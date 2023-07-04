И каннабис тоже. Украинские эксперты обсуждают то, как на Украине строят жесткую тоталитарную диктатуру - 04.07.2023 Украина.ру
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И каннабис тоже. Украинские эксперты обсуждают то, как на Украине строят жесткую тоталитарную диктатуру
И каннабис тоже. Украинские эксперты обсуждают то, как на Украине строят жесткую тоталитарную диктатуру - 04.07.2023 Украина.ру
И каннабис тоже. Украинские эксперты обсуждают то, как на Украине строят жесткую тоталитарную диктатуру
Украинское государство начинает пить последние соки из домохозяйств. Уже сейчас каждый четвертый гражданин Украины живет ниже черты бедности, а к концу года это может быть уже каждый второй. Об этом сказал украинский писатель и политический эксперт Владимир Цыбулько
2023-07-04T04:58
2023-07-04T09:29
эксклюзив
сво
украина
экономика
бедность
эксперты
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Комментируя в эфире телеканала «Прямой» возвращение к довоенным налогам, к проверкам бизнеса, политолог отметил, что его беспокоит наметившаяся тенденция.«Меня вообще беспокоит тенденция к тому, что государство, будучи экономически слабым, начало делать ставку на всасывание остатков финансовых резервов из домохозяйств», — сказал Цибулько. Он добавил, что выросла стоимость электроэнергии, в том числе для производств, растет стоимость воды, растет стоимость топлива. По словам эксперта, «в сумме это запускает такой инфляционный мультипликатор, из-за которого стоимость продуктов питания гарантированно вырастет».«Но ведь заработки украинцев не растут, вот в чем проблема. У нас сейчас каждый четвертый живет за чертой бедности», — подчеркнул Цибулько, напомнив, что еще в 2019 году, «когда президент Порошенко передавал страну Зеленскому, таких было только семь процентов». По мнению политолога, есть опасность, что уже к концу текущего года за чертой бедности может оказаться каждый второй украинец.А вот легализация медицинского каннабиса особого неприятия у эксперта не вызывает, напротив, по его мнению, это может спасти страну. Более того, каннабиса понадобится много, поскольку на Украине огромное количество раненых на фронте, травмированных, наконец, просто онкобольных. Поэтому, предположил Цибулько, Зеленский просто вынужден был реагировать на просьбы врачей.«Кстати, по завершению боевых действий, у нас, по разным оценкам, в психологических консультациях и постоянном наблюдении у психиатров будут нуждаться чуть ли не 15 миллионов граждан Украины», — сказал политолог. Ведущий к этому добавил, что только психологов стране понадобится 45 тысяч.Все надежды на «помощь» Запада. «Приятно, что партнеры, медицинские холдинги западные все-таки мыслят перспективой украинского рынка. И тут вопрос не только в деньгах. Тут вопрос в том, что нация после такой жестокой войны будет нуждаться в большой реабилитации», — отметил Цибулько, не уточнив, будет ли такая «реабилитация» бесплатной. Кроме того — добавим от себя — сейчас никто не скажет, когда и чем закончатся боевые действия на Украине.Некоторые украинские эксперты, политики и общественные деятели уже сейчас указывают на то, что мобилизационный ресурс страны близок к исчерпанию — во всяком случае, энтузиазм заканчивается и добровольцы заканчиваются, теперь будущих солдат военкомам приходится вылавливать на улицах.Как отметил экономист, лидер движения «Save ФОП» Сергей Доротич, в связи с этим многие мужчины на Украине сейчас вынуждены оставить работу и прятаться от облав военкомов. Доротич призвал власти помнить о Конституции Украины, провозглашающей человеческую жизнь высшей ценностью. Каждый день продолжения войны — это потерянные человеческие жизни, напомнил он. И если Украину не хотят барть в НАТО, то что делать?Что касается легализации медицинского каннабиса, то Доротич напомнил в очередном выпуске своего блога, что соответствующий законопроект «варится» в Раде с 2016 года, лоббируемый депутатом из фракции «Голос», и прописан этот проект очень размыто. Общественный деятель заявил, что он не удивится, если в конечном счете окажется, что «косяк — это медицинский каннабис».А самое главное, если вдруг такая забота о раненых воинах, то почему же не хватает обыкновенных классических обезболивающих препаратов, задал Доротич риторический вопрос.Лидер движения «Save ФОП» также прокомментировал возврат к практике внеплановых проверок бизнеса, проверок по жалобам и т. п. Соответствующий законопроект (№ 8401. — Ред.) принят парламентом и, по словам эксперта, ничего хорошего не несет — напротив, это механизм коррупции и инструмент уничтожения микропредпринимателей, поскольку они слишком независимы от власти.«Просто нужно уничтожить микропредпринимателей, сделать их зависимыми, потому что самый независимый класс в Украине — это микропредприниматели, которые создали рабочие места и не зависят от воли власти. Ну, такая вольница — она не устраивает властителей, которые, по моему глубокому убеждению, выстраивают жесткую тоталитарную диктатуру», — считает Доротич.Он призвал украинских предпринимателей подписывать петицию против этого законопроекта, поскольку, по его словам, сейчас, в период боевых действий, петиции — это единственный инструмент, с помощью которого можно хотя бы попытаться воспрепятствовать намерениям властей или просто выразить свое несогласие.
https://ukraina.ru/20230222/1043832086.html
https://ukraina.ru/20230701/1047723026.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сво, украина, экономика, бедность, эксперты
Эксклюзив, СВО, Украина, экономика, бедность, эксперты

И каннабис тоже. Украинские эксперты обсуждают то, как на Украине строят жесткую тоталитарную диктатуру

04:58 04.07.2023 (обновлено: 09:29 04.07.2023)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинское государство начинает пить последние соки из домохозяйств. Уже сейчас каждый четвертый гражданин Украины живет ниже черты бедности, а к концу года это может быть уже каждый второй. Об этом сказал украинский писатель и политический эксперт Владимир Цыбулько
Комментируя в эфире телеканала «Прямой» возвращение к довоенным налогам, к проверкам бизнеса, политолог отметил, что его беспокоит наметившаяся тенденция.
«Меня вообще беспокоит тенденция к тому, что государство, будучи экономически слабым, начало делать ставку на всасывание остатков финансовых резервов из домохозяйств», — сказал Цибулько. Он добавил, что выросла стоимость электроэнергии, в том числе для производств, растет стоимость воды, растет стоимость топлива. По словам эксперта, «в сумме это запускает такой инфляционный мультипликатор, из-за которого стоимость продуктов питания гарантированно вырастет».
«Но ведь заработки украинцев не растут, вот в чем проблема. У нас сейчас каждый четвертый живет за чертой бедности», — подчеркнул Цибулько, напомнив, что еще в 2019 году, «когда президент Порошенко передавал страну Зеленскому, таких было только семь процентов». По мнению политолога, есть опасность, что уже к концу текущего года за чертой бедности может оказаться каждый второй украинец.
А вот легализация медицинского каннабиса особого неприятия у эксперта не вызывает, напротив, по его мнению, это может спасти страну. Более того, каннабиса понадобится много, поскольку на Украине огромное количество раненых на фронте, травмированных, наконец, просто онкобольных. Поэтому, предположил Цибулько, Зеленский просто вынужден был реагировать на просьбы врачей.
«Кстати, по завершению боевых действий, у нас, по разным оценкам, в психологических консультациях и постоянном наблюдении у психиатров будут нуждаться чуть ли не 15 миллионов граждан Украины», — сказал политолог. Ведущий к этому добавил, что только психологов стране понадобится 45 тысяч.
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Все надежды на «помощь» Запада. «Приятно, что партнеры, медицинские холдинги западные все-таки мыслят перспективой украинского рынка. И тут вопрос не только в деньгах. Тут вопрос в том, что нация после такой жестокой войны будет нуждаться в большой реабилитации», — отметил Цибулько, не уточнив, будет ли такая «реабилитация» бесплатной. Кроме того — добавим от себя — сейчас никто не скажет, когда и чем закончатся боевые действия на Украине.
Некоторые украинские эксперты, политики и общественные деятели уже сейчас указывают на то, что мобилизационный ресурс страны близок к исчерпанию — во всяком случае, энтузиазм заканчивается и добровольцы заканчиваются, теперь будущих солдат военкомам приходится вылавливать на улицах.
Как отметил экономист, лидер движения «Save ФОП» Сергей Доротич, в связи с этим многие мужчины на Украине сейчас вынуждены оставить работу и прятаться от облав военкомов. Доротич призвал власти помнить о Конституции Украины, провозглашающей человеческую жизнь высшей ценностью. Каждый день продолжения войны — это потерянные человеческие жизни, напомнил он. И если Украину не хотят барть в НАТО, то что делать?
Что касается легализации медицинского каннабиса, то Доротич напомнил в очередном выпуске своего блога, что соответствующий законопроект «варится» в Раде с 2016 года, лоббируемый депутатом из фракции «Голос», и прописан этот проект очень размыто. Общественный деятель заявил, что он не удивится, если в конечном счете окажется, что «косяк — это медицинский каннабис».
А самое главное, если вдруг такая забота о раненых воинах, то почему же не хватает обыкновенных классических обезболивающих препаратов, задал Доротич риторический вопрос.
Лидер движения «Save ФОП» также прокомментировал возврат к практике внеплановых проверок бизнеса, проверок по жалобам и т. п. Соответствующий законопроект (№ 8401. — Ред.) принят парламентом и, по словам эксперта, ничего хорошего не несет — напротив, это механизм коррупции и инструмент уничтожения микропредпринимателей, поскольку они слишком независимы от власти.
Зеленский НАТО
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«Просто нужно уничтожить микропредпринимателей, сделать их зависимыми, потому что самый независимый класс в Украине — это микропредприниматели, которые создали рабочие места и не зависят от воли власти. Ну, такая вольница — она не устраивает властителей, которые, по моему глубокому убеждению, выстраивают жесткую тоталитарную диктатуру», — считает Доротич.
Он призвал украинских предпринимателей подписывать петицию против этого законопроекта, поскольку, по его словам, сейчас, в период боевых действий, петиции — это единственный инструмент, с помощью которого можно хотя бы попытаться воспрепятствовать намерениям властей или просто выразить свое несогласие.
 
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