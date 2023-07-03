https://ukraina.ru/20230703/1047763677.html

Покушение на Аксёнова, обстрел. Главное на Украине на 13:00 3 июля

Покушение на Аксёнова, обстрел. Главное на Украине на 13:00 3 июля - 03.07.2023 Украина.ру

Покушение на Аксёнова, обстрел. Главное на Украине на 13:00 3 июля

В ФСБ рассказали о предотвращении покушения на главу Крыма. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-07-03T13:13

2023-07-03T13:13

2023-07-03T14:26

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 56 ударов по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник совершил 23 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм, на Горловском — 31 обстрел из РСЗО, артиллерии 152 и 122 мм, выпустив 328 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Озеряновка, столица Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Еленовка.«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Никитовском районе Горловки», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения в Никитовском районе Горловки, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.На следующие сути обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 31 снаряд калибром 155 мм, по Александровке — 5 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 6 снарядов калибром 122 мм, по Червоногвардейскому и Кировскому районам Макеевки — 11 снарядов калибром 155 мм, по Еленовке — 13 снарядов калибром 152 мм и 14 ракет из РСЗО.«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 июля по состоянию на 12:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: н. п. Еленовка— погиб мужчина 1999 года рождения», — сообщило представительство.По данным администрации Новокаховского городского округа за минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили по Херсонской области 39 снаряда.«Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии снарядов: Корсунка — 9; Саги — 7; Алешки — 8; Кардашинка — 6; Голая Пристань — 9», — указывалось в записи в телеграм-канале администрации.Ночью обстрелы продолжились.«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Корсунки, Горностаевки, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется», — указала администрация.Утром 3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по региону со стороны украинских военных.«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 12 артиллерийских снарядов. Также село обстреляли из гранатомёта — зафиксировано 20 выстрелов. В селе Красный Хутор противник сбросил два взрывных устройства с БПЛА. По селу Нехотеевка выпущено 5 артиллерийских снарядов. Также над районом нашей системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа противника. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», — указывалось в сводке.Кроме того, в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с беспилотников сброшено 5 взрывных устройств, на окраине села Цаповка — 2. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 48 минометных снарядов, по окраине села Тишанка — два артиллерийских снаряда. Во всех случаях пострадавших и разрушений не было.В Грайворонском городском округе из миномёта была обстреляна окраина посёлка Горьковский — зафиксировано 4 прилёта. По селу Дроновка ВСУ выпустили 17 миномётных снарядов, из них 14 пришлись на окраину села. Также ВСУ сбросили с беспилотника одно взрывное устройство. Были повреждены линия электропередач, газопровод и инфраструктурный объект связи. Различные повреждения были зафиксированы в 4 домовладениях: посечены кровля, забор, окна. На окраине села Новостроевка-Вторая с БПЛА было сброшено одно взрывное устройство. Во всех случаях пострадавших не было.Кроме того, в Краснояружском районе на окраине села Староселье атаковал дрон-камикадзе противника. В Шебекинском городском округе по посёлку Первомайский было выпущено 17 миномётных снарядов, по селу Терезовка — 8 миномётных снарядов, по хутору Марьино — 4, по хутору Мухин — один. В вышеуказанных случаях пострадавших и повреждений не было.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся напряжённой.Покушение на АксёноваФедеральная служба безопасности РФ сообщила о предотврадещии покушения на главу Крыма Сергея Аксёнова.«Задержан гражданин России 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе обучение минно-взрывному делу», — отмечалось в распространённом спецслужбы пресс-релизе.Также спецслужба распространила видео задержания злоумышленника.По данным ФСБ, задержанный мужчина планировал взорвать машину Аксёнова, но его поймали, когда он забирал бомбу из тайника.ФСБ завела уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки. Подозреваемого арестовали. Он уже дал признательные показания.Сам Аксёнов в своём телеграм-канале поблагодарил спецслужбы за чёткую и эффективную работу.«Благодарю сотрудников ФСБ за предотвращение покушения на руководство республики Крым, которое готовили агенты террористического киевского режима. Подозреваемый задержан. Наши спецслужбы работают четко и эффективно. Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны. А полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО, поставленные президентом. Так и будет», — указал он.Это — не первое покушение на Аксёнова. Так, ровно два месяца тому назад — 3 мая — Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании украинских агентов, планировавших теракт в отношении руководства Крыма — главы Республики Крым Аксёнова, главы местного парламента Владимира Константинова, мэра Ялты Янины Павленко.Как отмечалось, непосредственным организатором терактов был связной начальника ГУР Кирилла Буданова, офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец 1976 года рождения, который с 2020 года занимал пост замглавы Офиса президента Украины.Также в агентурную группу входили завербованные Машовцом граждане России и Украины: Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. Они планировали теракты, следили за чиновниками и закупали огнестрельное оружие. Кроме того, ФСБ задержала гражданина Украины и Болгарии Петранова, причастного к доставке взрывчатки в Россию.Как установила российская контрразведка, украинские спецслужбы завозили компоненты бомб, закамуфлированные под бытовые электроплиты, из Болгарии через Турцию и Грузию.В Болгарии отправку грузов координировала гражданка Украины Марина Матущак, в дальнейшем граждане Украины Денис Смирнов и Владислав Сарафинчан передавали их Петранову.После доставки электроплит на территорию России их переправляли к местам планируемых терактов транспортными компаниями СДЭК и «Возовоз», а отправкой занимались россияне, имевшие коммерческие проекты с болгарской фирмой Матущак. При этом россияне не знали об опасном содержании грузов.При обысках у членов преступной группы нашли пять готовых к применению самодельных взрывных устройств, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около шести килограммов. Также ФСБ обнаружила электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для слежки и средства связи.Изъятая взрывчатка идентична той, которую использовали при подрыве железнодорожных путей в Крыму 23 февраля.Кроме того, украинские спецслужбы проводили теракты в отношении чиновников и силовиков Херсонской и Запорожской областей, а также лидеров общественного мнения в России. Так, в результате терактов, организованных украинской разведкой, погибли военкор Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский, и философ и политолог Дарья Дугина. Также было организовано покушение на писателя Захара Прилепина, не увенчавшееся успехом.

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив