https://ukraina.ru/20230703/1047766515.html

Внук Гитлера и сын финского подданного. Новые приключения фашистов в Европе

Внук Гитлера и сын финского подданного. Новые приключения фашистов в Европе - 03.07.2023 Украина.ру

Внук Гитлера и сын финского подданного. Новые приключения фашистов в Европе

В Финляндии вспыхнул политический скандал вокруг фигуры министра экономического развития Вильгельма Юннилы, который закончился его скоропостижной отставкой.

2023-07-03T14:35

2023-07-03T14:35

2023-07-03T14:35

эксклюзив

финляндия

украина

нацисты

расизм

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турция

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Юннила является одним из лидеров ультраправой партии "Истинные финны", которая заняла на последних выборах второе место и вошла в состав нового правительства.Это известный финский политик. Он работает в местном парламенте с 2019 года, является первым заместителем председателя парламентской фракции и даже возглавил финскую делегацию на Парламентской ассамблее ОБСЕ.При этом, Юннила совершенно открыто поддерживает расистские и нацистские группировки и разделяет их идейные взгляды.Он выступал на политических собраниях запрещенных экстремистских организаций "Солдаты Одина" и "Северное движение сопротивления", которые призывают к войне за белую расу. А также пробивал государственное финансирование для реваншистской организации Veljesapu-Perinneyhdistys, где состоят поклонники Финского добровольческого батальона СС, сражавшегося на стороне немецкого Рейха.Член партии "Истинные финны" сам высказывался в нацистском духе. К примеру, он призывал бороться с глобальным потеплением с помощью снижения рождаемости в так называемых недоразвитых странах Третьего мира, заставляя африканских женщин делать аборты.Выступая на партийном собрании Вильгельм Юннила поздравил своего соратника, которому достался на выборах номер 88, популярный у современных нацистов. В нем закодировано приветствие "Heil Hitler!" ("Хайль Гитлер!"). Потому что "H" является восьмой буквой латинского алфавита."Поздравляю с замечательным номером, я уверен, он сулит победу. Конечно же, "восемь-восемь" связан с аббревиатурой "HH", о которой, впрочем, умолчим", – заявил перед своими однопартийцами Юннила.Как оказалось, ранее он сам баллотировался под этими цифрами, и вообще проводил свою избирательную компанию под девизом "Поддай газу", в котором увидели прозрачный намек на душегубки-газенвагены немецких концлагерей.Кроме того, Вильгельм публиковал в соцсетях изображения с эстетикой американской расистской группировки Ку-клукс-клан и пожеланиями "Белого рождества". А по некоторым данным этот финский политик зиговал на собраниях ультраправых экстремистских организаций."Дедушка" Гитлер наверняка гордился бы таким милым внуком. Но финские элиты не видели в скандальных взглядах Вильгельма Юннилы ничего предосудительного и после формирования правой правительственной коалиции его сразу же утвердили на посту министра экономического развития.Государственный канцлер юстиции Туомас Пеюсти заявил, что Юннила "соответствует юридическим критериям занимаемой должности". А если он зигует на собраниях националистов, это никого не волнует.Оппозиционные партии – "Левый альянс" и финские социал-демократы – попытались оспорить это решение, однако большинство финских депутатов дружно проголосовали за вотум доверия министру-нацисту. Еще бы – ведь спикером парламента является его соратник по партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо, который прославился оскорбительными расистскими высказываниями об африканцах и россиянах. Но это только помогло ему взойти на вершины власти в демократической европейской Финляндии."Приходится со стыдом признать: большинство депутатов финского парламента посчитало, что неонацистские убеждения не могут быть препятствием для работы на столь важном государственном посту.Похожего мнения придерживались и члены государственного совета, которые посчитали уместным выбор партии "Истинные финны" и согласились работать с Вильгельмом Юннилой в составе нового правительства.История с Юннилой наглядно показала, что новый состав парламента нашей страны, как и новый кабинет министров в принципе считают допустимым работать бок о бок с человеком, который открыто поддерживает неонацистов", – пишут об этой позорной ситуации в "Финской газете".Юннила все же подал в отставку с поста министра – но только потому, что нацист оказался вдобавок банальным жуликом, который предоставил недостоверные данные о своем образовании.Согласно официальной биографии Вильгельма Юннилы, этот Остап Бендер, сын финского подданного, якобы закончил Университет прикладных наук, изучая там информационные системы финансового управления и политологию. Однако найти подтверждения этой информации так и не удалось. А сообщения о том, что Юннила якобы занимался технологическими стартапами тоже оказались вымыслом.На посту министра экономического развития Финляндии оказался проходимец без практического опыта и без высшего образования, который всю жизнь работал профессиональным националистом, разжигая ненависть в соцсетях.Он годами выстраивал на этом успешную политическую карьеру, но никто из журналистов даже не подумал покопаться в сомнительной биографии Вильгельма Юннилы. Потому что этот одиозный политик активно поддерживал Киев, исправно ругал Москву, и его взгляды полностью соответствовали основному направлению финского политического мейнстрима.Ультраправая коалиция с участием "Истинных финнов" оказалась сейчас у власти не просто так. После того, как Финляндия оказалась на передовой НАТО, эту страну поставили под контроль фанатиков-реваншистов, которые до сих пор мечтают повторить "освободительный" эсэсовский поход на Ладогу и Неву.Ведь неадекватные персонажи с людоедскими взглядами будут готовы отдать войскам любые приказы в случае обострения ситуации на востоке.Похожие процессы наблюдаются сейчас и на южном фланге Евросоюза. Только что завершившиеся парламентские выборы в Греции уверенно выиграли правые. Причем, в состав парламента прошли сразу три радикальные ультраправые партии – движение "Спартиаты", которое поддержали лидеры запрещенной нацистской группировки "Золотая заря", партия "Греческое решение" и движение "Ники" ("Победа").Как отмечают греческие антифашисты, к этому успеху приложили руку либеральные медиа, которые внезапно прикрутили критику, звучавшую в адрес местных расистов.Американское правительство заинтересовано в том, чтобы Греция оказалась в руках националистов, чтобы усилить военное-политическое давление на правительство Турции. Потому что греческие правые предъявляют туркам территориальные претензии в бассейне Эгейского моря и на территории Кипра.Все это указывает на тревожные тренды. В бывших западных демократиях заправляют бешенные псы войны и фашизма, которые получили власть при поддержке либеральной элиты. И они всегда готовы броситься в атаку по команде из Вашингтона.

https://ukraina.ru/20230627/1047604111.html

https://ukraina.ru/20230601/1046810182.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, финляндия, украина, нацисты, расизм, греция, турция