https://ukraina.ru/20230703/1047765301.html

Тамара Евтушенко: Чем сильнее в Аргентине демонизируют Россию, тем больше у нее защитников

Тамара Евтушенко: Чем сильнее в Аргентине демонизируют Россию, тем больше у нее защитников - 03.07.2023 Украина.ру

Тамара Евтушенко: Чем сильнее в Аргентине демонизируют Россию, тем больше у нее защитников

В Аргентине – большая украинская диаспора, порой распространяющая националистические идеи в стране и других государствах Латинской Америки, но поддержка России растет вопреки всему

2023-07-03T14:19

2023-07-03T14:19

2023-07-03T14:19

культура

интервью

аргентина

украина

россия (рф)

латинская америка

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала глава кафедры России Института международных отношений Национального университета Ла Плата в Буэнос-Айресе Тамара Евтушенко.– Тамара, расскажите о себе и о вашей жизни в Аргентине, а также о том, где вы преподаете.– По образованию я специалист в области международных отношений, кандидат политических наук, руковожу кафедрой России Института международных отношений Национального университета Ла Плата. Также преподаю русский язык в Дипломатической академии аргентинского МИДа для аргентинских и латиноамериканских дипломатов.Кроме того, представляю в Аргентине Санкт-Петербургский государственный университет – совместно проводим международное тестирование по русскому языку, продвигаем образовательные программы этого старинного и родного мне ВУЗа.В Аргентине мы занимаемся популяризацией русского языка и культуры. Делаем это давно и активно, но пандемия революционировала всю систему преподавания. И поистине нет худа без добра, потому что именно пандемия позволила нам значительно расширить круг своей деятельности, выйти за аргентинские рамки, распространить наши программы на участников из других стран, в первую очередь, латиноамериканских.– Повлиял ли каким-то образом на вашу деятельность конфликт на Украине?– Конечно, повлиял, но при этом отнюдь не парализовал нашу работу. Если деятельность некоторых российских государственных организаций по этой причине явно затормозилась, то с нами такого не произошло, а аргентинский университет еще больше поддержал нас в продвижении русского языка и культуры.Количество студентов, изучающих русский язык, не только не сократилось, а наоборот, выросло, особенно среди людей со сформировавшимся мировоззрением, которое не смогла поколебать мощная антироссийская пропаганда.В прошлом году Национальный университет Ла Плата проводил международный конгресс "Cовременное состояние международных отношений", в котором кафедра России активно участвовала. Во время мероприятия с удовлетворением отметила, что у докладчиков-аргентинцев в целом прослеживалась пророссийская позиция.Да, бывали случаи, когда приглашали выступить в каком-нибудь аргентинском вузе и выступлению пытались помешать люди, размахивавшие украинским флагом. Но продолжала говорить, и в итоге аудитория провожала меня аплодисментами. Таких инцидентов у меня лично было немного, однако необходимо сказать, что на уровне общины, социума разъединение и неприязнь между русскими и украинцами в Аргентине, как это ни печально, возникли и присутствуют.– Насколько я знаю, Аргентина официально не проводит программу помощи украинским беженцам, но некоторые люди, все же, приезжают и обращаются за поддержкой. Возникают ли конфликты между ними и живущими в Аргентине русскими?– Этот процесс охватил не только светскую, но и церковную жизнь. Некоторые из тех, кто прежде ходил в храм Московского Патриархата, перестали это делать.Для славянского православного мира последствия этой трагедии будут, по всей видимости, на очень долгое время, однако мы никогда не должны забывать, что разделять Россию, Украину и Белоруссию никак нельзя.Нельзя забывать, что было Крещение Руси, а не крещение Украины. Киев без Великой России и в отдельности от России немыслим. Попытки расчленения России – не новы. Соседи России желали видеть Россию раздробленной на части.Название статьи Збигнева Бжезинского "Европа до Урала" в 1965 году, появившаяся в философском журнале Revista de Occidente, говорит само за себя – о том, какой мыслили и мечтали видеть Россию. Амбициозные мечтания Бжезинского не сбылись, однако Западная цивилизация с либеральной повесткой ценностей, как мы видим и по сей день, имеет "идею фикс" расчленить Россию, и линия разлома проходит именно по границе с территорией современной Украины.Попытки реализации этих геополитических амбиций сегодня затрагивают нас всех очень болезненно, однако ещё давным-давно Вильгельм II, последний германский император и король Пруссии, сказал: "Как бы мы не расчленяли русских, они всё равно потом снова будут объединяться".– Как воспринимают ситуацию, сложившуюся в результате конфликта, сами аргентинцы?– Есть два аспекта: если говорить о СМИ, то в них доминируют те, кто продвигает точку зрения и, соответственно, интересы США, пытаясь представить Россию как "сущее зло" или, в лучшем случае как азиатскую орду. В то же время на государственных телеканалах, радиостанциях, в газетах и журналах – позиция отнюдь не агрессивная, скорее, наоборот.Нам неоднократно писали студенты – с вопросом, как им пойти добровольцами воевать за Россию, отправляли нам письма на имя президента РФ Владимира Путина со словами солидарности и поддержки. В Буэнос-Айресе проводились акции напротив российского посольства, и наблюдается всё больше ярых сторонников России, которые видят в ней оплот ценностей в будущем.Недавно вернулись из России наши студенты, которым мы помогли через Кафедру России организовать поездку в Санкт-Петербург, где их принял Невский институт языка и культуры в Санкт-Петербурге. Аргентинским журналистам институт организовал встречи с представителями российской прессы в Петербурге и Москве, они дали очень интересное интервью "Спутнику" о своей поездке в Россию.Интересный феномен наблюдается в общественном мнении – чем сильнее демонизируют Россию, тем больше становится у нее защитников, тем больше людей обращаются, в частности, в наш адрес со словами солидарности. В соцсетях создан чат аргентинских специалистов в области международных отношений, которые активно выступают в поддержку России, о чём свидетельствуют их еженедельные публикации, интервью, чаты студентов.Они нередко бывают настроены более патриотично, чем сами россияне...– То есть о русофобии в Аргентине речи не идет?– На бытовом уровне массово она точно не наблюдается. Тут надо иметь в виду одно важное обстоятельство. Как народ, аргентинцы сформировались в результате массовой миграции европейцев, поэтому всякого рода фобии на национальной почве им чужды как по духу, так и по их законодательству.Да, отменили проведение фестиваля "Матушка-Русь", не разрешили провести какие-то мероприятия в одном из городов. Но это не следствие русофобии, это следствие местной партийной борьбы или глупости некоторых местных чиновников.А вообще-то в стране звучит, как и прежде, музыка [Петра] Чайковского, аргентинцы читают русских классиков и даже открывают новых для себя российских [советских] авторов. Таких, например, как Юлиан Семенов. Его роман "Экспансия", переведенный на испанский язык и изданный аргентинским издательством, был представлен в мае этого года на международной книжной выставке-ярмарке в Буэнос-Айресе, а в июне мы устроили его торжественную презентацию в Национальной библиотеке Аргентинской Республики.Хорошо известный нам Штирлиц появился в Южной Америке, в Аргентине, и, как говорят, пользуется у местных читателей большим успехом.– Насколько я знаю, в Аргентине есть разного рода местные националистические организации. Сейчас, в связи со всеобщим обострением, стало больше радикализма?– Что касается именно украинского конфликта, некоторые националистично настроенные аргентинцы, проживающие в Буэнос-Айресе, принципиально перестали говорить на русском. Некоторые местные жители говорят, что в их соборах ведут подготовку к войне, агитируют аргентинцев уезжать рекрутами на Украину. Недавно также был совершен акт вандализма в храме Московского патриархата.Важно то, что украинская община в Аргентине – гораздо более многочисленная и сплоченная, нежели русская. Если говорит о русофобских настроениях, они разжигаются и направляются через украинскую организацию под названием "Просвіта". Ее главный офис, к слову, находится неподалеку от оскверненного храма.Она имеет свои представительства в разных странах, в том числе в Аргентине, где у нее есть несколько филиалов. Через них "Просвіта" вербует сторонников и пропагандирует оголтелый национализм."Просвіта" занимается и культурной деятельностью: там проводится огромное количество мероприятий, учат играть на украинских музыкальных инструментах, преподают национальные танцы и продают костюмы. И мероприятия эти на отличном уровне.– Организация помогает беженцам?– Вроде да, но точно я этого не знаю. Но там запрещено говорить на русском, так что не факт, что русскоязычным беженцам будут помогать.Одновременно со всем этим, как пишут СМИ, она ведет антироссийскую пропаганду, используя для этого разные формы: от бытового общения и распространения печатных изданий, до организации публичных мероприятий и интернет-кампаний. Члены "Просвіти" не раз выходили на манифестации у российского посольства в Буэнос-Айресе, устраивали акции протеста во время визитов в Аргентину Владимира Путина. Как-то в столичный офис "Просвіти" зашли наши студенты в поиске ручных поделок, сувениров. Начали разговор на русском, но им резко ответили, что на русском тут не говорят.И вот в этом здании студенты увидели знакомое лицо – педагога, преподававшего русский язык в Российском центре науки и культуры в Буэнос-Айресе. Когда студенты поделились со мной своим недоумением по этому поводу, я не нашлась, что ответить.– К вопросу о россиянах и культурном взаимодействии. Насколько мне известно, их число в Аргентине в последнее время резко увеличилось, в частности, за счет релокантов, уехавших после начала СВО и объявления частичной мобилизации.– Это так. Речь идет о десятках тысяч переселенцев. В основном это люди в возрасте 27-45 лет, с приличными доходами. Они снимают дорогое жильё, организовали здесь свои тусовки, пробежки в парках, чаты. В результате наплыва россиян жильё в самых лучших районах столицы прилично выросло в цене. Некоторые подумывают остаться, другие рассматривают Аргентину как перевалочный пункт.В результате такого наплыва нам стали писать сотрудники местных роддомов и частных школ: они ищут персонал со знанием русского языка. Около 4 месяцев назад поступила заявка от странного аргентинского агентства по поиску персонала для изготовления паспортов для русских. На мои подробные вопросы, кто же заказчик, ответили, что не могут дать такой информации, и оставили свои контакты для связи.Помимо этого, нас в прямом смысле засыпали запросами по обучению испанскому языку русских детей в возрасте от 5 до 12 лет. Интересно, что в качестве преподавателей приехавшие россияне зачастую отказывались видеть своих соотечественников, настаивали на аргентинцах – и неважно, есть у них опыт преподавания или нет.Никаких личных данных россияне нам не хотели оставлять для отчёта Кафедры России, зачастую вели себя не очень тактично, и в целом в своём поведении были совсем далеки от героев произведений [Антона] Чехова и [Льва] Толстого, по которым аргентинцы привыкли судить о русской культуре и русском обществе.– Какие планы у кафедры России по украинской тематике?– Учитывая то обстоятельство, что эта тематика вызывает большой интерес у аргентинской аудитории, мы провели несколько онлайн-конференций на тему "Россия и Украина", в которых участвовали докладчики не только из Аргентины, но и из других стран Латинской Америки и даже США.В ближайшее время планируем провести цикл лекций на тему "Запад против России: от Тевтонского ордена до наших дней". Планируем презентовать в этом семестре пару книг на украинскую тему: "Яблоко раздора Украина" Мартина Лейметера, "Спад международной политики в 21 веке" Доктора Альберто Хутченройтера: этот автор затрагивает в большей части книги отношения России и Украины.

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

интервью, аргентина, украина, россия (рф), латинская америка