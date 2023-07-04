https://ukraina.ru/20230704/1047778560.html
В НАТО заявили, что Киев не получит F-16 до завершения контрнаступления. Кулеба возмутился
В НАТО заявили, что Киев не получит F-16 до завершения контрнаступления. Кулеба возмутился - 04.07.2023 Украина.ру
В НАТО заявили, что Киев не получит F-16 до завершения контрнаступления. Кулеба возмутился
Украина не получит истребители F-16 до завершения нынешнего контрнаступления. Такое заявление 3 июля в интервью радиостанции LBC сделал глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр
2023-07-04T07:20
2023-07-04T07:20
2023-07-04T07:22
новости
украина
киев
запад
f-16
контрнаступление
дмитрий кулеба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046467313_383:412:1874:1250_1920x0_80_0_0_febb0c9924ee99fca39d0bf9d0684682.jpg.webp
В то же время Бауэр признал, что украинцам "крайне тяжело" продвигаться на фронте.Параллельно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возмутился, что обещанное Западом обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 до сих пор не начато."В июне тренировки не начались. Это означает, что график начинает сдвигаться... Было обещание начать обучение в июне от одной из стран, теперь они говорят, что продолжают подготовку к началу обучения, ошиблись в расчетах, им надо больше времени. Но у нас времени нет", - сказал Кулеба.Ранее американское издание Politico сообщило, что хоть Украина и рассчитывает получить F-16 в 2023 году, случится не раньше начала 2024-го.Президент РФ Владимир Путин в середине июня заявил, что, если Украина получит F-16, которые будут базироваться за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения американских истребителей, а это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооруженный конфликт.
https://ukraina.ru/20230703/1047772228.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046467313_216:0:1920:1278_1920x0_80_0_0_c4144c99df65ddad689100bdfc47a2e5.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, запад, f-16, контрнаступление, дмитрий кулеба
Новости, Украина, Киев, Запад, F-16, контрнаступление, Дмитрий Кулеба
В НАТО заявили, что Киев не получит F-16 до завершения контрнаступления. Кулеба возмутился
07:20 04.07.2023 (обновлено: 07:22 04.07.2023)
Украина не получит истребители F-16 до завершения нынешнего контрнаступления. Такое заявление 3 июля в интервью радиостанции LBC сделал глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр
"Он (вопрос о предоставлении истребителей - Ред.) не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления", — сказал Бауэр, добавив, что обучение украинских пилотов и технических специалистов "невозможно до этого контрнаступления".
В то же время Бауэр признал, что украинцам "крайне тяжело" продвигаться на фронте.
Параллельно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возмутился, что обещанное Западом обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 до сих пор не начато.
"В июне тренировки не начались. Это означает, что график начинает сдвигаться... Было обещание начать обучение в июне от одной из стран, теперь они говорят, что продолжают подготовку к началу обучения, ошиблись в расчетах, им надо больше времени. Но у нас времени нет", - сказал Кулеба.
Ранее американское издание Politico сообщило, что хоть Украина и рассчитывает получить F-16 в 2023 году, случится не раньше начала 2024-го.
Президент РФ Владимир Путин в середине июня заявил, что, если Украина получит F-16, которые будут базироваться за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения американских истребителей, а это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооруженный конфликт.