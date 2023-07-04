В НАТО заявили, что Киев не получит F-16 до завершения контрнаступления. Кулеба возмутился - 04.07.2023 Украина.ру
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В НАТО заявили, что Киев не получит F-16 до завершения контрнаступления. Кулеба возмутился
В НАТО заявили, что Киев не получит F-16 до завершения контрнаступления. Кулеба возмутился - 04.07.2023 Украина.ру
В НАТО заявили, что Киев не получит F-16 до завершения контрнаступления. Кулеба возмутился
Украина не получит истребители F-16 до завершения нынешнего контрнаступления. Такое заявление 3 июля в интервью радиостанции LBC сделал глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр
2023-07-04T07:20
2023-07-04T07:22
новости
украина
киев
запад
f-16
контрнаступление
дмитрий кулеба
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В то же время Бауэр признал, что украинцам "крайне тяжело" продвигаться на фронте.Параллельно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возмутился, что обещанное Западом обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 до сих пор не начато."В июне тренировки не начались. Это означает, что график начинает сдвигаться... Было обещание начать обучение в июне от одной из стран, теперь они говорят, что продолжают подготовку к началу обучения, ошиблись в расчетах, им надо больше времени. Но у нас времени нет", - сказал Кулеба.Ранее американское издание Politico сообщило, что хоть Украина и рассчитывает получить F-16 в 2023 году, случится не раньше начала 2024-го.Президент РФ Владимир Путин в середине июня заявил, что, если Украина получит F-16, которые будут базироваться за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения американских истребителей, а это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооруженный конфликт.
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новости, украина, киев, запад, f-16, контрнаступление, дмитрий кулеба
Новости, Украина, Киев, Запад, F-16, контрнаступление, Дмитрий Кулеба

В НАТО заявили, что Киев не получит F-16 до завершения контрнаступления. Кулеба возмутился

07:20 04.07.2023 (обновлено: 07:22 04.07.2023)
 
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Украина не получит истребители F-16 до завершения нынешнего контрнаступления. Такое заявление 3 июля в интервью радиостанции LBC сделал глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр

"Он (вопрос о предоставлении истребителей - Ред.) не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления", — сказал Бауэр, добавив, что обучение украинских пилотов и технических специалистов "невозможно до этого контрнаступления".

В то же время Бауэр признал, что украинцам "крайне тяжело" продвигаться на фронте.
Параллельно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возмутился, что обещанное Западом обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 до сих пор не начато.
"В июне тренировки не начались. Это означает, что график начинает сдвигаться... Было обещание начать обучение в июне от одной из стран, теперь они говорят, что продолжают подготовку к началу обучения, ошиблись в расчетах, им надо больше времени. Но у нас времени нет", - сказал Кулеба.
Ранее американское издание Politico сообщило, что хоть Украина и рассчитывает получить F-16 в 2023 году, случится не раньше начала 2024-го.
Президент РФ Владимир Путин в середине июня заявил, что, если Украина получит F-16, которые будут базироваться за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения американских истребителей, а это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооруженный конфликт.
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НовостиУкраинаКиевЗападF-16контрнаступлениеДмитрий Кулеба
 
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