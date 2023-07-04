https://ukraina.ru/20230704/1047778560.html

В НАТО заявили, что Киев не получит F-16 до завершения контрнаступления. Кулеба возмутился

В НАТО заявили, что Киев не получит F-16 до завершения контрнаступления. Кулеба возмутился - 04.07.2023 Украина.ру

В НАТО заявили, что Киев не получит F-16 до завершения контрнаступления. Кулеба возмутился

Украина не получит истребители F-16 до завершения нынешнего контрнаступления. Такое заявление 3 июля в интервью радиостанции LBC сделал глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр

2023-07-04T07:20

2023-07-04T07:20

2023-07-04T07:22

новости

украина

киев

запад

f-16

контрнаступление

дмитрий кулеба

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В то же время Бауэр признал, что украинцам "крайне тяжело" продвигаться на фронте.Параллельно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возмутился, что обещанное Западом обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 до сих пор не начато."В июне тренировки не начались. Это означает, что график начинает сдвигаться... Было обещание начать обучение в июне от одной из стран, теперь они говорят, что продолжают подготовку к началу обучения, ошиблись в расчетах, им надо больше времени. Но у нас времени нет", - сказал Кулеба.Ранее американское издание Politico сообщило, что хоть Украина и рассчитывает получить F-16 в 2023 году, случится не раньше начала 2024-го.Президент РФ Владимир Путин в середине июня заявил, что, если Украина получит F-16, которые будут базироваться за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения американских истребителей, а это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооруженный конфликт.

https://ukraina.ru/20230703/1047772228.html

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новости, украина, киев, запад, f-16, контрнаступление, дмитрий кулеба