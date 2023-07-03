https://ukraina.ru/20230703/1047766483.html

Украина как внутриполитический фактор Колумбии

Украина как внутриполитический фактор Колумбии - 03.07.2023 Украина.ру

Украина как внутриполитический фактор Колумбии

В течение прошлой недели Латинская Америка и мир наблюдали истерию колумбийской прессы о "ранении" "бесчеловечными российскими военными" мирных колумбийских "независимых политиков, писателей и журналистов"

2023-07-03T15:55

2023-07-03T15:55

2023-07-03T15:55

украина

колумбия

мнения

зарубежье

латинская америка

россия (рф)

удар

краматорск

нато

сво

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Извините за обилие кавычек. В нынешние новоязовские времена нам остается все меньше слов, сохранивших первоначальный смысл и значение.Речь идет об ударе вечером 27 июня российской ракетой по пиццерии прифронтового Краматорска, где возле места компактного проживания украинских и натовских военных, а также иностранных наёмников, ужинали и беседовали их местные и заграничные друзья. К сожалению, известно, что среди погибших были несколько гражданских, хотя радости по поводу гибели украинских военных я тоже не испытываю. Эта война НАТО против наших народов останется величайшей трагедией всего постсоветского пространства.Той же ночью колумбийская пресса на первых полосах ведущих изданий сообщила, что в результате "целенаправленного ракетного удара России по ресторану с гражданскими" ранены трое колумбийцев из миротворческой организации "Держись, Украина". Новость которая с каждым часом превращалась в новый душераздирающий телесериал для потребителя, в основной своей массе неспособного найти Украину на карте. Важно вспомнить, что колумбийская демократическая пресса практически вся контролируема двумя местными олигархическими группами, исторически тесно связанными с наркотрафиком и парамилитаризмом. Именно эта пресса, почти 70 лет успешно развязывавшая в Колумбии гражданскую войну, которая унесла почти миллион жизней, 90% из которых гражданские, сегодня оказалась "возмущена варварством России" и потребовала от левого правительства Густаво Петро "решительных ответных шагов". Причем реальные заказчики этой медийной кампании - даже не колумбийская фашистская олигархия, а "независимые", "прогрессивные" и "правозащитные" неправительственные организации, финансируемые США и Европой. Колумбия - единственный в Латинской Америке ассоциированный член НАТО и его армия - единственная с реальным боевым опытом. Еще одно пушечное мясо империи.Президент Колумбии Густаво Петро несколько месяцев назад категорически отказал США в их требовании поставить оружие Украине. Поэтому "демократическая пресса" в очередной раз бросилась объяснять населению, что президент страны - коммунист, партизан, наркотрафикант, атеист и вообще агент Путина. Причем всё это - не просто угрозы или хайп ультраправых, а конкретные шаги по подготовке государственного переворота в Колумбии, реальная угроза которого с каждым месяцом возрастает. В результате они добились от президента нескольких фраз осуждения России и привычно объявили миру о "победе гражданского общества над авторитарным режимом".При этом интересно, что мы имеем дело с пакетом из одновременно двух фейков. Ни один из троих колумбийцев не был ранен; за истекшие дни никем не приведено ни одного факта ранения ни одного из них, даже самого легкого, нет ни свидетельств, ни медицинских заключений, и ни одних из них не был независимым журналистом или "представителем международного гражданского сообщества", как пишет такая же "независимая", как они, пресса.Самым известным участником группы является Серхио Харамильо, представляемый обычно прессой как бывший представитель правительства для мирных переговоров с партизанами ФАРК. Гораздо реже упоминаются другие детали его биографии. До миротворческой миссии, Харамильо являлся замминистра обороны правительства Урибе, на совести которого - почти ежедневные бомбежки армией крестьян (гибель детей объяснялась тем, что это "будущие партизаны") и убийство армией тысяч похищавшихся патрулями бедняков, чтобы переодеть их в униформу партизан, расстрелять, и похоронить в тайных братских могилах, с целью предъявления начальству фотодоказательств "военных успехов" и получения денежных премий. Читатели с прочной нервной системой, желающие узнать подробности, могут поискать в интернете falsos positivos.Еще известно, что несколько месяцев назад Серхио Харамильо создал международную организацию "Держись, Украина" ("Aguanta Ucrania"), призванную объединить латиноамериканских интеллектуалов и деятелей культуры в поддержку "жертв российской агрессии". С соответствующими декларациями уже записаны ролики, в которых участвуют знаменитые и признанные латиноамериканские писатели и музыканты, имен которых я здесь не привожу, чтобы не позорить уважаемых людей и не делать рекламы организации. Под шквальным давлением антироссийского мейнстрима доминирующей мировой прессы, далеко не все в состоянии сохранить критическую независимую позицию. Харамильо находится на Украине уже около года. До этого, по его словам, он находился в Афганистане, "помогая договорится с талибами". Чем он на самом деле занимается и на кого работает?Другой участник группы - писатель и журналист Эктор Абад пишет для колумбийской газеты "Семана", принадлежавшей одной из главных олигархических групп страны, всегда поддерживавшей правительственный геноцид собственного народа, и для античавистской венесуэльской газеты "Эль-Насьональ".А "независимая военная репортерша" Каталина Гомес уже много лет зависима от французского телевидения и правой барселонской газеты "Ла-Вангуардия", оплачивающих ее работу. Послушав любой из ее репортажей, становится совершенно очевидно ее полное невежество в вопросах истории, культуры и политики России и Украины, ее задача – анимация заказного шоу.Еще раз вспомним, что сегодняшняя украинская власть - точная калька колумбийских банановых режимов, которые по инструкциям из посольства США большую часть прошлого века и все начало этого, вели войну против собственного народа. Поэтому Киеву всегда есть чему поучиться у старших и более опытных товарищей.На стороне НАТО против России воюют сегодня десятки колумбийских "добровольцев"-парамилитарес, являющихся виновниками массовых зверских расправ с мирным населением у себя на родине.Когда политические покровители колумбийского парамилитаризма со слезами на глазах начинают рассуждать о "варварстве России", хочется еще раз вспомнить великого писателя Габриэля Гарсиа Маркеса, всегда утверждавшего, что реальность его страны всегда превосходит любую литературу.

https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html

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https://ukraina.ru/20230629/1047655997.html

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