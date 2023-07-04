https://ukraina.ru/20230704/1047776942.html

В шаге от катастрофы. 7 причин, почему Россия должна освободить гражданских пленных из украинских тюрем

В шаге от катастрофы. 7 причин, почему Россия должна освободить гражданских пленных из украинских тюрем - 04.07.2023 Украина.ру

В шаге от катастрофы. 7 причин, почему Россия должна освободить гражданских пленных из украинских тюрем

В украинских тюрьмах находятся тысячи заключенных, которых подозревают, обвиняют или уже приговорили к сроку за то, что они выступали за дружбу с и за единство с Россией, за то, что они раздавали российскую гумпомощь или работали учителями, врачами, коммунальщиками на подконтрольных РФ территориях, за то, что они помогали армии РФ.

2023-07-04T09:55

2023-07-04T09:55

2023-07-04T11:57

россия (рф)

украина

репрессии на украине

обмен пленными

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101726/73/1017267371_0:207:2904:1841_1920x0_80_0_0_54e8eae995e38fbca328d6f495dc966e.jpg

Этих людей необходимо освободить, обменяв их на гражданских, задержанных Россией за ту или иную помощь ВСУ. Причин для этого бесконечное множество, но основные из них таковы:1. Потому что лозунг "своих не бросаем" должен быть не пустым, а подкрепляться реальной практикойРоссийское руководство позиционировало специальную военную операцию в том числе как операцию по защите униженных и оскорбленных: русской по национальности и дружественной России по взглядам части населения Украины. За прошедшее с 24 февраля 2022 года время положение русских и пророссийских граждан Украины из тяжелого стало катастрофическим. С введением на Украине военного положения был наложен запрет на распространение любой информации, которая может "дестабилизировать обстановку". За нарушение — лишение свободы на срок до 12 лет. При этом никакой конкретики о том, какая именно информация может дестабилизировать обстановку, не указано. Нет и четкого обоснования запрета, который распространяется на все публикации, независимо от их содержания. Это значит, что дружественные России граждане под страхом тюрьмы лишены права высказывать любое, отличающееся от государственной пропаганды, мнение о России и россиянах, об общей истории, критиковать радикальный национализм, языковые запреты, гонения на православную церковь, глорификацию Бандеры и других нацистских коллаборационистов. Права лишены, но продолжают это делать, за что массово попадают в тюрьмы.За критику действующего на Украине режима также можно попасть на 15 лет за решетку по статье УК Украины 111-1, которая крайне широко трактует "сотрудничество с государством-агрессором". Настолько широко, что к ответственности при желании могут быть привлечены вообще все люди, проживающие на территории Херсонской, Запорожской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Луганской и Донецкой областей — всех областей, которые находятся или находились под контролем российской армии, а также контролируемых Украиной частях областей, которые были включены в состав Российской Федерации по результатам референдумов. Достаточно сказать что-то положительное о жизни подконтрольных России территорий или непосредственно поучаствовать в налаживании там хозяйства, чтобы попасть за решетку. Людям запретили, но они все-равно говорят и делают, и идут под суд.А с 12 мая 2022 года Украина может конфисковать собственность тех своих граждан, которые "тесно связаны" с Россией или поддерживают ее действия. Это значит, что симпатизирующих России не только сажают, но и грабят.Люди, которые выбрали Россию, защищали ее позиции, помогали ее гражданским или военным органам (есть и такие, хотя значительная часть подобных обвинений и сфабрикована), за что пострадали и лишились свободы, не могут считаться "чужими". А если Россия публично заявляет, что не бросает своих, то бросить этих людей она не имеет никакого морального права.2. Эти люди пострадали за поддержку России – от высказывания взглядов и мнений до непосредственной помощи российской армии.Сильное государство не может не нести ответственность за тех, кто поддержал ее политику, особенно в условиях специальной военной операции, когда эта поддержка неизбежно несет большие риски поддержавшему. Забыть о таких людях — значит лишиться социальной базы и могучего инструмента влияния, в том числе в рамках мягкой силы.3. Эти люди более русские чем многие из тех, кто имеет российское гражданствоВ интеллектуальном сообществе много лет обсуждают, а что же такое — быть русским, рассматривают разные признаки, от совершенно нелепых и конспирологических до вполне разумных и верифицируемых. Это обсуждение может быть бесконечным и бесконечно бессмысленным, если за пафосом абстрактных речей не увидеть будничную практику конкретных дел. Кто русский — тот, кто имеет в России собственность и доходы от нее выводит из отечественной юрисдикции в юрисдикцию недружественных стран, или тот, кто ничего не имеет, но выступает за Россию, помогает России, а потом идет в тюрьму? Кто русский — тот, кто при первой мнимой или реальной опасности, при снижении уровня привычного жизненного комфорта бежит из страны, или тот, у кого нет российского паспорта, но который осознанно идет на риск, а может и на смерть ради того, чтобы не отказаться от своей русскости. Кто русский — тот, кто грозит Украине ядерным оружием, сидя в комфортных московских офисах, или тот, кто, призывая Украину к миру и национальной терпимости, садится в ее холодные промозглые камеры?Какие люди нужны для построения сильной, независимой и демократической страны, давайте определимся.4. Невинно пострадавшие из-за начала СВО, за них мы тоже отвечаемСреди пострадавших от украинских карательных органов есть и люди, которые никакой реальной поддержки России не оказывали, но и не были сторонниками радикального украинского национализма. Они попали под машину репрессий вследствие доносов и оговоров, но надо хорошо осознавать, что именно ситуация специальной военной операции привела к тому, что эти люди пострадали. Поэтому и за их судьбы Россия также несет ответственность. Отмахиваться от этих людей не стоит — возвращенные благодаря России к нормальной жизни, они станут лояльными гражданами, важной социальной группой, которая не была в полной мере "своей", но станет таковой, если ей помочь. Освободив таких людей, Россия покажет всему миру гуманизм, широту взглядов и политическую дальновидность.5. Имидж страны и уважение к нейМеждународное положение государства, его отношения с другими государствами во многом строятся на соответствии слов делам. Если Россия позиционирует себя как оплот и защитника для всех приблизительно 25 млн русских, оказавшихся за рубежом после распада Советского Союза, то должна соответствовать такой саморепрезентации не на словах, а на делах. Если защита "своих" превратится в реальную устоявшуюся практику, никто и нигде больше не посмеет унижать русских, разжигать против них национальную ненависть, принимать в их отношении дискриминационные законы. А этот факт, в свою очередь, повысит уважение к России как у правительств разных стран, так и у их народов, которые увидят, что России можно верить.Интервенцию, которую осуществляли западные страны в советскую России во время гражданской войны во многом удалось остановить благодаря протесту народов самих стран-интервентов, которые не просто выступали против поставок оружия экспедиционным контингентам и их местным союзникам, но и даже саботировать эти поставки. А причина одна — вера в Россию, у которой слова не расходятся с делами. Большинство на Западе считают Россию агрессором — пусть увидят ее как освободителя.Вытащив дружественных граждан из украинских тюрем, Россия покажет и другим жителям Украины, что люди для нее важнее территорий. У основанного на страхе и терроре режима ослабнет из главных инструментов внутренней гегемонии.6. СамоуважениеМожно ли спокойно жить, зная, о тысячах, которые томятся в тюрьмах, потому что поверили тебе? И кто поверит потом, если этих бросить сейчас? Уверенность в своей моральной правоте — один из факторов победы, а освобождение дружественных России гражданских пленных на Украине без сомнений может считаться великой гуманитарной миссией.7. Граждане России защищены Конституцией РоссииЧасть гражданских пленных на Украине имеет российские паспорта — это либо те, кто на момент начала СВО оказался на территории Украины и не смог выехать, либо россияне, приехавшие работать на те территории, которые впоследствии были оставлены ВС РФ, либо жители оставленных ВС РФ территорий, успевшие получить российские паспорта, либо жители контролируемых Украиной частей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые имеют право на российский паспорт по факту прописки на указанных территориях. Все это граждане России и огромное их число находится в украинских тюрьмах.Россия меняла своего гражданина Виктора Бута, находившегося в американской тюрьме, на обвиненную в нарушении российских законов американку Бритни Грайнер. Тот же самый правовой механизм может быть применен в отношении вышеперечисленных категорий людей.Вопрос защиты собственных граждан за рубежом — уже не только вопрос имиджа и совести, но и закона.Мы все должны понимать, что отданные под неправедный украинский суд граждане, независимо от их национальности, но преданные России, такие же ее граждане. Что если они окажутся в украинских застенках и проведут там в заключении месяцы и годы, это станет настоящей катастрофой для России - и политической и моральной! Мы собираем информацию о гражданских пленных с обеих сторон конфликта с целью содействия организации мониторинга условий содержания в пенитенциарных учреждениях и диалогу по вопросам возможности симметричного освобождения. Конфиденциальность гарантируем. В то же время, мы считаем важным привлечь внимание общественности к данной проблеме, поэтому, если Вы согласны на огласку либо, если процесс уже является публичным, мы можем написать о Вашей истории либо истории Вашего родственника.Мы ждем от Вас ФИО, дату рождения, место содержания гражданского пленного, а также какой-то документ, из которого будет понятна суть обвинения (сообщение о подозрении, если идет досудебная стадия; обвинительный акт, если судебная; приговор, если процесс завершен).Пишите нам в чат-бот https://t.me/HelpCivilians_bot или по адресу: editors@ukraina.ru

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

https://ukraina.ru/20230630/1047685072.html

https://ukraina.ru/20230619/1047345511.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

россия (рф), украина, репрессии на украине, обмен пленными, эксклюзив