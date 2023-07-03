"Это ад… перемалывается практически всё". Беженцы из Артемовска рассказали об ужасах войны. Видео - 03.07.2023 Украина.ру
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"Это ад… перемалывается практически всё". Беженцы из Артемовска рассказали об ужасах войны. Видео
"Это ад… перемалывается практически всё". Беженцы из Артемовска рассказали об ужасах войны. Видео - 03.07.2023 Украина.ру
"Это ад… перемалывается практически всё". Беженцы из Артемовска рассказали об ужасах войны. Видео
Съемочная группа издания Украина.ру побывала в пункте временного размещения беженцев в Донецкой Народной Республике. Эвакуированные из Артемовска люди... Украина.ру, 03.07.2023
2023-07-03T16:10
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видео
россия (рф)
украина
сво
днр
артёмовск (бахмут)
беженцы
шахтерск (донецкая область)
новосибирск
душанбе
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Съемочная группа издания Украина.ру побывала в пункте временного размещения беженцев в Донецкой Народной Республике. Эвакуированные из Артемовска люди рассказали о том, что они пережили во время военных действий в городе и как адаптируются к мирной жизни после полугода в подвалах под обстрелами. Также смотрите в репортаже, как работающий с беженцами психолог помогает людям восстанавливать расшатанную психику, какую помощь оказывают людям волонтеры из России и других стран СНГ.
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видео, россия (рф), украина, сво, днр, артёмовск (бахмут), беженцы, шахтерск (донецкая область), новосибирск, душанбе, подвалы, видео
Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ДНР, Артёмовск (Бахмут), беженцы, Шахтерск (Донецкая область), Новосибирск, Душанбе, подвалы

"Это ад… перемалывается практически всё". Беженцы из Артемовска рассказали об ужасах войны. Видео

16:10 03.07.2023
 
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Съемочная группа издания Украина.ру побывала в пункте временного размещения беженцев в Донецкой Народной Республике. Эвакуированные из Артемовска люди рассказали о том, что они пережили во время военных действий в городе и как адаптируются к мирной жизни после полугода в подвалах под обстрелами. Также смотрите в репортаже, как работающий с беженцами психолог помогает людям восстанавливать расшатанную психику, какую помощь оказывают людям волонтеры из России и других стран СНГ.
 
ВидеоРоссия (РФ)УкраинаСВОДНРАртёмовск (Бахмут)беженцыШахтерск (Донецкая область)НовосибирскДушанбеподвалы
 
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