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Саммит НАТО в Вильнюсе будут охранять 12 тысяч силовиков
Саммит НАТО в Вильнюсе будут охранять 12 тысяч силовиков - 03.07.2023 Украина.ру
Саммит НАТО в Вильнюсе будут охранять 12 тысяч силовиков
Безопасность участников саммита НАТО в Вильнюсе будут обеспечивать 12 тысяч силовиков. Об этом сообщил заместитель директора Службы охраны руководства (СОР) Литвы Паулюс Немира на пресс-конференции 3 июля, пишут СМИ
2023-07-03T17:06
2023-07-03T17:06
2023-07-03T17:06
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литва
вильнюс
саммит
нато
силовики
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Около 12 тысяч силовиков будут обеспечивать безопасность участников саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. К охране представителей стран военно-политического блока привлекли военнослужащих из 16 стран НАТО. "В Литве раньше не было мероприятий такого масштаба, поэтому обеспечение безопасности является большой проблемой для национальных учреждений", - заявил заместитель директора Службы охраны руководства (СОР) Паулюс Немира.На саммит НАТО в Вильнюс пригласили 48 делегаций общей численностью в 2400 человек, в том числе 40 глав государств и 150 высокопоставленных политиков. Только для перевозки делегаций выделили 800 автомобилей. Литовские власти запретили движение автомобилей в четырех районах: выставочного центра Litexpo, аэропорта, Сейма и Старого города. На административных границах района Старый город установят контрольно-пропускные пункты для пешеходов. Горожан попросили или пользоваться общественным транспортом, который на время саммита будет бесплатным, или работать из дома, или уехать за город.
https://ukraina.ru/20230630/1047706862.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, литва, вильнюс, саммит, нато, силовики
Новости, Литва, Вильнюс, саммит, НАТО, силовики
Саммит НАТО в Вильнюсе будут охранять 12 тысяч силовиков
Безопасность участников саммита НАТО в Вильнюсе будут обеспечивать 12 тысяч силовиков. Об этом сообщил заместитель директора Службы охраны руководства (СОР) Литвы Паулюс Немира на пресс-конференции 3 июля, пишут СМИ
Около 12 тысяч силовиков будут обеспечивать безопасность участников саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. К охране представителей стран военно-политического блока привлекли военнослужащих из 16 стран НАТО.
"В Литве раньше не было мероприятий такого масштаба, поэтому обеспечение безопасности является большой проблемой для национальных учреждений", - заявил заместитель директора Службы охраны руководства (СОР) Паулюс Немира.
На саммит НАТО в Вильнюс пригласили 48 делегаций общей численностью в 2400 человек, в том числе 40 глав государств и 150 высокопоставленных политиков. Только для перевозки делегаций выделили 800 автомобилей.
Литовские власти запретили движение автомобилей в четырех районах: выставочного центра Litexpo, аэропорта, Сейма и Старого города. На административных границах района Старый город установят контрольно-пропускные пункты для пешеходов. Горожан попросили или пользоваться общественным транспортом, который на время саммита будет бесплатным, или работать из дома, или уехать за город.