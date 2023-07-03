Срок и запрет на российские соцсети: жительницу Хмельницкого осудили за "поддержку РФ"
Хмельницкий суд приговорил местную жительницу Валентину Фатееву к трем годам условно, а также запретил женщине пользоваться российскими платформами "Вконтакте" и "Одноклассники". Об этом 3 июля сообщил ZAXID.NET
В приговоре Хмельницкого суда говорится, что женщина виновна в распространении "публикаций с российской пропагандой". Например, Фатеева однажды написала на своей странице: "Россию не остановить, бандеровщина будет уничтожена".
В итоге женщину осудили по ч.2 ст. 436-2 УК ("Оправдание российской вооруженной агрессии в Украине"). В качестве наказания Фатеева получила условный срок в три года, штраф в размере 10 тысяч гривен и запрет на использование российских соцсетей.
Правда, как именно будут контролировать исполнение последнего требования, не уточняется.