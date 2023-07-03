https://ukraina.ru/20230703/1047776219.html

Тюремный срок за симпатии к России: украинский суд вынес приговор послушнику Почаевской лавры

Тюремный срок за симпатии к России: украинский суд вынес приговор послушнику Почаевской лавры - 03.07.2023 Украина.ру

Тюремный срок за симпатии к России: украинский суд вынес приговор послушнику Почаевской лавры

Кременецкий районный суд признал послушника Почаевской лавры виновным в распространении антиукраинских материалов и призывов к поддержке российских военных. Сообщение об этом 3 июля обнародовала Тернопольская областная прокуратура

2023-07-03T17:59

2023-07-03T17:59

2023-07-03T17:59

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Суд признал доводы прокурора правомерными и осудил послушника на 5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Также монаха на 15 лет лишили права занимать должности в правоохранительных органах Украины и в органах государственной власти.Этот случай далеко не первый, когда киевский режим вершит судьбы священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ).Так, в начале июня СБУ завела уголовное дело против настоятеля храма в Харьковской области, которого также обвинили в поддержке России. Следователи пока заочно сообщили задержанному о подозрении по части второй статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины "Оправдание вооруженной агрессии РФ".В начале апреля был арестован и бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. На днях он впервые приехал в храм после задержания. Все это время он находился под домашним арестом по обвинению в "разжигании религиозной розни, оправдании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины".Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ Минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру. Министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил монахам остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).Однако наместник лавры Павел заявил, что компромиссов по лавре быть не может, и братия будет стоять до конца.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, фактически запретив ее на Украине. В качестве новой "правильной" веры киевский режим предложил раскольническую ПЦУ.

https://ukraina.ru/20230605/1046919268.html

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