https://ukraina.ru/20230703/1047771166.html

"Это ад… перемалывается практически всё". Беженцы из Артемовска рассказали об ужасах войны. Видео

"Это ад… перемалывается практически всё". Беженцы из Артемовска рассказали об ужасах войны. Видео - 03.07.2023 Украина.ру

"Это ад… перемалывается практически всё". Беженцы из Артемовска рассказали об ужасах войны. Видео

Съемочная группа издания Украина.ру побывала в пункте временного размещения беженцев в Донецкой Народной Республике. Эвакуированные из Артемовска люди... Украина.ру, 03.07.2023

2023-07-03T16:10

2023-07-03T16:10

2023-07-03T16:10

видео

россия (рф)

украина

сво

днр

артёмовск (бахмут)

беженцы

шахтерск (донецкая область)

новосибирск

душанбе

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Съемочная группа издания Украина.ру побывала в пункте временного размещения беженцев в Донецкой Народной Республике. Эвакуированные из Артемовска люди рассказали о том, что они пережили во время военных действий в городе и как адаптируются к мирной жизни после полугода в подвалах под обстрелами. Также смотрите в репортаже, как работающий с беженцами психолог помогает людям восстанавливать расшатанную психику, какую помощь оказывают людям волонтеры из России и других стран СНГ.

шахтерск (донецкая область)

новосибирск

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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