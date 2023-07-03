https://ukraina.ru/20230703/1047775394.html

Что НАТО приготовила для Украины. О чём говорили эксперты 3 июля

Что НАТО приготовила для Украины. О чём говорили эксперты 3 июля - 03.07.2023 Украина.ру

Что НАТО приготовила для Украины. О чём говорили эксперты 3 июля

Украина.ру, 03.07.2023

2023-07-03T17:41

2023-07-03T17:41

2023-07-03T17:41

эксклюзив

украина

нато

владимир васильев

сша

алексей леонков

всу

десант

столтенберг

владимир зеленский

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"Обёртка от конфеты" для УкраиныУкраина хочет показать результаты на боле боя до следующего саммита НАТО, который состоится 11 июля, заявил на днях президент Украины Владимир Зеленский.Впрочем, прорывных решений на саммите ждать не следует, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. Он предполагает, что Зеленскому "покажут очень вкусную сладкую обертку от конфет, например, в виде соглашения с отдельными государствами на длительное сотрудничество и поддержку Украины и прочие обещания".А от НАТО, категоричен Подберёзкин, президент Украины получит "фигу в кармане"."Но Зеленский максимально выложится перед саммитом, бросит все оставшиеся резервы, 40-45 батальонов, чтобы показать товар лицом.Но впечатление от его "успехов" складывается негативное. Ясно в том числе и для экспертов НАТО, что ВСУ тратят свои последние резервы. Это как боксер в последнем раунде, который собирает все силы, чтобы продемонстрировать победу", – сказал эксперт.Также он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что что альянс приступил к созданию Совета Украина — НАТО, в котором Киев будет наравне с членами альянса."Что дал совет Россия – НАТО? Несколько лет просуществовал этот псевдоорган, в рамках которого удалось провести десятки консультаций по техническим вопросам.Скажем, договорились о том, как будут называться та или иная система или та или иная операция на русском и английском языке. Военного и политического значения это никакого не имеет", – убеждён Подберёзкин.Десант ВСУ разбитНакануне Минобороны России сообщило, что подразделения ВСУ, высадившиеся на остров у Антоновского моста в Херсонской области, полностью уничтожены.Чтобы наступать там, ВСУ нужен был не просто плацдарм, а нужно было восстановить мост. А сделать это, когда идут обстрелы, практически невозможно, поясняет военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Так что скорее всего тот, кто послал людей создавать этот плацдарм, думал больше о медийном эффекте, чем об эффекте с военной точке зрения.Он также прокомментировал подготовку Украины к саммиту НАТО 11-12 июля. По мнению Леонкова, Запад от Украины пока не отказывается – скорее всего, противник будет менять тактику."Мы увидим сюрпризы в виде новых вооружений. Сейчас же британцы вовсю кричат: дайте им все. То есть более интенсивно применять ракеты Storm Shadow, SCALP, может появиться ATACMS.Скорее всего, они подтянут боевые вертолёты, чтобы поддержать технику. В общем, будут моделировать из того, что есть", – прогнозирует военный эксперт.Украина – вечный кандидатВласти США рассматривают возможность передачи Украине боеголовок с кассетными боеприпасами, которые запрещены международной конвенцией, сообщило CNN со ссылкой на источники, близкие к ситуации.В ближайшее время остальные страны, идущие в кильватере американского подхода, будут и дальше расширять эту помощь, считает главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев. До конца года США и остальные члены НАТО будут придерживаться этой линии.Что же касается разговоров о вступлении в НАТО, то это слова, которые должны подтолкнуть Украину к решительным самостоятельным действиям."Возможно, на Западе считают, что Украина, вступая в НАТО, хочет совершить рокировку. Мол, мы воевали, потеряли большое количество ресурсов, теперь пусть воюет НАТО. Этого в НАТО, естественно, не хотят и вряд ли на эту формулу согласятся.С другой стороны, Запад хочет показать, что его помощь Украине будет достаточной, но все остальное Украина должна взять на себя и на большее не рассчитывать.Вступление Украины в НАТО автоматически приводит к распространению на нее пятой статьи устава Альянса, а вот этого Запад и хотел бы избежать. НАТО всегда обеспечивало себя стабильными государствами. А судьба таких стран, как Украина, — прокладывать себе дорогу в Альянс потом и кровью.Держать Украину в вечных кандидатах — формула, которая устраивает Запад", – заявил Васильев.

https://ukraina.ru/20230703/1047770857.html

https://ukraina.ru/20230703/1047760723.html

https://ukraina.ru/20230703/1047731594.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, нато, владимир васильев, сша, алексей леонков, всу, десант, столтенберг, владимир зеленский, алексей подберезкин