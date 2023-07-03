https://ukraina.ru/20230703/1047776219.html
Тюремный срок за симпатии к России: украинский суд вынес приговор послушнику Почаевской лавры
Тюремный срок за симпатии к России: украинский суд вынес приговор послушнику Почаевской лавры - 03.07.2023 Украина.ру
Тюремный срок за симпатии к России: украинский суд вынес приговор послушнику Почаевской лавры
Кременецкий районный суд признал послушника Почаевской лавры виновным в распространении антиукраинских материалов и призывов к поддержке российских военных. Сообщение об этом 3 июля обнародовала Тернопольская областная прокуратура
2023-07-03T17:59
2023-07-03T17:59
2023-07-03T17:59
новости
новости украины
украина
церковь
почаевская лавра
монахи
суд
симпатия
россия (рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/03/1047775715_0:117:1074:721_1920x0_80_0_0_47e8b08a242f173f330f86b17d7127a5.jpg
Суд признал доводы прокурора правомерными и осудил послушника на 5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Также монаха на 15 лет лишили права занимать должности в правоохранительных органах Украины и в органах государственной власти.Этот случай далеко не первый, когда киевский режим вершит судьбы священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ).Так, в начале июня СБУ завела уголовное дело против настоятеля храма в Харьковской области, которого также обвинили в поддержке России. Следователи пока заочно сообщили задержанному о подозрении по части второй статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины "Оправдание вооруженной агрессии РФ".В начале апреля был арестован и бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. На днях он впервые приехал в храм после задержания. Все это время он находился под домашним арестом по обвинению в "разжигании религиозной розни, оправдании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины".Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ Минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру. Министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил монахам остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).Однако наместник лавры Павел заявил, что компромиссов по лавре быть не может, и братия будет стоять до конца.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, фактически запретив ее на Украине. В качестве новой "правильной" веры киевский режим предложил раскольническую ПЦУ.
https://ukraina.ru/20230605/1046919268.html
https://ukraina.ru/20230630/1047666050.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/03/1047775715_68:0:1030:721_1920x0_80_0_0_1991ee28bb5528a974966ffb8a66c84c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, украина, церковь, почаевская лавра, монахи, суд, симпатия, россия (рф)
Новости, Новости Украины, Украина, Церковь, Почаевская Лавра, монахи, Суд, симпатия, Россия (РФ)
Тюремный срок за симпатии к России: украинский суд вынес приговор послушнику Почаевской лавры
Кременецкий районный суд признал послушника Почаевской лавры виновным в распространении антиукраинских материалов и призывов к поддержке российских военных. Сообщение об этом 3 июля обнародовала Тернопольская областная прокуратура
Суд признал доводы прокурора правомерными и осудил послушника на 5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Также монаха на 15 лет лишили права занимать должности в правоохранительных органах Украины и в органах государственной власти.
Этот случай далеко не первый, когда киевский режим вершит судьбы священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ).
Так, в начале июня СБУ завела уголовное дело против настоятеля храма в Харьковской области, которого также обвинили в поддержке России. Следователи пока заочно сообщили задержанному о подозрении по части второй статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины "Оправдание вооруженной агрессии РФ".
В начале апреля был арестован и бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. На днях он впервые приехал в храм после задержания. Все это время он находился под домашним арестом по обвинению в "разжигании религиозной розни, оправдании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины".
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ Минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру. Министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил монахам остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Однако наместник лавры Павел заявил, что компромиссов по лавре быть не может, и братия будет стоять до конца.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, фактически запретив ее на Украине. В качестве новой "правильной" веры киевский режим предложил раскольническую ПЦУ.