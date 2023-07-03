https://ukraina.ru/20230703/1047763526.html

Песков высказался о покушении на Аксенова

Песков высказался о покушении на Аксенова - 03.07.2023 Украина.ру

Песков высказался о покушении на Аксенова

Сергей Аксенов - настоящий боец, покушением его не запугаешь. Таким образом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на сообщение о предотвращенной попытке покушения на главу Крыма, передает издание РИА Новости

2023-07-03T13:11

2023-07-03T13:11

2023-07-03T13:11

новости

покушение

аксенов

дмитрий песков

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В понедельник, 3 июля, сотрудники ФСБ России задержали украинского агента, готовившего покушение на главу Республики Крым Сергея Аксенова.Злоумышленник рассказал, что в декабре 2022 года он был завербован спецслужбами Украины и неким куратором по имени Игорь. Мужчину обучили подрывному делу, маскировке и нанесению грима для ухода от преследования. После этого он получил задание поехать в Крым с целью подорвать автомобиль главы региона.Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за эффективную работу, отметив, что устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели спецоперации."Вызов принят. Будем двигаться дальше – до нашей полной Победы!" - сказал он.Теракты с использованием автомобилей - почерк украинских диверсионных групп. Их руками совершены уже десятки покушений. В основном свою деятельность они разворачивают в возвращенных в состав РФ регионах.Часть из этих покушений украинские нацисты смогли реализовать до конца.

https://ukraina.ru/20230703/1047759184.html

https://ukraina.ru/20230514/1046192889.html

https://ukraina.ru/20230413/1045284557.html

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новости, покушение, аксенов, дмитрий песков