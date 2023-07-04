За уничтоженный Leopard: Григорий Лепс передал российскому бойцу миллион рублей - 04.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230704/1047779265.html
За уничтоженный Leopard: Григорий Лепс передал российскому бойцу миллион рублей
За уничтоженный Leopard: Григорий Лепс передал российскому бойцу миллион рублей - 04.07.2023 Украина.ру
За уничтоженный Leopard: Григорий Лепс передал российскому бойцу миллион рублей
Певец Григорий Лепс передал бойцу с позывным "Веном" миллион рублей за подбитый танк Leopard. Соответствующее видео с комментарием военного артист выложил в своем Телеграм-канале вечером 3 июля
2023-07-04T07:50
2023-07-04T07:50
новости
григорий лепс
миллионы
боец
танк
leopard-2 (танк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101390/85/1013908547_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3610022e7afe53582fd3e806a7205f95.jpg.webp
"Я ответил за свои слова", — написал музыкант.Ранее певцы Николай Басков и Григорий Лепс совместно с лидером группы "Земляне" Владимиром Киселевым объявили о намерении премировать российских военнослужащих, которые на поле боя выведут из строя западные танки."Мы делаем свое дело, как считаем нужным, они делают свое. Мы будем помогать нашим бойцам до тех пор, пока держит нас земля, пока мы можем действительно погибнуть за Отечество, и это известно всем и каждому, кто побывал в Донбассе и не раз", - пояснил тогда Лепс.Пару недель назад стало известно об отмене концерта певца, запланированного на 8 июля в Казахстане. Причиной послужила поддержка артистом СВО и обещание давать по миллиону за подбитые танки Leopard. "Позиция Григория Викторовича была, есть и будет неизменной. Мы поддерживаем нашу страну, что бы ни происходило в разных странах, что бы ни говорили. Отменили и отменили, хр*н с ними. Ничего страшного. Обойдемся без Казахстана. Ну ради Бога", - отреагировал на это событие концертный директор Лепса ВладимирУрюпин.
https://ukraina.ru
https://ukraina.ru/20230704/1047778560.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101390/85/1013908547_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80d8c888268d3557b5b514ddbace46f3.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, григорий лепс, миллионы, боец, танк, leopard-2 (танк)
Новости, Григорий Лепс, миллионы, боец, танк, Leopard-2 (танк)

За уничтоженный Leopard: Григорий Лепс передал российскому бойцу миллион рублей

07:50 04.07.2023
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПраздничный концерт "Россия молодая" в акватории Ялты
Праздничный концерт Россия молодая в акватории Ялты - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать в
Певец Григорий Лепс передал бойцу с позывным "Веном" миллион рублей за подбитый танк Leopard. Соответствующее видео с комментарием военного артист выложил в своем Телеграм-канале вечером 3 июля
"Я ответил за свои слова", — написал музыкант.
Ранее певцы Николай Басков и Григорий Лепс совместно с лидером группы "Земляне" Владимиром Киселевым объявили о намерении премировать российских военнослужащих, которые на поле боя выведут из строя западные танки.
"Мы делаем свое дело, как считаем нужным, они делают свое. Мы будем помогать нашим бойцам до тех пор, пока держит нас земля, пока мы можем действительно погибнуть за Отечество, и это известно всем и каждому, кто побывал в Донбассе и не раз", - пояснил тогда Лепс.
Пару недель назад стало известно об отмене концерта певца, запланированного на 8 июля в Казахстане. Причиной послужила поддержка артистом СВО и обещание давать по миллиону за подбитые танки Leopard.
"Позиция Григория Викторовича была, есть и будет неизменной. Мы поддерживаем нашу страну, что бы ни происходило в разных странах, что бы ни говорили. Отменили и отменили, хр*н с ними. Ничего страшного. Обойдемся без Казахстана. Ну ради Бога", - отреагировал на это событие концертный директор Лепса ВладимирУрюпин.
07:20
В НАТО заявили, что Киев не получит F-16 до завершения контрнаступления. Кулеба возмутилсяУкраина не получит истребители F-16 до завершения нынешнего контрнаступления. Такое заявление 3 июля в интервью радиостанции LBC сделал глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр
 
НовостиГригорий ЛепсмиллионыбоецтанкLeopard-2 (танк)
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:30Чем закончится очередной кризис в Косово. Тот, кто уступает Западу, всегда проигрывает
09:15Алексей Кочетков: Сейчас наша главная задача обеспечить средствами борьбы с дронами на уровне взводов
09:09В МИД РФ дали оценку атаке беспилотников на Новую Москву и Подмосковье
09:00Зверства националистов, проблема с истребителями, иск за блокаду Крыма. Главное на Украине на утро 4 июля
08:48Гладков уволил заместителя, а жителям Шебекино предложил вернуться домой
08:31Новая атака на Москву. Сбиты еще два беспилотника
08:20Токаев поблагодарил Байдена за укрепление безопасности в Центральной Азии
08:04В Московской области сбиты три беспилотника
08:00"На Москву!" Успех и поражение белых на Украине
07:50За уничтоженный Leopard: Григорий Лепс передал российскому бойцу миллион рублей
07:47Хроника энергетической войны: последние события
07:30Эстония с НАТО готовят военную провокацию против России - лидер партии Koos
07:27Ни победы, ни поражения. Что ждет Украину после провала контрнаступления и саммита НАТО
07:20В НАТО заявили, что Киев не получит F-16 до завершения контрнаступления. Кулеба возмутился
04:58И каннабис тоже. Украинские эксперты обсуждают то, как на Украине строят жесткую тоталитарную диктатуру
04:50Владимир Брутер о вступлении Украины в НАТО: Зеленский и Кулеба прекрасно знают результат
04:31Дмитрий Рогозин: Украину в НАТО не примут – самоубийц на Западе нет
18:41ЛГБТ-скандал в армии. Итоги 3 июля на Украине
18:03Средство для унитаза, мыло и дезодоранты включили в украинский список "спонсоров войны"
18:00Глеб Бокий и масонское подполье в НКВД
Лента новостейМолния