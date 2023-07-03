Сотрудники Facebook* признали Киев частью РФ и отказали украинцу в услуге - 03.07.2023 Украина.ру
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Сотрудники Facebook* признали Киев частью РФ и отказали украинцу в услуге
Сотрудники Facebook* признали Киев частью РФ и отказали украинцу в услуге - 03.07.2023 Украина.ру
Сотрудники Facebook* признали Киев частью РФ и отказали украинцу в услуге
Сотрудники американской соцсети отказались размещать объявление пользователя с Украины, так как сочли Киев частью России. Скриншот переписки пользователя со службой поддержки опубликовали в украинских телеграм-каналах
2023-07-03T16:43
2023-07-03T16:43
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Сотрудники Facebook* отказали украинцу по имени Александр в предоставлении услуги, а Киев назвали частью России. Мужчина попытался разместить в соцсети объявление, но у него ничего не вышло - соцсеть распознала, что он находится в России. После начала специальной военной операции России на Украине соцсеть отключила эту возможность для профилей из России. Александр обратился в службу поддержки. Он пожаловался на ситуацию, и попросил помощи. Сотрудник службы по имени Гелай подумал несколько минут, и выдал вердикт: объявления недоступны для вашей страны, часовой пояс установлен неверно или местонахождением профиля установлен Киев. "Который является частью России", - уточнил Гелай, и посоветовал сменить часовой пояс.* соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
https://ukraina.ru/20230703/1047769934.html
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новости, украина, киев, россия (рф), поддержка, соцсети
Новости, Украина, Киев, Россия (РФ), поддержка, соцсети

Сотрудники Facebook* признали Киев частью РФ и отказали украинцу в услуге

16:43 03.07.2023
 
© AP / Andrew Kravchenko
- РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP / Andrew Kravchenko
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Сотрудники американской соцсети отказались размещать объявление пользователя с Украины, так как сочли Киев частью России. Скриншот переписки пользователя со службой поддержки опубликовали в украинских телеграм-каналах
Сотрудники Facebook* отказали украинцу по имени Александр в предоставлении услуги, а Киев назвали частью России. Мужчина попытался разместить в соцсети объявление, но у него ничего не вышло - соцсеть распознала, что он находится в России. После начала специальной военной операции России на Украине соцсеть отключила эту возможность для профилей из России.
Александр обратился в службу поддержки. Он пожаловался на ситуацию, и попросил помощи. Сотрудник службы по имени Гелай подумал несколько минут, и выдал вердикт:
объявления недоступны для вашей страны, часовой пояс установлен неверно или местонахождением профиля установлен Киев.
"Который является частью России", - уточнил Гелай, и посоветовал сменить часовой пояс.
© Скриншот Facebook признал Киев частью России
Facebook признал Киев частью России
© Скриншот
Facebook признал Киев частью России
* соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Социальная сеть Вконтакте - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
15:43
Срок и запрет на российские соцсети: жительницу Хмельницкого осудили за "поддержку РФ"Хмельницкий суд приговорил местную жительницу Валентину Фатееву к трем годам условно, а также запретил женщине пользоваться российскими платформами "Вконтакте" и "Одноклассники". Об этом 3 июля сообщил ZAXID.NET
 
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