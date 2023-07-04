"Никакого эффекта": в Эстонии увеличат штрафы за русский язык в школах в 15 раз - 04.07.2023 Украина.ру
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"Никакого эффекта": в Эстонии увеличат штрафы за русский язык в школах в 15 раз
"Никакого эффекта": в Эстонии увеличат штрафы за русский язык в школах в 15 раз - 04.07.2023 Украина.ру
"Никакого эффекта": в Эстонии увеличат штрафы за русский язык в школах в 15 раз
Начиная с середины августа Языковой департамент эстонского парламента в сотрудничестве с Министерством образования страны увеличит штрафы за использования русского языка учебными заведениями в 15 раз. Об этом на днях сообщило издание ERR
2023-07-04T12:19
2023-07-04T12:19
новости
эстония
русский язык
штраф
прибалтика
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Учителя, использующего в работе русский язык, теперь будет ожидать штраф 9600 евро.Штрафы, существующие в данный момент, "не возымели эффекта", отметил координатор перехода на эстоноязычное обучение Министерства образования Ингар Дуболазов."Разумеется, когда штраф большой, - сейчас 600 евро, это было смешно, это местное самоуправление с легкой руки платило, - но 10 000, когда у тебя пять директоров, тогда у тебя 50 000, и я думаю, здесь горсобрание начинает думать, что надо делать", - добавила мэр Нарвы Катри Райк.Около 2500 педагогов среднеобразовательных школ в Эстонии не владеют в достаточной степени государственным языком следует из отчета Языкового департамента.Славянская основная школа в Кохтла-Ярве только за 2023 год получила 22 штрафа. Директор учебного заведения Светлана Владимирова рассказала журналистам, что, к ее сожалению, "вне рабочего места использование языка у человека ограничено", в быту местные жители общаются на русском.
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новости, эстония, русский язык, штраф, прибалтика
Новости, Эстония, Русский язык, штраф, Прибалтика

"Никакого эффекта": в Эстонии увеличат штрафы за русский язык в школах в 15 раз

12:19 04.07.2023
 
© Фото : Shane MacClure / flickr.com
- РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Shane MacClure / flickr.com
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Начиная с середины августа Языковой департамент эстонского парламента в сотрудничестве с Министерством образования страны увеличит штрафы за использования русского языка учебными заведениями в 15 раз. Об этом на днях сообщило издание ERR
Учителя, использующего в работе русский язык, теперь будет ожидать штраф 9600 евро.
Штрафы, существующие в данный момент, "не возымели эффекта", отметил координатор перехода на эстоноязычное обучение Министерства образования Ингар Дуболазов.
"Разумеется, когда штраф большой, - сейчас 600 евро, это было смешно, это местное самоуправление с легкой руки платило, - но 10 000, когда у тебя пять директоров, тогда у тебя 50 000, и я думаю, здесь горсобрание начинает думать, что надо делать", - добавила мэр Нарвы Катри Райк.
Около 2500 педагогов среднеобразовательных школ в Эстонии не владеют в достаточной степени государственным языком следует из отчета Языкового департамента.
Славянская основная школа в Кохтла-Ярве только за 2023 год получила 22 штрафа. Директор учебного заведения Светлана Владимирова рассказала журналистам, что, к ее сожалению, "вне рабочего места использование языка у человека ограничено", в быту местные жители общаются на русском.
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