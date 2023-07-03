Тюремный срок за симпатии к России: украинский суд вынес приговор послушнику Почаевской лавры - 03.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230703/1047776219.html
Тюремный срок за симпатии к России: украинский суд вынес приговор послушнику Почаевской лавры
Тюремный срок за симпатии к России: украинский суд вынес приговор послушнику Почаевской лавры - 03.07.2023 Украина.ру
Тюремный срок за симпатии к России: украинский суд вынес приговор послушнику Почаевской лавры
Кременецкий районный суд признал послушника Почаевской лавры виновным в распространении антиукраинских материалов и призывов к поддержке российских военных. Сообщение об этом 3 июля обнародовала Тернопольская областная прокуратура
2023-07-03T17:59
2023-07-03T17:59
новости
новости украины
украина
церковь
почаевская лавра
монахи
суд
симпатия
россия (рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/03/1047775715_0:117:1074:721_1920x0_80_0_0_47e8b08a242f173f330f86b17d7127a5.jpg
Суд признал доводы прокурора правомерными и осудил послушника на 5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Также монаха на 15 лет лишили права занимать должности в правоохранительных органах Украины и в органах государственной власти.Этот случай далеко не первый, когда киевский режим вершит судьбы священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ).Так, в начале июня СБУ завела уголовное дело против настоятеля храма в Харьковской области, которого также обвинили в поддержке России. Следователи пока заочно сообщили задержанному о подозрении по части второй статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины "Оправдание вооруженной агрессии РФ".В начале апреля был арестован и бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. На днях он впервые приехал в храм после задержания. Все это время он находился под домашним арестом по обвинению в "разжигании религиозной розни, оправдании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины".Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ Минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру. Министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил монахам остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).Однако наместник лавры Павел заявил, что компромиссов по лавре быть не может, и братия будет стоять до конца.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, фактически запретив ее на Украине. В качестве новой "правильной" веры киевский режим предложил раскольническую ПЦУ.
https://ukraina.ru/20230605/1046919268.html
https://ukraina.ru/20230630/1047666050.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/03/1047775715_68:0:1030:721_1920x0_80_0_0_1991ee28bb5528a974966ffb8a66c84c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, украина, церковь, почаевская лавра, монахи, суд, симпатия, россия (рф)
Новости, Новости Украины, Украина, Церковь, Почаевская Лавра, монахи, Суд, симпатия, Россия (РФ)

Тюремный срок за симпатии к России: украинский суд вынес приговор послушнику Почаевской лавры

17:59 03.07.2023
 
Читать в
Кременецкий районный суд признал послушника Почаевской лавры виновным в распространении антиукраинских материалов и призывов к поддержке российских военных. Сообщение об этом 3 июля обнародовала Тернопольская областная прокуратура
Суд признал доводы прокурора правомерными и осудил послушника на 5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Также монаха на 15 лет лишили права занимать должности в правоохранительных органах Украины и в органах государственной власти.
Этот случай далеко не первый, когда киевский режим вершит судьбы священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ).
Так, в начале июня СБУ завела уголовное дело против настоятеля храма в Харьковской области, которого также обвинили в поддержке России. Следователи пока заочно сообщили задержанному о подозрении по части второй статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины "Оправдание вооруженной агрессии РФ".
Крестный ход в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
5 июня, 17:02
Репрессии против церкви: СБУ объявила подозрение харьковскому священникуСлужба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело против священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ), его заочно обвиняют в поддержке России, говорится в телеграм-канале ведомства 5 июня
В начале апреля был арестован и бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. На днях он впервые приехал в храм после задержания. Все это время он находился под домашним арестом по обвинению в "разжигании религиозной розни, оправдании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины".
Молебен на Владимирской горке в честь 1000-я крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
30 июня, 04:54
Как Киево-Печерской лавре возвращают "украинскую идентичность" По данным СВР России, Киев и ЮНЕСКО достигли соглашения, согласно которому из Киево-Печерской лавры будут вывезены христианские ценности, в том числе мощи святых — под предлогом их спасения от российских ракетных ударов
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ Минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру. Министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил монахам остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Однако наместник лавры Павел заявил, что компромиссов по лавре быть не может, и братия будет стоять до конца.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, фактически запретив ее на Украине. В качестве новой "правильной" веры киевский режим предложил раскольническую ПЦУ.
 
НовостиНовости УкраиныУкраинаЦерковьПочаевская ЛаврамонахиСудсимпатияРоссия (РФ)
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:41ЛГБТ-скандал в армии. Итоги 3 июля на Украине
18:03Средство для унитаза, мыло и дезодоранты включили в украинский список "спонсоров войны"
18:00Глеб Бокий и масонское подполье в НКВД
17:59Тюремный срок за симпатии к России: украинский суд вынес приговор послушнику Почаевской лавры
17:41Что НАТО приготовила для Украины. О чём говорили эксперты 3 июля
17:15НАБУ обязали докладывать европрокурорам о воровстве западных денег на войну
17:13Никита Медкович о том, куда катится западный мир
17:06Саммит НАТО в Вильнюсе будут охранять 12 тысяч силовиков
17:02Украина может стать членом НАТО, даже не вступая в Альянс: что говорили об Украине в мире 3 июля
16:43Сотрудники Facebook* признали Киев частью РФ и отказали украинцу в услуге
16:15Алексей Подберёзкин: Если "Вагнер" окажется под Вильнюсом в день саммита НАТО, его никто не остановит
16:10"Это ад… перемалывается практически всё". Беженцы из Артемовска рассказали об ужасах войны. Видео
16:05Алексей Кочетков о мятеже Пригожина и о том, почему нельзя откладывать нанесение поражения Киеву
15:55Украина как внутриполитический фактор Колумбии
15:43Срок и запрет на российские соцсети: жительницу Хмельницкого осудили за "поддержку РФ"
15:12Решительные действия, атомная угроза, ЧВК и мирные переговоры - Вассерман. Видео
14:58Суд взыскал с посольства Украины в России 400 тысяч рублей долга за воду
14:35Внук Гитлера и сын финского подданного. Новые приключения фашистов в Европе
14:28"Борьба с Россией - это борьба ЛГБТ за свои права": Telegraph пересчитала "единорогов", воюющих за ВСУ
14:19Тамара Евтушенко: Чем сильнее в Аргентине демонизируют Россию, тем больше у нее защитников
Лента новостейМолния