https://ukraina.ru/20230703/1047776604.html

ЛГБТ-скандал в армии. Итоги 3 июля на Украине

ЛГБТ-скандал в армии. Итоги 3 июля на Украине - 03.07.2023 Украина.ру

ЛГБТ-скандал в армии. Итоги 3 июля на Украине

Публикация в западной прессе по поводу украинских военных-геев и лесбиянок вызвала неприятие военнослужащих в Вооружённых силах Украины и других формированиях

2023-07-03T18:41

2023-07-03T18:41

2023-07-03T18:41

хроники

эксклюзив

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Как сообщило британское издание The Telegraph, в Вооружённых силах Украины может слжуить примерно 50 тыс. геев и лесбиянок. Точных данным о количестве ЛГБТ-солдат в ВСУ нет, издание ссылается на подсчёты группы LGBT Military в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская. — Ред.), которая публикует фотографии солдат-геев и лесбиянок.Издание надеется на то, что Украина станет второй после Эстонии страной, легализовавшей однополые браки. При этом The Telegraph цитирует украинских ЛГБТ-военных.Первая история посвящена Борису и Валентину, которые познакомились в приложении Tinder. Прошло всего несколько недель после начала спецоперации ВС РФ, и пара встретилась в кафе в Киеве. Один из них уже служил в армии, куда попал с началом СВО."Он мне очень нравился, но ситуация была странной, потому что это было начало войны. Я никогда не думал, что война может выглядеть так — встреча с парнем из Tinder в кафе", - рассказал он.Другая история посвящена 36-летней военнослужащей Алине Сарнацкой, которая сейчас воюет на Донецком направлении."Если бы я погибла на войне, моя партнёрша не смогла бы получить никакой информации обо мне, потому что она не моя жена", - рассказала она изданиюДалее в публикации издание рассказывается о законе, который позволит однополым парам принимать медицинские решения, хоронить своих близких в соответствии со своими пожеланиями и получать поддержку от государства.The Telegraph цитировало военного Бориса, который заявил, что принятие закона "важнее, чем когда-либо ранее"."Мы боремся за свободу, за демократические ценности, за европейские ценности", - заявил он.Медик Сарнацкая же уверяет, что боевые действия, как ни парадоксально, улучшили отношения к геями и лесбиянкам."Когда вы как медик эвакуируете кого-либо, и вы гей, люди не просят вас остановиться и подождать другого медика. С тех пор, как началась война, неважно, кто гей, а кто лесбиянка — ты хочешь жить", - заявила она.Также Сарнацкая отметила, что её боевые товарищи понимают её."Солдаты — это семья. Нельзя быть в семье с другими людьми и не рассказывать им о своем партнере или о себе", - указала она.Однако среди националистически настроенных украинских военных подобные публикации вызывают острое неприятие.Примечательно, что число 50 тыс. и ранее появлялось в публикациях — например, украинского издания "Суспільне". Последнее оценивало количество ЛГБТ-военных в 50-100 тыс. И на эти публикации ответили ультраправые.Так, член полка "Азов"* (запрещённая в РФ организация), взятый в плен на "Азовстали", а затем обмененный в том числе и на политика Виктора Медведчука — Николай Кущ, известный под позывным "Фрост" заявил, что не видел ни одного гея или лесбиянку во время службы."Ни одного не видел. Даже когда я бегал по "Азовстали" со жменей телефонов, звоня [родственникам военных], я не помню, чтобы кто-то просил отписать его парню. Да нет, ну нет такого", - подчеркнул он.Боец батальона "Традиция и порядок" Иван Пилипчук, известный как "Зализняк", также заявил, что не знал ни одного военного-гея."Ни одного военного-ЛГБТ я не знал, не знаю и вряд ли с ним познакомлюсь", - заявил он.Опрошенные журналистом Денисом Кошельником на улицах Киева другие украинские военные также заявили, что не видели ЛГБТ-военных в ВСУ."Послушайте, никогда не видел ни одного представителя *****-движения ни на фронте, ни возле фронта. Да мне кажется это вообще нелепые разговоры. Мне кажется, сейчас вообще многие начнут рассказывать о том, что они боятся об этом заявлять. Но я думаю, что если бы у кого-то из этой касты хватило бы мужества пойти и защищать свою страну, то они так же смело бы нашли в себе мужество говорить об этом громко. Да и что за тайная *****-комиссия, которая собирает данные и рассказывает о 50-100 тыс. ****** на фронте. Это нелепость как по мне" - заявил боец белорусского подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Белорусский добровольцеский корпус — Андрей Троцевский, известный под позывным "Бессмертный".Ряд сотрудников спецподразделений, скрывающих свои лица, также заявили, что не видели представителей ЛГБТ-сообщества ближе к фронту, чем на 300 км. Лишь один из опрошенных спецназовцев припомнил военнослужащего-гея, и то - в другом подразделении. По словам силовика, в конечном итоге тот военнослужащий начал воровать наркотики и был комиссован.Лидер группировки С14* (запрещенная в РФ организация — Ред.), боец Сил специальных операций Евгений Карась припомнил, как украинское ЛГБТ-сообщество травило военнослужащих ВСУ и других формирований."Это крикливое секс-меньшинство очень многих за последнее время обидело достнойных украинцев. Наехало на пулемётчика "Азова"* (запрещённая в РФ организация — Ред.) "Фроста", который пережил плен и бои на "Азовстали" <...>, они наехали на Сергея Жадана, наехали на "Новую почту" и вообще постоянно обижают украинских военных", - заявил Карась.Один из лидеров украинских националистов — Дмитрий Корчинский — рассказал, что специально искал гомосексуалистов в армии. Но найти их ему не удалось."Я пытался найти кого-нибудь, но мне не удалось. Я думаю, что у нас 100 тыс. гомосексуалистов нет на всю страну, не то, что в Вооружённых сил. Конечно, это дискредитация Вооружённых сил. Именно с этой целью это и запускается. И это подача пропагандитская не только в глазах *******, но и дискредитация в глазах республиканского большинства Конгресса в США, ведь они правых убеждений, там много евангелистов. И так уже создан имидж для Украины, что Украина вся на *****-теме. Учитывая, что от республиканцев в Конгрессе сейчас многое зависит для нашей военной помощи, я считаю, что это очень вредит Украине. Кроме всего прочего, это ложь. Ложь вредна", - подчеркнул Корчинский.Также журналист Кошельник обнародовал видео с фронта, на которых военных также отрицали тот факт, что в ВСУ служат представители ЛГБТ-сообщества. При этом некоторые из опрошенных журналистом военных заявили, что целью распространения подобной информации и принятия подобных законов является "уничтожение украинской нации".При этом ранее СМИ и Украины, и мира сообщали о членах ЛГБТ-сообщества, служащих в ВСУ. При этом у этих военных даже была своя символика - нашивка с единорогом.

https://ukraina.ru/20230703/1047763677.html

https://ukraina.ru/20230703/1047756596.html

https://ukraina.ru/20230702/1047753824.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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