https://ukraina.ru/20230703/1047766515.html
Внук Гитлера и сын финского подданного. Новые приключения фашистов в Европе
Внук Гитлера и сын финского подданного. Новые приключения фашистов в Европе - 03.07.2023 Украина.ру
Внук Гитлера и сын финского подданного. Новые приключения фашистов в Европе
В Финляндии вспыхнул политический скандал вокруг фигуры министра экономического развития Вильгельма Юннилы, который закончился его скоропостижной отставкой.
2023-07-03T14:35
2023-07-03T14:35
2023-07-03T14:35
эксклюзив
финляндия
украина
нацисты
расизм
греция
турция
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Юннила является одним из лидеров ультраправой партии "Истинные финны", которая заняла на последних выборах второе место и вошла в состав нового правительства.Это известный финский политик. Он работает в местном парламенте с 2019 года, является первым заместителем председателя парламентской фракции и даже возглавил финскую делегацию на Парламентской ассамблее ОБСЕ.При этом, Юннила совершенно открыто поддерживает расистские и нацистские группировки и разделяет их идейные взгляды.Он выступал на политических собраниях запрещенных экстремистских организаций "Солдаты Одина" и "Северное движение сопротивления", которые призывают к войне за белую расу. А также пробивал государственное финансирование для реваншистской организации Veljesapu-Perinneyhdistys, где состоят поклонники Финского добровольческого батальона СС, сражавшегося на стороне немецкого Рейха.Член партии "Истинные финны" сам высказывался в нацистском духе. К примеру, он призывал бороться с глобальным потеплением с помощью снижения рождаемости в так называемых недоразвитых странах Третьего мира, заставляя африканских женщин делать аборты.Выступая на партийном собрании Вильгельм Юннила поздравил своего соратника, которому достался на выборах номер 88, популярный у современных нацистов. В нем закодировано приветствие "Heil Hitler!" ("Хайль Гитлер!"). Потому что "H" является восьмой буквой латинского алфавита."Поздравляю с замечательным номером, я уверен, он сулит победу. Конечно же, "восемь-восемь" связан с аббревиатурой "HH", о которой, впрочем, умолчим", – заявил перед своими однопартийцами Юннила.Как оказалось, ранее он сам баллотировался под этими цифрами, и вообще проводил свою избирательную компанию под девизом "Поддай газу", в котором увидели прозрачный намек на душегубки-газенвагены немецких концлагерей.Кроме того, Вильгельм публиковал в соцсетях изображения с эстетикой американской расистской группировки Ку-клукс-клан и пожеланиями "Белого рождества". А по некоторым данным этот финский политик зиговал на собраниях ультраправых экстремистских организаций."Дедушка" Гитлер наверняка гордился бы таким милым внуком. Но финские элиты не видели в скандальных взглядах Вильгельма Юннилы ничего предосудительного и после формирования правой правительственной коалиции его сразу же утвердили на посту министра экономического развития.Государственный канцлер юстиции Туомас Пеюсти заявил, что Юннила "соответствует юридическим критериям занимаемой должности". А если он зигует на собраниях националистов, это никого не волнует.Оппозиционные партии – "Левый альянс" и финские социал-демократы – попытались оспорить это решение, однако большинство финских депутатов дружно проголосовали за вотум доверия министру-нацисту. Еще бы – ведь спикером парламента является его соратник по партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо, который прославился оскорбительными расистскими высказываниями об африканцах и россиянах. Но это только помогло ему взойти на вершины власти в демократической европейской Финляндии."Приходится со стыдом признать: большинство депутатов финского парламента посчитало, что неонацистские убеждения не могут быть препятствием для работы на столь важном государственном посту.Похожего мнения придерживались и члены государственного совета, которые посчитали уместным выбор партии "Истинные финны" и согласились работать с Вильгельмом Юннилой в составе нового правительства.История с Юннилой наглядно показала, что новый состав парламента нашей страны, как и новый кабинет министров в принципе считают допустимым работать бок о бок с человеком, который открыто поддерживает неонацистов", – пишут об этой позорной ситуации в "Финской газете".Юннила все же подал в отставку с поста министра – но только потому, что нацист оказался вдобавок банальным жуликом, который предоставил недостоверные данные о своем образовании.Согласно официальной биографии Вильгельма Юннилы, этот Остап Бендер, сын финского подданного, якобы закончил Университет прикладных наук, изучая там информационные системы финансового управления и политологию. Однако найти подтверждения этой информации так и не удалось. А сообщения о том, что Юннила якобы занимался технологическими стартапами тоже оказались вымыслом.На посту министра экономического развития Финляндии оказался проходимец без практического опыта и без высшего образования, который всю жизнь работал профессиональным националистом, разжигая ненависть в соцсетях.Он годами выстраивал на этом успешную политическую карьеру, но никто из журналистов даже не подумал покопаться в сомнительной биографии Вильгельма Юннилы. Потому что этот одиозный политик активно поддерживал Киев, исправно ругал Москву, и его взгляды полностью соответствовали основному направлению финского политического мейнстрима.Ультраправая коалиция с участием "Истинных финнов" оказалась сейчас у власти не просто так. После того, как Финляндия оказалась на передовой НАТО, эту страну поставили под контроль фанатиков-реваншистов, которые до сих пор мечтают повторить "освободительный" эсэсовский поход на Ладогу и Неву.Ведь неадекватные персонажи с людоедскими взглядами будут готовы отдать войскам любые приказы в случае обострения ситуации на востоке.Похожие процессы наблюдаются сейчас и на южном фланге Евросоюза. Только что завершившиеся парламентские выборы в Греции уверенно выиграли правые. Причем, в состав парламента прошли сразу три радикальные ультраправые партии – движение "Спартиаты", которое поддержали лидеры запрещенной нацистской группировки "Золотая заря", партия "Греческое решение" и движение "Ники" ("Победа").Как отмечают греческие антифашисты, к этому успеху приложили руку либеральные медиа, которые внезапно прикрутили критику, звучавшую в адрес местных расистов.Американское правительство заинтересовано в том, чтобы Греция оказалась в руках националистов, чтобы усилить военное-политическое давление на правительство Турции. Потому что греческие правые предъявляют туркам территориальные претензии в бассейне Эгейского моря и на территории Кипра.Все это указывает на тревожные тренды. В бывших западных демократиях заправляют бешенные псы войны и фашизма, которые получили власть при поддержке либеральной элиты. И они всегда готовы броситься в атаку по команде из Вашингтона.
https://ukraina.ru/20230627/1047604111.html
https://ukraina.ru/20230601/1046810182.html
https://ukraina.ru/20230613/1047152715.html
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эксклюзив, финляндия, украина, нацисты, расизм, греция, турция
Внук Гитлера и сын финского подданного. Новые приключения фашистов в Европе
В Финляндии вспыхнул политический скандал вокруг фигуры министра экономического развития Вильгельма Юннилы, который закончился его скоропостижной отставкой.
Юннила является одним из лидеров ультраправой партии "Истинные финны", которая заняла на последних выборах второе место и вошла в состав нового правительства.
Это известный финский политик. Он работает в местном парламенте с 2019 года, является первым заместителем председателя парламентской фракции и даже возглавил финскую делегацию на Парламентской ассамблее ОБСЕ.
При этом, Юннила совершенно открыто поддерживает расистские и нацистские группировки и разделяет их идейные взгляды.
Он выступал на политических собраниях запрещенных экстремистских организаций "Солдаты Одина" и "Северное движение сопротивления", которые призывают к войне за белую расу. А также пробивал государственное финансирование для реваншистской организации Veljesapu-Perinneyhdistys, где состоят поклонники Финского добровольческого батальона СС, сражавшегося на стороне немецкого Рейха.
Член партии "Истинные финны" сам высказывался в нацистском духе. К примеру, он призывал бороться с глобальным потеплением с помощью снижения рождаемости в так называемых недоразвитых странах Третьего мира, заставляя африканских женщин делать аборты.
Выступая на партийном собрании Вильгельм Юннила поздравил своего соратника, которому достался на выборах номер 88, популярный у современных нацистов. В нем закодировано приветствие "Heil Hitler!" ("Хайль Гитлер!"). Потому что "H" является восьмой буквой латинского алфавита.
"Поздравляю с замечательным номером, я уверен, он сулит победу. Конечно же, "восемь-восемь" связан с аббревиатурой "HH", о которой, впрочем, умолчим", – заявил перед своими однопартийцами Юннила.
Как оказалось, ранее он сам баллотировался под этими цифрами, и вообще проводил свою избирательную компанию под девизом "Поддай газу", в котором увидели прозрачный намек на душегубки-газенвагены немецких концлагерей.
Кроме того, Вильгельм публиковал в соцсетях изображения с эстетикой американской расистской группировки Ку-клукс-клан и пожеланиями "Белого рождества". А по некоторым данным этот финский политик зиговал на собраниях ультраправых экстремистских организаций.
"Дедушка" Гитлер наверняка гордился бы таким милым внуком. Но финские элиты не видели в скандальных взглядах Вильгельма Юннилы ничего предосудительного и после формирования правой правительственной коалиции его сразу же утвердили на посту министра экономического развития.
Государственный канцлер юстиции Туомас Пеюсти заявил, что Юннила "соответствует юридическим критериям занимаемой должности". А если он зигует на собраниях националистов, это никого не волнует.
Оппозиционные партии – "Левый альянс" и финские социал-демократы – попытались оспорить это решение, однако большинство финских депутатов дружно проголосовали за вотум доверия министру-нацисту.
Еще бы – ведь спикером парламента является его соратник по партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо, который прославился оскорбительными расистскими высказываниями об африканцах и россиянах. Но это только помогло ему взойти на вершины власти в демократической европейской Финляндии.
"Приходится со стыдом признать: большинство депутатов финского парламента посчитало, что неонацистские убеждения не могут быть препятствием для работы на столь важном государственном посту.
Похожего мнения придерживались и члены государственного совета, которые посчитали уместным выбор партии "Истинные финны" и согласились работать с Вильгельмом Юннилой в составе нового правительства.
История с Юннилой наглядно показала, что новый состав парламента нашей страны, как и новый кабинет министров в принципе считают допустимым работать бок о бок с человеком, который открыто поддерживает неонацистов", – пишут об этой позорной ситуации в "Финской газете".
Юннила все же подал в отставку с поста министра – но только потому, что нацист оказался вдобавок банальным жуликом, который предоставил недостоверные данные о своем образовании.
Согласно официальной биографии Вильгельма Юннилы, этот Остап Бендер, сын финского подданного, якобы закончил Университет прикладных наук, изучая там информационные системы финансового управления и политологию. Однако найти подтверждения этой информации так и не удалось. А сообщения о том, что Юннила якобы занимался технологическими стартапами тоже оказались вымыслом.
На посту министра экономического развития Финляндии оказался проходимец без практического опыта и без высшего образования, который всю жизнь работал профессиональным националистом, разжигая ненависть в соцсетях.
Он годами выстраивал на этом успешную политическую карьеру, но никто из журналистов даже не подумал покопаться в сомнительной биографии Вильгельма Юннилы. Потому что этот одиозный политик активно поддерживал Киев, исправно ругал Москву, и его взгляды полностью соответствовали основному направлению финского политического мейнстрима.
Ультраправая коалиция с участием "Истинных финнов" оказалась сейчас у власти не просто так. После того, как Финляндия оказалась на передовой НАТО, эту страну поставили под контроль фанатиков-реваншистов, которые до сих пор мечтают повторить "освободительный" эсэсовский поход на Ладогу и Неву.
Ведь неадекватные персонажи с людоедскими взглядами будут готовы отдать войскам любые приказы в случае обострения ситуации на востоке.
Похожие процессы наблюдаются сейчас и на южном фланге Евросоюза. Только что завершившиеся парламентские выборы в Греции уверенно выиграли правые. Причем, в состав парламента прошли сразу три радикальные ультраправые партии – движение "Спартиаты", которое поддержали лидеры запрещенной нацистской группировки "Золотая заря", партия "Греческое решение" и движение "Ники" ("Победа").
Как отмечают греческие антифашисты, к этому успеху приложили руку либеральные медиа, которые внезапно прикрутили критику, звучавшую в адрес местных расистов.
Американское правительство заинтересовано в том, чтобы Греция оказалась в руках националистов, чтобы усилить военное-политическое давление на правительство Турции. Потому что греческие правые предъявляют туркам территориальные претензии в бассейне Эгейского моря и на территории Кипра.
Все это указывает на тревожные тренды. В бывших западных демократиях заправляют бешенные псы войны и фашизма, которые получили власть при поддержке либеральной элиты. И они всегда готовы броситься в атаку по команде из Вашингтона.