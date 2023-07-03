https://ukraina.ru/20230703/1047769436.html
Решительные действия, атомная угроза, ЧВК и мирные переговоры - Вассерман. Видео
Решительные действия, атомная угроза, ЧВК и мирные переговоры - Вассерман. Видео - 03.07.2023 Украина.ру
Решительные действия, атомная угроза, ЧВК и мирные переговоры - Вассерман. Видео
Публицист, Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман разобрал вероятность и условия мирных переговоров... Украина.ру, 03.07.2023
2023-07-03T15:12
2023-07-03T15:12
2023-07-03T15:12
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Публицист, Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман разобрал вероятность и условия мирных переговоров по Украине, опасность провокации на ЗАЭС и необходимую зону безопасности, фактор известности подразделений и их народную поддержку, а также трансформацию общества и власти с начала СВО: 0:37 – Западные СМИ об Украине: переговоры близко? 3:58 – Опыт "минских договорённостей"; 4:51 – Угроза провокации на ЗАЭС; 6:54 – Ресурсы для российской атаки; 8:58 – Образ подразделений в сознании масс; 10:43 – Поддержка медийная и реальная; 15:29 – Трансформация власти и общества с начала СВО;
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Анатолий Вассерман, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, переговоры, ЕС, Европа, АЭС, Пригожин, ЧВК "Вагнер", Дмитрий Медведев, Общество