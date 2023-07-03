Что НАТО приготовила для Украины. О чём говорили эксперты 3 июля - 03.07.2023 Украина.ру
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Что НАТО приготовила для Украины. О чём говорили эксперты 3 июля
Что НАТО приготовила для Украины. О чём говорили эксперты 3 июля - 03.07.2023 Украина.ру
Что НАТО приготовила для Украины. О чём говорили эксперты 3 июля
Украина.ру, 03.07.2023
2023-07-03T17:41
2023-07-03T17:41
эксклюзив
украина
нато
владимир васильев
сша
алексей леонков
всу
десант
столтенберг
владимир зеленский
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"Обёртка от конфеты" для УкраиныУкраина хочет показать результаты на боле боя до следующего саммита НАТО, который состоится 11 июля, заявил на днях президент Украины Владимир Зеленский.Впрочем, прорывных решений на саммите ждать не следует, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. Он предполагает, что Зеленскому "покажут очень вкусную сладкую обертку от конфет, например, в виде соглашения с отдельными государствами на длительное сотрудничество и поддержку Украины и прочие обещания".А от НАТО, категоричен Подберёзкин, президент Украины получит "фигу в кармане"."Но Зеленский максимально выложится перед саммитом, бросит все оставшиеся резервы, 40-45 батальонов, чтобы показать товар лицом.Но впечатление от его "успехов" складывается негативное. Ясно в том числе и для экспертов НАТО, что ВСУ тратят свои последние резервы. Это как боксер в последнем раунде, который собирает все силы, чтобы продемонстрировать победу", – сказал эксперт.Также он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что что альянс приступил к созданию Совета Украина — НАТО, в котором Киев будет наравне с членами альянса."Что дал совет Россия – НАТО? Несколько лет просуществовал этот псевдоорган, в рамках которого удалось провести десятки консультаций по техническим вопросам.Скажем, договорились о том, как будут называться та или иная система или та или иная операция на русском и английском языке. Военного и политического значения это никакого не имеет", – убеждён Подберёзкин.Десант ВСУ разбитНакануне Минобороны России сообщило, что подразделения ВСУ, высадившиеся на остров у Антоновского моста в Херсонской области, полностью уничтожены.Чтобы наступать там, ВСУ нужен был не просто плацдарм, а нужно было восстановить мост. А сделать это, когда идут обстрелы, практически невозможно, поясняет военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Так что скорее всего тот, кто послал людей создавать этот плацдарм, думал больше о медийном эффекте, чем об эффекте с военной точке зрения.Он также прокомментировал подготовку Украины к саммиту НАТО 11-12 июля. По мнению Леонкова, Запад от Украины пока не отказывается – скорее всего, противник будет менять тактику."Мы увидим сюрпризы в виде новых вооружений. Сейчас же британцы вовсю кричат: дайте им все. То есть более интенсивно применять ракеты Storm Shadow, SCALP, может появиться ATACMS.Скорее всего, они подтянут боевые вертолёты, чтобы поддержать технику. В общем, будут моделировать из того, что есть", – прогнозирует военный эксперт.Украина – вечный кандидатВласти США рассматривают возможность передачи Украине боеголовок с кассетными боеприпасами, которые запрещены международной конвенцией, сообщило CNN со ссылкой на источники, близкие к ситуации.В ближайшее время остальные страны, идущие в кильватере американского подхода, будут и дальше расширять эту помощь, считает главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев. До конца года США и остальные члены НАТО будут придерживаться этой линии.Что же касается разговоров о вступлении в НАТО, то это слова, которые должны подтолкнуть Украину к решительным самостоятельным действиям."Возможно, на Западе считают, что Украина, вступая в НАТО, хочет совершить рокировку. Мол, мы воевали, потеряли большое количество ресурсов, теперь пусть воюет НАТО. Этого в НАТО, естественно, не хотят и вряд ли на эту формулу согласятся.С другой стороны, Запад хочет показать, что его помощь Украине будет достаточной, но все остальное Украина должна взять на себя и на большее не рассчитывать.Вступление Украины в НАТО автоматически приводит к распространению на нее пятой статьи устава Альянса, а вот этого Запад и хотел бы избежать. НАТО всегда обеспечивало себя стабильными государствами. А судьба таких стран, как Украина, — прокладывать себе дорогу в Альянс потом и кровью.Держать Украину в вечных кандидатах — формула, которая устраивает Запад", – заявил Васильев.
https://ukraina.ru/20230703/1047770857.html
https://ukraina.ru/20230703/1047760723.html
https://ukraina.ru/20230703/1047731594.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, нато, владимир васильев, сша, алексей леонков, всу, десант, столтенберг, владимир зеленский, алексей подберезкин
Эксклюзив, Украина, НАТО, Владимир Васильев, США, Алексей Леонков, ВСУ, десант, Столтенберг, Владимир Зеленский, Алексей Подберезкин

Что НАТО приготовила для Украины. О чём говорили эксперты 3 июля

17:41 03.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Брюсселе. День второй
Саммит НАТО в Брюсселе. День второй - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
"Обёртка от конфеты" для Украины
Украина хочет показать результаты на боле боя до следующего саммита НАТО, который состоится 11 июля, заявил на днях президент Украины Владимир Зеленский.
Впрочем, прорывных решений на саммите ждать не следует, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. Он предполагает, что Зеленскому "покажут очень вкусную сладкую обертку от конфет, например, в виде соглашения с отдельными государствами на длительное сотрудничество и поддержку Украины и прочие обещания".
А от НАТО, категоричен Подберёзкин, президент Украины получит "фигу в кармане".
"Но Зеленский максимально выложится перед саммитом, бросит все оставшиеся резервы, 40-45 батальонов, чтобы показать товар лицом.
Но впечатление от его "успехов" складывается негативное. Ясно в том числе и для экспертов НАТО, что ВСУ тратят свои последние резервы. Это как боксер в последнем раунде, который собирает все силы, чтобы продемонстрировать победу", – сказал эксперт.
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
16:15
Алексей Подберёзкин: Если "Вагнер" окажется под Вильнюсом в день саммита НАТО, его никто не остановитРезервов украинской армии хватит еще на две недели наступления, но это будет кровавая мясорубка, которая закончится разгромом ВСУ, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
Также он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что что альянс приступил к созданию Совета Украина — НАТО, в котором Киев будет наравне с членами альянса.
"Что дал совет Россия – НАТО? Несколько лет просуществовал этот псевдоорган, в рамках которого удалось провести десятки консультаций по техническим вопросам.
Скажем, договорились о том, как будут называться та или иная система или та или иная операция на русском и английском языке. Военного и политического значения это никакого не имеет", – убеждён Подберёзкин.
Десант ВСУ разбит
Накануне Минобороны России сообщило, что подразделения ВСУ, высадившиеся на остров у Антоновского моста в Херсонской области, полностью уничтожены.
Чтобы наступать там, ВСУ нужен был не просто плацдарм, а нужно было восстановить мост. А сделать это, когда идут обстрелы, практически невозможно, поясняет военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Так что скорее всего тот, кто послал людей создавать этот плацдарм, думал больше о медийном эффекте, чем об эффекте с военной точке зрения.
Он также прокомментировал подготовку Украины к саммиту НАТО 11-12 июля. По мнению Леонкова, Запад от Украины пока не отказывается – скорее всего, противник будет менять тактику.
"Мы увидим сюрпризы в виде новых вооружений. Сейчас же британцы вовсю кричат: дайте им все. То есть более интенсивно применять ракеты Storm Shadow, SCALP, может появиться ATACMS.
Скорее всего, они подтянут боевые вертолёты, чтобы поддержать технику. В общем, будут моделировать из того, что есть", – прогнозирует военный эксперт.
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
12:20
Алексей Леонков: Наши вертолеты собрали урожай среди бронетехники ВСУ, а Киев все списал на минные поля
Украина – вечный кандидат
Власти США рассматривают возможность передачи Украине боеголовок с кассетными боеприпасами, которые запрещены международной конвенцией, сообщило CNN со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
В ближайшее время остальные страны, идущие в кильватере американского подхода, будут и дальше расширять эту помощь, считает главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев. До конца года США и остальные члены НАТО будут придерживаться этой линии.
Что же касается разговоров о вступлении в НАТО, то это слова, которые должны подтолкнуть Украину к решительным самостоятельным действиям.
"Возможно, на Западе считают, что Украина, вступая в НАТО, хочет совершить рокировку. Мол, мы воевали, потеряли большое количество ресурсов, теперь пусть воюет НАТО. Этого в НАТО, естественно, не хотят и вряд ли на эту формулу согласятся.
С другой стороны, Запад хочет показать, что его помощь Украине будет достаточной, но все остальное Украина должна взять на себя и на большее не рассчитывать.
Вступление Украины в НАТО автоматически приводит к распространению на нее пятой статьи устава Альянса, а вот этого Запад и хотел бы избежать. НАТО всегда обеспечивало себя стабильными государствами. А судьба таких стран, как Украина, — прокладывать себе дорогу в Альянс потом и кровью.
Держать Украину в вечных кандидатах — формула, которая устраивает Запад", – заявил Васильев.
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
04:22
Владимир Васильев: После мятежа Пригожина Запад решил поднять ставки в конфликте на Украине
 
ЭксклюзивУкраинаНАТОВладимир ВасильевСШААлексей ЛеонковВСУдесантСтолтенбергВладимир ЗеленскийАлексей Подберезкин
 
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