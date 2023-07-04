https://ukraina.ru/20230704/1047779265.html

За уничтоженный Leopard: Григорий Лепс передал российскому бойцу миллион рублей

За уничтоженный Leopard: Григорий Лепс передал российскому бойцу миллион рублей - 04.07.2023 Украина.ру

За уничтоженный Leopard: Григорий Лепс передал российскому бойцу миллион рублей

Певец Григорий Лепс передал бойцу с позывным "Веном" миллион рублей за подбитый танк Leopard. Соответствующее видео с комментарием военного артист выложил в своем Телеграм-канале вечером 3 июля

2023-07-04T07:50

2023-07-04T07:50

2023-07-04T07:50

новости

григорий лепс

миллионы

боец

танк

leopard-2 (танк)

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"Я ответил за свои слова", — написал музыкант.Ранее певцы Николай Басков и Григорий Лепс совместно с лидером группы "Земляне" Владимиром Киселевым объявили о намерении премировать российских военнослужащих, которые на поле боя выведут из строя западные танки."Мы делаем свое дело, как считаем нужным, они делают свое. Мы будем помогать нашим бойцам до тех пор, пока держит нас земля, пока мы можем действительно погибнуть за Отечество, и это известно всем и каждому, кто побывал в Донбассе и не раз", - пояснил тогда Лепс.Пару недель назад стало известно об отмене концерта певца, запланированного на 8 июля в Казахстане. Причиной послужила поддержка артистом СВО и обещание давать по миллиону за подбитые танки Leopard. "Позиция Григория Викторовича была, есть и будет неизменной. Мы поддерживаем нашу страну, что бы ни происходило в разных странах, что бы ни говорили. Отменили и отменили, хр*н с ними. Ничего страшного. Обойдемся без Казахстана. Ну ради Бога", - отреагировал на это событие концертный директор Лепса ВладимирУрюпин.

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новости, григорий лепс, миллионы, боец, танк, leopard-2 (танк)