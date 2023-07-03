https://ukraina.ru/20230703/1047769436.html

Решительные действия, атомная угроза, ЧВК и мирные переговоры - Вассерман. Видео

Решительные действия, атомная угроза, ЧВК и мирные переговоры - Вассерман. Видео - 03.07.2023 Украина.ру

Решительные действия, атомная угроза, ЧВК и мирные переговоры - Вассерман. Видео

Публицист, Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман разобрал вероятность и условия мирных переговоров... Украина.ру, 03.07.2023

2023-07-03T15:12

2023-07-03T15:12

2023-07-03T15:12

анатолий вассерман

видео

россия (рф)

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ес

европа

аэс

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Публицист, Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман разобрал вероятность и условия мирных переговоров по Украине, опасность провокации на ЗАЭС и необходимую зону безопасности, фактор известности подразделений и их народную поддержку, а также трансформацию общества и власти с начала СВО: 0:37 – Западные СМИ об Украине: переговоры близко? 3:58 – Опыт "минских договорённостей"; 4:51 – Угроза провокации на ЗАЭС; 6:54 – Ресурсы для российской атаки; 8:58 – Образ подразделений в сознании масс; 10:43 – Поддержка медийная и реальная; 15:29 – Трансформация власти и общества с начала СВО;

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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