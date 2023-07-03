https://ukraina.ru/20230703/1047769934.html

Срок и запрет на российские соцсети: жительницу Хмельницкого осудили за "поддержку РФ"

Срок и запрет на российские соцсети: жительницу Хмельницкого осудили за "поддержку РФ" - 03.07.2023 Украина.ру

Срок и запрет на российские соцсети: жительницу Хмельницкого осудили за "поддержку РФ"

Хмельницкий суд приговорил местную жительницу Валентину Фатееву к трем годам условно, а также запретил женщине пользоваться российскими платформами "Вконтакте" и "Одноклассники". Об этом 3 июля сообщил ZAXID.NET

2023-07-03T15:43

2023-07-03T15:43

2023-07-03T15:43

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В приговоре Хмельницкого суда говорится, что женщина виновна в распространении "публикаций с российской пропагандой". Например, Фатеева однажды написала на своей странице: "Россию не остановить, бандеровщина будет уничтожена".В итоге женщину осудили по ч.2 ст. 436-2 УК ("Оправдание российской вооруженной агрессии в Украине"). В качестве наказания Фатеева получила условный срок в три года, штраф в размере 10 тысяч гривен и запрет на использование российских соцсетей.Правда, как именно будут контролировать исполнение последнего требования, не уточняется.

https://ukraina.ru/20230703/1047759184.html

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