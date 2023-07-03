Песков высказался о покушении на Аксенова - 03.07.2023 Украина.ру
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Песков высказался о покушении на Аксенова
Песков высказался о покушении на Аксенова - 03.07.2023 Украина.ру
Песков высказался о покушении на Аксенова
Сергей Аксенов - настоящий боец, покушением его не запугаешь. Таким образом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на сообщение о предотвращенной попытке покушения на главу Крыма, передает издание РИА Новости
2023-07-03T13:11
2023-07-03T13:11
новости
покушение
аксенов
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В понедельник, 3 июля, сотрудники ФСБ России задержали украинского агента, готовившего покушение на главу Республики Крым Сергея Аксенова.Злоумышленник рассказал, что в декабре 2022 года он был завербован спецслужбами Украины и неким куратором по имени Игорь. Мужчину обучили подрывному делу, маскировке и нанесению грима для ухода от преследования. После этого он получил задание поехать в Крым с целью подорвать автомобиль главы региона.Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за эффективную работу, отметив, что устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели спецоперации."Вызов принят. Будем двигаться дальше – до нашей полной Победы!" - сказал он.Теракты с использованием автомобилей - почерк украинских диверсионных групп. Их руками совершены уже десятки покушений. В основном свою деятельность они разворачивают в возвращенных в состав РФ регионах.Часть из этих покушений украинские нацисты смогли реализовать до конца.
https://ukraina.ru/20230703/1047759184.html
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новости, покушение, аксенов, дмитрий песков
Новости, покушение, Аксенов, Дмитрий Песков

Песков высказался о покушении на Аксенова

13:11 03.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийский инвестиционный форум. День второй
Российский инвестиционный форум. День второй - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сергей Аксенов - настоящий боец, покушением его не запугаешь. Таким образом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на сообщение о предотвращенной попытке покушения на главу Крыма, передает издание РИА Новости

"Безусловно президент постоянно получает доклады, в том числе и по таким резонансным делам, касающимся главы региона, причем такого важного региона как Крым в нынешней ситуации. Аксенов настоящий боец, и конечно, его этим не запугаешь. Мы желаем ему силы духа и крепости", - сказал Песков.

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В понедельник, 3 июля, сотрудники ФСБ России задержали украинского агента, готовившего покушение на главу Республики Крым Сергея Аксенова.
Злоумышленник рассказал, что в декабре 2022 года он был завербован спецслужбами Украины и неким куратором по имени Игорь. Мужчину обучили подрывному делу, маскировке и нанесению грима для ухода от преследования. После этого он получил задание поехать в Крым с целью подорвать автомобиль главы региона.
Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за эффективную работу, отметив, что устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели спецоперации.
"Вызов принят. Будем двигаться дальше – до нашей полной Победы!" - сказал он.
Теракты с использованием автомобилей - почерк украинских диверсионных групп. Их руками совершены уже десятки покушений. В основном свою деятельность они разворачивают в возвращенных в состав РФ регионах.
Часть из этих покушений украинские нацисты смогли реализовать до конца.
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