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230704/1047786430.html
"Цирк продолжается". Депутатам Львовского облсовета вручили повестки в военкоматы
"Цирк продолжается". Депутатам Львовского облсовета вручили повестки в военкоматы - 04.07.2023 Украина.ру
"Цирк продолжается". Депутатам Львовского облсовета вручили повестки в военкоматы
Депутатам Львовского Облсовета Украины вручили повестки от представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), военкоматов. Об этом сообщил депутат от партии "Свобода" Иосиф Сытник в своём Facebook*
2023-07-04T13:07
2023-07-04T13:07
новости
украина
львов
облсовет
повестка
военкомат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/04/1047785781_0:0:755:425_1920x0_80_0_0_85ce2d72b367807258a06ea76db6944a.jpg
Депутатам Львовского облсовета вручили повестки для явки в военкоматы. Повестки раздали перед началом сессионного заседания.На повестке, фото которой опубликовал депутат Сытник, отсутствует номер, а дата явки в военкомат назначена на 9 утра 5 июля."Областной военкомат исправляет ошибку, допущенную 24 февраля 2022 года. Повестки на входе в сессионный зал Львовский областной совет", – прокомментировал депутат Александр Ганущин, уже находящийся на службе в 103 бригаде территориальной обороны.Подписчики прокомментировали фото повестки иронично. "Показуха для лохов!", - написал один из пользователей. "Никто не пойдёт. Половина инвалидов. Цирк продолжается", - поддержал второй.* соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
https://ukraina.ru/20230702/1047753095.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/04/1047785781_94:0:661:425_1920x0_80_0_0_edb0e755c0b94a0520857b4d78227a8d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, львов, облсовет, повестка, военкомат
Новости, Украина, Львов, облсовет, повестка, военкомат

"Цирк продолжается". Депутатам Львовского облсовета вручили повестки в военкоматы

13:07 04.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Йосиф Ситник
- РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Йосиф Ситник
Читать в
Депутатам Львовского Облсовета Украины вручили повестки от представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), военкоматов. Об этом сообщил депутат от партии "Свобода" Иосиф Сытник в своём Facebook*
Депутатам Львовского облсовета вручили повестки для явки в военкоматы. Повестки раздали перед началом сессионного заседания.

"Сессия Львовского областного совета начинается со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного [ТЦК и СП] г. Львова. Депутатам вручили повестки", - написал Сытник.

На повестке, фото которой опубликовал депутат Сытник, отсутствует номер, а дата явки в военкомат назначена на 9 утра 5 июля.
"Областной военкомат исправляет ошибку, допущенную 24 февраля 2022 года. Повестки на входе в сессионный зал Львовский областной совет", – прокомментировал депутат Александр Ганущин, уже находящийся на службе в 103 бригаде территориальной обороны.
Подписчики прокомментировали фото повестки иронично. "Показуха для лохов!", - написал один из пользователей. "Никто не пойдёт. Половина инвалидов. Цирк продолжается", - поддержал второй.
* соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
2 июля, 16:53
Во Львове назвали число добровольно приходящих в военкоматыЛишь 20% от необходимого количества военнообязанных идут служить в ВСУ добровольно, это значит, что мобилизация в регионе может оказаться под угрозой. Такое заявление 2 июля сделал руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко в интервью "24 каналу"
 
НовостиУкраинаЛьвовоблсоветповесткавоенкомат
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:55Песков рассказал об уровне защиты Москвы от украинских беспилотников
13:44Позиция Зеленского по Саакашвили оскорбительна для Грузии - Кобахидзе
13:41Данилов объявил о смене стратегии контрнаступления
13:39Александр Песке: кто он
13:35Беременность – не помеха: ждет четвертого ребенка и помогает снабжать наших солдат на фронте. Видео
13:24Путин объяснил, зачем Запад создал из Украины "Антироссию"
13:23"Вырежем всех". В Хмельницкой области неизвестные угрожают священникам УПЦ
13:15От Запорожья до Ровно. Где и как власти Украины планируют ядерную провокацию
13:12Ученые в России предложили новый метод изготовления ядерного топлива с помощью СВЧ
13:09Си Цзиньпин призвал страны ШОС противостоять цветным революциям
13:07"Цирк продолжается". Депутатам Львовского облсовета вручили повестки в военкоматы
13:04Верующие УПЦ заблокировали комиссию Минкульта Украины в Киево-Печерской лавре
13:00Подготовка к провокациям на ЗАЭС, атаки ВСУ, борьба за Лавру. Главное на Украине на 13:00 4 июля
12:19"Никакого эффекта": в Эстонии увеличат штрафы за русский язык в школах в 15 раз
12:09Боевик "Кракена" рассказал, почему украинские солдаты не хотят лезть в "Леопарады"
12:02Неправильная борьба с наркотиками. Почём на Западе опиум для народа
12:01Юшков о сокращении поставок нефти, курсе на Казахстан и ветрогенерации в ЕС. Видео
11:58"С самого начала было ясно": немецкий историк рассказал о роли Leopаrd для Украины и сделал новый прогноз
11:29Замглавы МВД Польши: Варшава поможет Киеву, но Волынскую резню не простит
11:23Бурятский депутат ушёл добровольцем и получил ранение
Лента новостейМолния