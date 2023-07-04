Верующие УПЦ заблокировали комиссию Минкульта Украины в Киево-Печерской лавре - 04.07.2023 Украина.ру
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Верующие УПЦ заблокировали комиссию Минкульта Украины в Киево-Печерской лавре
Верующие УПЦ заблокировали комиссию Минкульта Украины в Киево-Печерской лавре - 04.07.2023 Украина.ру
Верующие УПЦ заблокировали комиссию Минкульта Украины в Киево-Печерской лавре
Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заблокировали доступ комиссии минкультуры Украины по описи в один из корпусов Киево-Печерской лавры. Чиновники грозятся обратиться в полицию. Об этом сообщили в союзе православных журналистов Украины 4 июля
2023-07-04T13:04
2023-07-04T13:09
новости
украина
киево-печерская лавра
упц
александр ткаченко
минкульт
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Комиссия Министерств культуры Украины прибыла в национальный заповедник "Киево-Печерская лавра", чтобы проверить и опечатать пять корпусов территории Нижней лавры. На территории Киево-Печерской лавры собралось большое количество верующих канонической УПЦ, чтобы отстоять святыню. Они перегородили чиновникам вход в три корпуса Лавры. Между защитниками лавры и активистами происходят словесные перепалки. При этом активисты сменили риторику - теперь они говорят, что они не выступают против УПЦ, а ратуют "за исполнения решения суда" и переживают "за закон".Один из активистов взялся указывать женщинам без конца повторяя: "Чемодан. Вокзал. Россия", на что получил достойный ответ: "Чемодан. Вокзал. Передовая. Идите воюйте!". Защитники лавры повторяли активистам, что не отдадут святыню, продолжая читать молитвы.Сам же министр культуры Украины Александр Ткаченко признал, что его действия в отношении монахов канонической УПЦ незаконны. Ведомство выселяло монахов канонической УПЦ из Киево-Печерской лавры без соответствующего решения суда и необходимой законодательной базы.По мнению Ткаченко, в монастыре "восстанавливается нормальная жизнь". Среди примеров "нормальной жизни" министр назвал проведение панихиды по Мазепе.Киевский режим организовал масштабную волну гонений на каноническую УПЦ. Власти разных регионов Украины запретили ее деятельность, а в Раду внесли законопроект о фактическом запрете УПЦ.Служба безопасности Украины открывает уголовные дела против духовенства, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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новости, украина, киево-печерская лавра, упц, александр ткаченко, минкульт
Новости, Украина, Киево-Печерская лавра, УПЦ, Александр Ткаченко, Минкульт

Верующие УПЦ заблокировали комиссию Минкульта Украины в Киево-Печерской лавре

13:04 04.07.2023 (обновлено: 13:09 04.07.2023)
 
© Реальный Киев | Украина / Telegram
© Реальный Киев | Украина / Telegram
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Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заблокировали доступ комиссии минкультуры Украины по описи в один из корпусов Киево-Печерской лавры. Чиновники грозятся обратиться в полицию. Об этом сообщили в союзе православных журналистов Украины 4 июля
Комиссия Министерств культуры Украины прибыла в национальный заповедник "Киево-Печерская лавра", чтобы проверить и опечатать пять корпусов территории Нижней лавры.
На территории Киево-Печерской лавры собралось большое количество верующих канонической УПЦ, чтобы отстоять святыню. Они перегородили чиновникам вход в три корпуса Лавры.
Между защитниками лавры и активистами происходят словесные перепалки. При этом активисты сменили риторику - теперь они говорят, что они не выступают против УПЦ, а ратуют "за исполнения решения суда" и переживают "за закон".
Один из активистов взялся указывать женщинам без конца повторяя: "Чемодан. Вокзал. Россия", на что получил достойный ответ: "Чемодан. Вокзал. Передовая. Идите воюйте!". Защитники лавры повторяли активистам, что не отдадут святыню, продолжая читать молитвы.

"Глава нацзаповедника говорит, что если комиссия не сможет "работать", то чиновники обратятся к правоохранительным органам. Представители полиции уже там. Хотя, накануне митрополит Климент и юристы Лавры в очередной раз подчеркнули, что все решения о выселении монахов из монастыря - незаконны.", - говорится в сообщении СПЖ.

Сам же министр культуры Украины Александр Ткаченко признал, что его действия в отношении монахов канонической УПЦ незаконны. Ведомство выселяло монахов канонической УПЦ из Киево-Печерской лавры без соответствующего решения суда и необходимой законодательной базы.
По мнению Ткаченко, в монастыре "восстанавливается нормальная жизнь". Среди примеров "нормальной жизни" министр назвал проведение панихиды по Мазепе.
Киевский режим организовал масштабную волну гонений на каноническую УПЦ. Власти разных регионов Украины запретили ее деятельность, а в Раду внесли законопроект о фактическом запрете УПЦ.
Служба безопасности Украины открывает уголовные дела против духовенства, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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