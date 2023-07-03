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Суд взыскал с посольства Украины в России 400 тысяч рублей долга за воду
Суд взыскал с посольства Украины в России 400 тысяч рублей долга за воду - 03.07.2023 Украина.ру
Суд взыскал с посольства Украины в России 400 тысяч рублей долга за воду
Суд взыскал с посольства Украины в России 400 тысяч рублей задолженности за воду в пользу "Мосводоканала". Решение опубликовано в электронной картотеке дел Арбитражного суда города Москвы
2023-07-03T14:58
2023-07-03T14:58
2023-07-03T14:58
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Арбитражный суд Москвы обязал посольство Украины в РФ оплатить задолженность за воду в размере более 400 тысяч рублей. Соответствующее решение опубликовано на сайте Арбитражного суда города Москвы.В течение десяти дней со дня получения судебного приказа Посольство Украины может представить свои возражения. По истечении десятидневного срока судебный приказ вступает в законную силу.Накануне председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил о взыскании с Украины 152,2 млрд рублей за организацию водной блокады полуострова. Иск зарегистрировали в Арбитражном суде Республики Крым.После завершения специальной военной операции на Украине начнутся переговоры, считает Константинов. Запад, убежден он, сразу предъявит России ущерб, нанесенный в результате военных действий на территории бывшей Украины. "Со своей стороны, нам нужно быть готовыми представить ущерб, который нанесла Крыму Украина", пояснил он.
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новости, россия (рф), украина, посольство украины, ао "мосводоканал", суд
Новости, Россия (РФ), Украина, посольство Украины, АО "Мосводоканал", Суд
Суд взыскал с посольства Украины в России 400 тысяч рублей долга за воду
Суд взыскал с посольства Украины в России 400 тысяч рублей задолженности за воду в пользу "Мосводоканала". Решение опубликовано в электронной картотеке дел Арбитражного суда города Москвы
Арбитражный суд Москвы обязал посольство Украины в РФ оплатить задолженность за воду в размере более 400 тысяч рублей. Соответствующее решение опубликовано
на сайте Арбитражного суда города Москвы.
"Взыскать с должника Посольства Украины в Российской Федерации задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения в размере 411 489,79 рублей", - говорится в судебном приказе.
В течение десяти дней со дня получения судебного приказа Посольство Украины может представить свои возражения. По истечении десятидневного срока судебный приказ вступает в законную силу.
Накануне председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил о взыскании с Украины 152,2 млрд рублей за организацию водной блокады полуострова. Иск зарегистрировали в Арбитражном суде Республики Крым.
После завершения специальной военной операции на Украине начнутся переговоры, считает Константинов. Запад, убежден он, сразу предъявит России ущерб, нанесенный в результате военных действий на территории бывшей Украины. "Со своей стороны, нам нужно быть готовыми представить ущерб, который нанесла Крыму Украина", пояснил он.