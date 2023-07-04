https://ukraina.ru/20230704/1047786311.html

"Никакого эффекта": в Эстонии увеличат штрафы за русский язык в школах в 15 раз

"Никакого эффекта": в Эстонии увеличат штрафы за русский язык в школах в 15 раз - 04.07.2023 Украина.ру

"Никакого эффекта": в Эстонии увеличат штрафы за русский язык в школах в 15 раз

Начиная с середины августа Языковой департамент эстонского парламента в сотрудничестве с Министерством образования страны увеличит штрафы за использования русского языка учебными заведениями в 15 раз. Об этом на днях сообщило издание ERR

2023-07-04T12:19

2023-07-04T12:19

2023-07-04T12:19

новости

эстония

русский язык

штраф

прибалтика

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Учителя, использующего в работе русский язык, теперь будет ожидать штраф 9600 евро.Штрафы, существующие в данный момент, "не возымели эффекта", отметил координатор перехода на эстоноязычное обучение Министерства образования Ингар Дуболазов."Разумеется, когда штраф большой, - сейчас 600 евро, это было смешно, это местное самоуправление с легкой руки платило, - но 10 000, когда у тебя пять директоров, тогда у тебя 50 000, и я думаю, здесь горсобрание начинает думать, что надо делать", - добавила мэр Нарвы Катри Райк.Около 2500 педагогов среднеобразовательных школ в Эстонии не владеют в достаточной степени государственным языком следует из отчета Языкового департамента.Славянская основная школа в Кохтла-Ярве только за 2023 год получила 22 штрафа. Директор учебного заведения Светлана Владимирова рассказала журналистам, что, к ее сожалению, "вне рабочего места использование языка у человека ограничено", в быту местные жители общаются на русском.

https://ukraina.ru/20230328/1044802169.html

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новости, эстония, русский язык, штраф, прибалтика