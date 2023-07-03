Срок и запрет на российские соцсети: жительницу Хмельницкого осудили за "поддержку РФ" - 03.07.2023 Украина.ру
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Срок и запрет на российские соцсети: жительницу Хмельницкого осудили за "поддержку РФ"
Срок и запрет на российские соцсети: жительницу Хмельницкого осудили за "поддержку РФ" - 03.07.2023 Украина.ру
Срок и запрет на российские соцсети: жительницу Хмельницкого осудили за "поддержку РФ"
Хмельницкий суд приговорил местную жительницу Валентину Фатееву к трем годам условно, а также запретил женщине пользоваться российскими платформами "Вконтакте" и "Одноклассники". Об этом 3 июля сообщил ZAXID.NET
2023-07-03T15:43
2023-07-03T15:43
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В приговоре Хмельницкого суда говорится, что женщина виновна в распространении "публикаций с российской пропагандой". Например, Фатеева однажды написала на своей странице: "Россию не остановить, бандеровщина будет уничтожена".В итоге женщину осудили по ч.2 ст. 436-2 УК ("Оправдание российской вооруженной агрессии в Украине"). В качестве наказания Фатеева получила условный срок в три года, штраф в размере 10 тысяч гривен и запрет на использование российских соцсетей.Правда, как именно будут контролировать исполнение последнего требования, не уточняется.
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новости, новости украины, украина, суд, хмельницкий (город)
Новости, Новости Украины, Украина, Суд, Хмельницкий (город)

Срок и запрет на российские соцсети: жительницу Хмельницкого осудили за "поддержку РФ"

15:43 03.07.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Вконтакте"
Социальная сеть Вконтакте - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Хмельницкий суд приговорил местную жительницу Валентину Фатееву к трем годам условно, а также запретил женщине пользоваться российскими платформами "Вконтакте" и "Одноклассники". Об этом 3 июля сообщил ZAXID.NET
В приговоре Хмельницкого суда говорится, что женщина виновна в распространении "публикаций с российской пропагандой". Например, Фатеева однажды написала на своей странице: "Россию не остановить, бандеровщина будет уничтожена".
В итоге женщину осудили по ч.2 ст. 436-2 УК ("Оправдание российской вооруженной агрессии в Украине"). В качестве наказания Фатеева получила условный срок в три года, штраф в размере 10 тысяч гривен и запрет на использование российских соцсетей.
Правда, как именно будут контролировать исполнение последнего требования, не уточняется.
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